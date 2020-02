Überall liest man Schlagzeilen über das Coronavirus. Viele Menschen haben Angst vor den Symptomen und den Risiken. Neben Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt auch in Baden-Württemberg Corona-Fälle. Wir sagen: Kein Grund zur Panik! Warum? Checkst du hier.

Seit Anfang des Jahres zieht sich ein Thema durch alle Schlagzeilen: Das Coronavirus. Genauer gesagt, das NEUARTIGE Coronavirus Covid-19. Denn Coronaviren gibt es schon länger - das SARS-Virus war beispielsweise auch ein Coronavirus.

Täglich liest man Berichte über immer mehr Menschen, die am Coronavirus gestorben sind. Und so langsam fangen viele an, in Panik zu verfallen. Das ist aber NICHT nötig! Warum, erklären wir jetzt. 😊

Wird sich das Coronavirus auch in Deutschland ausbreiten?

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das neuartige Coronavirus in Deutschland ähnlich stark ausbreitet wie in China, ist gering. Das sagt zumindest das Auswärtige Amt, also das Außenministerium, das sich um den Schutz der deutschen Bevölkerung im Ausland kümmert. Das Amt bezieht sich auf eine Einschätzung von Experten im Robert-Koch-Institut. Dort werden alle Arten von Infektionskrankheiten erforscht.

Mit einem Import von weiteren Fällen nach Deutschland muss gerechnet werden. (...) Gegenwärtig gibt es jedoch keinen Anhalt für eine anhaltende Viruszirkulation in Deutschland, so dass die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland aktuell von den Experten des Robert Koch-Instituts weiterhin als gering eingeschätzt wird. Auswärtiges Amt (26.02.2020)

Ist die Ansteckungsgefahr bei Ärzten zurzeit hoch?

In Wartezimmern bei Ärzten besteht immer die Gefahr, dass man sich bei anderen Kranken ansteckt. Deshalb nicht zum Arzt zu gehen, wenn man sich krank fühlt, ist allerdings auch nicht richtig. Philipp Leson von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin hat in einem Interview bei Zeit Online beschrieben, wie man am besten vorgeht. Wenn man bei sich selbst Symptome einer Grippe feststellt, sollte man einen Termin ausmachen und am Telefon schon möglichst genau beschreiben, was man hat. So könne die Sprechstundenhilfe gleich feststellen, ob man selbst ein Fall für das Wartezimmer ist, oder ob das zu gefährlich ist. Bei begründetem Verdacht auf das Coronavirus könne es auch sein, dass der Hausarzt den Patienten gleich ins Krankenhaus einweist. Einhundert prozentig sicher ist man in einem Wartezimmer aber nie.

⛔ Achtung Fake News! ⛔ Rund um den Ausbruch des Coronavirus hat sich eine Flut von Fake News ausgebreitet. Vor allem in den sozialen Medien werden falsche Meldungen und Informationen verbreitet. Deswegen: Sei besonders vorsichtig und lies lieber bei mehreren Medienseiten noch einmal nach, ob das, was du über den Coronavirus gelesen hast, stimmt.

So erkennst du Fake News im Netz

Für wen ist das Coronavirus wirklich gefährlich?

Chinesische Behörden hatten nach den ersten 1000 Todesfällen alle Daten, die es bis dahin gab, ausgewertet. Dadurch wollten sie herausfinden, auf wen das Virus am meisten Auswirkungen hat.

Bei ihrer Auswertung haben die Behörden ausschließlich chinesische Fälle berücksichtigt – man kann also schwer sagen: Diese Ergebnisse gelten für die Menschen überall auf der Welt. Aber aus den Ergebnissen lässt sich zumindest ein Trend erkennen. Statistisch gesehen starben in China bis zur Auswertung eher alte und vor allem kranke Leute an der Krankheit. Zum Beispiel Menschen mit einem Herzleiden. Außerdem zeigen die Zahlen, dass Männer im Untersuchungszeitraum eine höhere Sterblichkeitsrate haben als Frauen. Bisher sind in China nämlich 2,8 Prozent der Infizierten Männer verstorben – allerdings nur 1,7 Prozent der infizierten Frauen. Laut Forschern ist das bei allen Virusinfektionen so. Frauen könnten Viren demnach besser bekämpfen.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, am Coronavirus zu sterben?

Laut dieser ersten chinesischen Auswertung: Sehr gering. Nur 0,9 Prozent aller infizierten Menschen, die ansonsten keine Krankheiten haben, sind an dem Virus gestorben. Für junge Menschen erscheint die Wahrscheinlichkeit sogar noch geringer. Laut der Auswertung liegt die Wahrscheinlichkeit am Coronavirus zu sterben bei Menschen im Alter von 10-39 Jahren bei gerade mal 0,2 Prozent.

Ist das Coronavirus gefährlicher als die saisonale Grippe?

Das lässt sich nicht so einfach sagen. Erstens ist das Coronavirus weltweit noch nicht lange genug erforscht – zweitens sind die Grippe-Zahlen, die jedes Jahr erhoben werden, zu ungenau. Aus vielen Ländern gibt es nur unvollständige Angaben. Die WHO schätzt, dass jedes Jahr 3-5 Millionen Menschen schwer an der Grippe erkranken und davon zwischen 290.000 und 650.000 Menschen sterben. Das ist schon eine riesige Zahl – die zahl der Corona-Toten ist davon noch weit entfernt.

Wieso reden dann alle über das Coronavirus?

Jetzt kann man sich natürlich fragen: Wieso sprechen dann alle über das Coronavirus? Das lässt sich schnell erklären: Gegen die Grippe gibt es Impfungen, gegen das neuartige Coronavirus bisher nicht. Das bedeutet natürlich, dass selbst das medizinische Personal in Krankenhäusern nicht dagegen geimpft ist, wie es bei der saisonalen Grippe üblich ist. Und da sich das Virus unter den Menschen erst seit Kurzem ausbreitet, lässt sich auch noch nicht sagen, wie gefährlich es wirklich ist. Deswegen: Lieber zu viel darüber sprechen und Leben retten, als einmal zu wenig.

Wie kann ich mich am besten vor dem Virus schützen?

Wenn du dich aber trotz der geringen Wahrscheinlichkeit möglichst gut absichern willst, kannst du möglichst hygienisch unterwegs sein. Was du da beachten solltest, haben wir mal zusammengefasst:

Oft die Hände mit Seife waschen. Falls kein Waschbecken in der Nähe ist, wird empfohlen, sich möglichst selten mit den Händen in die Augen, an den Mund oder an die Nase zu fassen. Außerdem sollte man dann auch lieber mit Messer und Gabel essen. Wenn jemand krank ist, Abstand halten! Wie bei jeder Krankheit sollte man möglichst nicht zu nahe neben Menschen stehen, die irgendwelche Symptome zeigen. Niesen, husten oder Schwitzen zum Beispiel. Wenn man selbst niesen oder husten muss: wegdrehen! Am besten hält man sich dabei ein Taschentuch vor den Mund und wirft das danach weg. So wird verhindert, dass sich die Tröpfchen aus unserem Mund, über die sich das Coronavirus verbreitet, im Raum verteilen.

Sollte ich meinen Urlaub ins Ausland besser stornieren?

Falls du in nächster Zeit einen Urlaub nach China geplant hast, solltest du darüber vielleicht noch einmal nachdenken. 95 Prozent der Coronavirus-Fälle wurden bisher in China festgestellt. Allerdings gibt’s natürlich auch da unterschiedlich riskante Regionen. Die Bundesregierung warnt vor Reisen in die zentralchinesische Provinz Hubei, weil sich das Virus von dort ausgebreitet hat. Dort gibt es auch die meisten Kranken. Für Hongkong gilt aber beispielsweise noch keine Reisewarnung.