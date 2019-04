Influencer, das Wort können viele von euch nicht mehr hören. Und ich verstehe das komplett. Denn viele nutzen ihren Einfluss QVC-artig einzig für Werbung, ohne Sinn und Verstand. In meiner Story habe ich über etwas gesprochen, was unter Influencern immer weiter verbreitet ist. Es gibt eine App, die einem bestimmte Deals vorschlägt. Z.b. ein kostenloses Essen plus Getränk für eine Instastory oder Wertgutscheine für einen Feedpost. Das sind vor allem Restaurants und Imbissbuden, aber auch Maniküresalons und Zahnärzte, die dort Rabatte gegen Posts anbieten. In meinem Feed tauchen jüngst immer mehr Beiträge auf, die offensichtlich solchen Deals entspringen. Das ist nicht nur wahnsinnig intransparent, sondern fühlt sich für mich auch nicht ganz richtig an. An dieser Stelle möchte ich aber sagen, dass das natürlich jede*r selbst entscheiden muss und soll! Aber ich möchte zumindest mal darauf hinweisen und habe auch eine Idee, wie wir das positiv nutzen können! (Dazu gleich mehr.) Mit meinem knapp 200.000 Followern habe ich mich nun auch mal dort registriert und ich bekomme wirklich viele Angebote über die App. Aber ich möchte keinen Deal abschließen, der mich dazu zwingt, nach einem Essen einen tollen Beitrag posten ZU MÜSSEN. Denn vielleicht mag ich das Essen ja gar nicht und würde euch ja somit Quatsch erzählen und für mich persönlich, fühlt sich das auch nicht richtig an. Es gibt jedoch Firmen und Restaurants, die gewillt sind, kostenloses Essen auszugeben. Und das ist der Punkt! In Deutschland sind 1,5 Millionen Menschen auf die Tafeln angewiesen, während mancher Influencer dreimal am Tag kostenlos essen geht. Daher möchte ich euch meine Idee vorstellen: Liebe Influencer, werdet zu #carefluencer ❤️Auf der Straße, vor allem in Berlin, sitzen so viele Menschen und fragen nach Essen. Wenn ihr beispielsweise am Hbf seid, dann zückt die App, holt euch euren Gratisburger und gebt ihm wen, der es wirklich nötig hat. Denn, Hand aufs Herz, es gibt Menschen, die brauchen es dringender als wir! Vielleicht landet ihr ja auch mal jemand auf ein Abendessen ein und bereitet einem anderen Menschen einen tollen Abend. Teilt eure Geschichte gerne unter dem Hashtag #carefluencer ⬇️