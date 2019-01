Was bedeutet der CPM-Wert?

CPM ist die Abkürzung für "Cost Per Mille". Die Kennzahl gibt an, wieviel Geld pro 1000 Klicks durch Werbung eingenommen werden. Bei YouTube spricht man von einem "wiedergabebasierten" CPM.

Einfach ausgedrückt bedeutet also ein CPM-Wert von 2,8 zum Beispiel 2,80 Euro Einnahmen bei 1000 Klicks. Wenn ein YouTuber im Monat 600.000 Klicks bekommt, liegt der YouTube-Werbeumsatz also bei rund 1680 Euro. Davon gehen 45 Prozent an YouTube und 55 Prozent an den YouTuber selbst, der die Einnahme dann wiederum versteuern muss.