Du sitzt im Büro und hast Langeweile? Mit diesen drei Tricks suchtest du heimlich deine Lieblingsserie weiter.

Viele kennen diesen Moment: Bei der Arbeit ist nichts mehr zu tun und man hat Langeweile. Anstatt die Zeit einfach tot zu sitzen, würde man gerne seine Lieblingsserie weiter schauen. Die Profis schaffen es vielleicht sogar zu Arbeiten und gleichzeitig Videos zu schauen?

Wir haben 3 Tricks rausgesucht, die dir helfen, heimlich Filme und Serien zu schauen.

Tipp 1: Transparenter Browser

Die alte Frage: Wie sortiere ich meine ganzen Fenster auf dem Bildschirm so, dass ich noch irgendwo Platz für ein Video habe? Und am besten ist das Video dann so platziert, dass es nicht jeder, der vorbei läuft, gleich sieht.

Die Lösung ist: Einfach einen transparenten Browser benutzen! Transparent bedeutet, dass das Browser-Fenster durchsichtig ist. Das heißt, man könnte zum Beispiel einfach an einem Excel Dokument weiter arbeiten und gleichzeitig ein Video schauen. Das sieht dann beispielsweise so aus:

Es gibt verschiedene Anbieter, die transparente Browser anbieten. Für Microsoft gibt es zum Beispiel den kostenlosen Browser Double Vision. Für Mac den Helium-Browser.

Tipp 2: Die Fake-Videokonferenz

Dieser überragende Trick funktioniert leider nur in Jobs, in denen man auch mal Videokonferenzen abhält. Außerdem klappt es nur mit dem Streamingdienst Netflix.

Der Browser Chrome bietet ein Fake-Gespräch mit Kollegen an. Das funktioniert über eine neue Browsererweiterung Namens "Netflix Hangouts". Der Trick ist: Man startet Netflix, wählt seine Lieblingsserie aus und startet das Fakegespräch. Das Video wird dann in eine künstliche Videokonferenz eingebettet. Es starten also drei weitere Videos, in denen man Menschen sieht, die hoch konzentriert in ihre Webcams sprechen. Das Ganze sieht dann so aus:

Screenshot Google Chrome

Tipp 3: Shortcuts

Für alle, die ihre Videos lieber weiterhin im normalen Browserfenster anschauen wollen, sind Shortcuts absolut überlebenswichtig. Denn so vermeidest du es, hektisch mit der Maus das Fenster schließen zu müssen. Wir haben die wichtigsten Tastenkombinationen für dich zusammengefasst:

Shortcuts Den aktuellen Tab schließen in Windows: - STRG + W drücken Den aktuellen Tab schließen in Mac: - CMD + W drücken Alle Tabs schließen in Windows: - STRG + ALT + W drücken Alle Tabs schließen in Mac: - CMD + ALT + W drücken

ABER VORSICHT!

Trotzdem sollte man sich zweimal überlegen, ob man wirklich heimlich Filme und Serien während der Arbeitszeit anschaut. Denn wenn du bei der Arbeit heimlich Dinge tust, die nichts mit dem Job zu tun haben, kannst du echte Probleme mit deinem Vorgesetzten bekommen. Die sind bei begründetem Verdacht dazu berechtigt, zu kontrollieren, was du den ganzen Arbeitstag lang so machst. Dein Chef könnte also zum Beispiel deinen Browser-Verlauf überwachen. Und die Konsequenz könnte im schlimmsten Fall eine fristlose Kündigung sein.