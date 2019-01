Rund 40 Millionen Likes hat ein Hühner-Ei bei Instagram gesammelt. Der erfolgreichste Post ever. Wir finden: Jetzt reicht es langsam aber auch.

Ja, es war kurz witzig, dass ein verdammtes Hühner-Ei das erfolgreichste Foto bei Instagram ist. Rund 40 Millionen Likes innerhalb von zehn Tagen - das ist heftig, keine Frage. "Kylie Jenners Weltrekord mit 18 Millionen Likes schlagen" war geplant - das Ziel ist locker erreicht worden. Darum reicht es jetzt auch mit dem blöden Ei. Hier sind fünf Gründe, warum jetzt Ende ist.

Alle Hintergründe: Dieses Hühnerei hat mehr Likes als Du

1️⃣ Alle likegeilen Influencer benennen sich um

Die letzten Tage mal "world_record_egg" in die Suche bei Instagram eingegeben? Nein? Sei froh: Gefühlt 82.391 likegeile Instagrammer haben sich jetzt in "world_record_egg" umbenannt, um bei dem Trend mitzuschwimmen und ein paar Follower abzugreifen.

Ganz ehrlich: Wer folgt jemandem, der es mir erschwert den echten Ei-Account zu finden? Also wir sicher nicht.

2️⃣ Die Ersten versuchen damit Geld zu machen

Die Idee war witzig. Am Ende geht es aber doch immer wieder ums Geld! Der offizielle Ei-Account bietet inzwischen "Egg-Gang"-Merch an und auch andere versuchen mit dem Hype irgendwie ihr Taschengeld aufzubessern.

Der Moment, wenn aus einer lustigen Idee reine Geldgeilheit wird...

3️⃣ Es zeigt uns, wie scheißegal Likes sind

Wir geben uns für jeden Post verdammt viel Mühe und schauen, dass wir gut ankommen. Und was gefällt den Leuten? Das Stock-Foto von einem Ei! Das macht ungefähr alles kaputt, was wir über Instagram gelernt haben. Danke Ei - für nichts!

4️⃣ Kylie Jenner hat es vernommen. Ende.

Das Ziel war: Kylie Jenner schlagen. Das ist passiert. Es ging sogar so weit, dass Kylie in einem Video ein Ei zerschlagen hat. Was wollt ihr denn noch mehr?!

5️⃣ Die wichtigste Frage wurde nicht geklärt!

Alle reden über ein Hühner-Ei das Instagram-Rekorde bricht. Doch die wichtigste Frage ignoriert einfach jeder: Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei?

Liebes Ei, es war kurz lustig mit dir. Jetzt reicht's aber auch wieder. Danke.