Das erste Foto eines Schwarzen Lochs ist eine der bedeutendsten Forschungsergebnisse der Astrophysik. Die Qualität des Fotos allerdings ist für viele minimal enttäuschend.

Das Besondere an dem Foto vom Schwarzem Loch? Bisher gab es nur Zeichnungen und Rechnungen, um dessen Existenz zu beweisen. Um kurz einzuordnen wie beeindruckend dieses Foto ist: Eines der Objekte, das fotografiert wurde, liegt vermutlich mitten in der Milchstraße und ist ungefähr 26.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. So schaut es aus:

Erste Aufnahme eines Schwarzen Lochs: Das Bild zeigt einen dunklen Fleck vor einem verschwommenen leuchtenden Ring. Es handelt sich um das extrem massereiche Schwarze Loch im Zentrum der 55 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie Messier 87. #EHTBlackHole #SchwarzesLoch https://t.co/7T6JORq8g0 tagesschau, Twitter, 10.4.2019, 15:30 Uhr

Mit einem einfachen Teleskop lässt sich dieses Objekt nicht sehen. Um die Bildqualität zu verbessern, mussten Forscher die Teleskope auf der ganzen Welt zusammenschließen. Aber da wurde die Rechnung ohne das Internet gemacht. Denn hier reicht die Qualität definitiv immer noch nicht aus:

Das Problem bei der ganzen Sache? Die Erwartungshaltung war einfach viel zu groß.

Ich will den Erfolg der Wissenschaft nicht schmälern, aber die Aufnahme von meinem neuen Ceran-Kochfeld finde ich irgendwie geiler. #SchwarzesLoch #BlackHolePicture https://t.co/VqnPPOEP2q Lutz van der Horst, Twitter, 10.4.2019, 16:42 Uhr

Und wenn man es ein Mal sieht, kann man es nicht mehr nicht sehen:

Ok, wer von euch hat den Ring? #schwarzesloch #EHTBlackHole https://t.co/MY5aiPyxPu Eins Skunk, Twitter, 10.4.2019, 16:00 Uhr

Bin ich der einzige der an Sauron denkt? #SchwarzesLoch #HerrderRinge https://t.co/DLqSUh7qV9 Buddy, Twitter, 10.4.2019, 15:26 Uhr

Wir sind uns auch unsicher: Ist es eine Taschenlampe unter einer Decke? Oder vielleicht ein Finger einer Mutter auf einer Selfie-Linse?

Vielleicht macht dieser Fortschritt vielen einfach nur Angst und das ist ihre Art damit umzugehen?

Gut Freunde, ich will euch keine Angst machen, aber HAL hat das Universum übernommen und alle denken es wäre nur ein #schwarzesLoch. Es war nett mit euch. https://t.co/FUZqR9xKrF Bildungsexperte, Twitter, 10.4.2019, 17:51 Uhr

Einige werden auch direkt nostalgisch.

Andere nehmen es persönlich.

Man kann das Foto auch auf viele Alltagssituationen übertragen:

Die Ausstrahlung anderer Menschen vs meine Ausstrahlung #BlackHole #SchwarzesLoch https://t.co/d3R0Kg7PeT Matts Frehmann, Twitter, 10.4.2019, 19:08 Uhr

Vielleicht sollten wir auf die Privatsphäre des Schwarzen Lochs Rücksicht nehmen?

Abschließend hätten wir dann auch noch einen Vorschlag an die Wissenschaft für ein nächstes Forschungsgebiet: