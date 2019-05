Jedes Jahr die gleiche Frage auf der Met Gala: Welcher Star hat das krasseste Outfit am Start? Schauspieler Jared Leto kam sogar mit seinem Kopf unter dem Arm...

Am ersten Montag im Mai war es in New York mal wieder soweit: Die große Modeparty Met Gala stand an und alle Stars waren am Start: Miley Cyrus, Lady Gaga, Harry Styles und Co. Das Motto des Abends: "Camp: Notes on Fashion". In dem Fall bedeutet "camp" übersetzt "übertrieben und theatralisch". Und das haben die Stars wohl ziemlich ernst genommen... Wir haben die besten und krassesten Outfits für euch zusammengesucht:

Was ist die Met Gala? Die Met Gala gibt es bereits seit 1995 und wird jährlich von der "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour organisiert. An diesem Abend dreht es sich im New Yorker Metropolitan Museum of Art ganz allein um die Mode - nicht zu verwechseln mit einer Mett-Party... Immer dabei: Die Crème de la Crème der Stars.

Welche Stars waren am Start?

Natürlich darf Cardi B nicht fehlen, wenn es um's Thema Mode geht. Und mit diesem Outfit hat die Pop-Queen richtig einen rausgehauen...

Met Gala 2019 @thombrowneny Nipples by @steferejewelry And a huge thanks to my stylist @kollincarter and the rest of my Met Glam team @v.msmith @tressesxsandrine @erika_lapearl_mua @nailson7th @kelleybakerbrows iamcardib, Instagram , 7.5.2019, 4:53 Uhr

Manch einer sah aber wohl Ähnlichkeit mit den Teletubbies.

Wenn es aber um krasse Outfits geht, kommt wohl niemand so schnell an Lady Gaga ran. In den letzten Jahren trug sie unter anderem ein Fleisch-Outift oder ging als Kermit der Frosch. Auf der Met Gala hatte sie aber nicht nur ein Outfit dabei... Outfit 1:

Outfit 2:

Outfit 3...

Am Ende sah sie dann so aus:

Auch die Männer haben sich rausgeputzt

Nicht nur die Frauen hatten krasse Outfits am Start. Auch die Männerwelt ließ sich nicht lumpen. Große Aufmerksamkeit bekamen Harry Styles und Cole Sprouse, die mit ihrem Look allen Männer-Klischees trotzten.

Das wohl bizzarste Outfit hatte aber wohl Schauspieler Ezra Miller. Auf ihn waren zwar viele Augen gerichtet, aber eigentlich hatte er selbst genug Augen dabei. 🙄

give my man ezra miller the clout he deserves, you fools #MetGala https://t.co/WZnmdTepyO rhodey supremacist™, Twitter, 7.5.2019, 6:56 Uhr

Auf der Met Gala wurde übrigens auch die Frage geklärt: Was mach ich, wenn ich kein Date für den Abend habe? Die Antwort: Man datet sich einfach selbst.

Auch das frisch verheiratete Paar Sophie Turner und Joe Jonas waren auf der Gala und machten eines klar: Ein Partner-Outfit muss nicht immer peinlich sein, sondern kann auch richtig cool sein.

Die Met Gala war eine richtige Märchen-Show

Der Abend war teilweise richtig märchenhaft. Zumindest der Auftritt von Zendaya...

This is forever will be iconic #MetGala https://t.co/YMDkbL7sLS adekmu🌻, Twitter, 7.5.2019, 6:22 Uhr

Dachten sich auch viele andere Stars. Außer Jared Leto, der einfach mal seinen eigenen Kopf mitnahm. WTF?!