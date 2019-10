Ob "The White Blinking Guy" oder die rätselnde Frau: Wir erklären dir, wie unsere Lieblings-GIFs entstanden sind.

Was würden wir nur ohne GIFs machen? Immerhin können wir jede Situation oder Emotion IMMER mit einem passendem GIF erklären. Und es gibt manche GIFs, die einfach jeder liebt und täglich benutzt. Echte Klassiker halt. Hier checkst du, woher diese berühmten GIFs überhaupt kommen:

Blinking White Guy

Drew, so heißt der Mann eigentlich, erzählt in einem BuzzFeed-Video, dass er damals als Video-Producer für eine Website gearbeitet habe. Mit seinen Kollegen habe er regelmäßig live gezockt. Während eines Live-Streams habe dann ein Kollege plötzlich folgenden Satz rausgehauen: "So I've been doing some farming with my hoe here." Auf Deutsch: "Also, ich habe ein bisschen Landwirtschaft mit meiner Schla**** betrieben."

Und Drew's Reaktion:

Das Krasse: Das Video sei bereits 2014 entstanden. Erst vier Jahre später sei es dann zum GIF und Meme geworden.

Brazilian Thinking Girl

Dieses GIF beschreibt mein Leben während vieler Mathe-Stunden perfekt. 😅 Aber wer ist diese verwirrt aussehende Frau?

Das GIF stammt ursprünglich aus eine Szene der brasilianischen Soap "Senhora do Destino" - also ähnlich wie "GZSZ" in Deutschland. Warum die Frau aber im Gefängnis sitzt, konnten wir leider nicht herausfinden. Verwirrt scheint sie aber wirklich zu sein. Die ganze Szene gibt's hier.

So wurde "Hide The Pain Harold" zu einem weltweiten Meme

Side-Eyeing Chloe

Ein absoluter Klassiker und das perfekte GIF, wenn man sich einfach nur noch "WTF" denkt! Die Story von Chloe und ihrem etwas "verwunderten" Blick ist aber tatsächlich unspektakulärer, als man denkt.

Alles begann mit einem Überraschungs-Trip ins Disneyland. Das erzählen die Mutter und Chloe in einem BuzzFeed Video. Während Chloes Schwester Lily sich so sehr über diese Überraschung freut, dass sie im Auto weinen musste, saß Chloe einfach nur da und schaut verwirrt. Hier ist das ganze Video. 👇

Anscheinend habe Chloe zu dieser Zeit immer so geschaut, für die Familie sei der Blick also kein großes Ding gewesen. Für den Rest des Internets aber schon und Chloe wurde zum Meme und GIF. Heute ist Chloe übrigens acht Jahre alt und hat sich optisch kaum verändert.

Conceited Rapper

Wenn man weiß, dass man Recht hat - dann ist das das perfekte GIF:

In einem BuzzFeed Video erklärt Conceited, wie der Typ sich selber nennt, dass er Battle Rapper in den USA gewesen sei. Bei einem Rap-Battle habe sein Kontrahent plötzlich seinen Text vergessen. Conceited - auf deutsch übersetzt heißt das übrigens arrogant oder eingebildet - habe daraufhin dieses berühmte Gesicht gemacht. Der Rest ist Geschichte.

Den ganzen Battle gibt's hier: Für den epischen Part mit seinem Gesicht - zu Minute 2:25 skippen.

Nodding Guy

Der berühmte, bärtige Typ, der lächelnd in die Kamera nickt, ist NICHT der berühmte, bärtige Typ aus Hangover. Das ist Robert Redford und das GIF stammt aus dem Western-Film Jeremia Johnson. Hier kommst du zum Trailer. Cooler Dude, oder?

THINK

Auch dieses GIF wird super oft benutzt. Der Typ heißt übrigens Reece Simpsons und ist Teil der BBC-Satire-Dokumentation #HoodDocumentary. Also alles nur fake. Egal, hauptsache diese geniale GIF ist dabei entstanden.

Hier gibt's für dich noch die ganze Doku. Wer zu faul ist und nur wegen dem GIF da ist, einfach zu Minute 1:33 skippen.