hab grade an @philipeinhorn wegen der Perioden Petition geschrieben : „Wird Zeit das mehr Leute die eine Social Media stimme haben und viele Leute erreichen sie auch nutzen. Und die Angst vor Position verlieren.“ Jetzt denk ich das es gut ist das auch noch mal öffentlich zu schreiben. Das Problem ist das viele Feedback, wenn man ne Meinung hat macht man sich angreifbar und riskiert einen shitstorm oder Gegenwind. Es ist grade schwierig weil man irgendwie auch nie 100% über ein Thema informiert sein kann und immer irgendjemand einem an den Karren pissen kann. Egal wie, es ist ein bisschen mehr Mut zur Meinung gefragt. Und wenn wir nicht übereinstimmen lasst uns friedlich diskutieren, nur so kann etwas wachsen oder sich verändern!!! Only Love, L 🖤 Pic by @huettehuette und somit eine #Anzeige