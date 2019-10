Nura, Xatar, Azad oder Namika - auch viele deutsche Künstler benutzen ein gelbes Instagram-Profilbild. Damit drücken sie ihre Solidarität mit den Menschen in Syrien aus.

Politische Statements kann man heutzutage auch sehr gut über Instagram-Profilbilder setzen. Besonders Farben können auf den ersten Blick verraten, auf was man aufmerksam machen möchte, wenn man die Bedeutung kennt. Nach den blauen Profilbildern und #BlueForSudan und dem grünen Profilbild-Rahmen von Fridays For Future, setzen jetzt viele Menschen auf ein gelbes Profilbild. Das steckt dahinter:

Was ist da eigentlich gerade los in Syrien?

Es geht um die Militäroffensive der Türkei in Syrien. Viele Menschen, darunter viele Kurden, mussten fliehen, oder haben ihr Leben bereits verloren. Der Kampf gegen den IS sorgte die letzten Jahre für große Not der Menschen in Syrien. Nachdem die Kämpfer des sogenannten „islamischen Staates“ mit Hilfe der USA und Russland weitestgehend besiegt wurden, sah Donald Trump keinen Grund mehr, seine Truppen in den USA stationiert zu lassen. Vor allem im Norden Syriens haben die Soldaten aber unter anderem für die Sicherheit der kurdischen Bevölkerung in diesem Gebiet gesorgt, die jetzt durch die türkische Offensive stark bedroht ist.

Die Türkei, ein Nachbar von Syrien im Norden, möchte dort eine sogenannte Sicherheitszone einrichten. Dorthin sollen syrische Flüchtlinge umgesiedelt werden, die derzeit noch in der Türkei leben. Außerdem will Präsident Erdogan die Truppen seiner politischen Gegner aus der Region vertreiben. Die Kurden, die in dieser Region bisher weitgehend unabhängig vom Rest des Landes und Präsident Baschar al-Assad gelebt haben, wollen das natürlich nicht.

Warum Nura, Namika, Enissa Amani, Azad und Co. mitmachen

Viele deutsche Stars machen mit, denn wie Nura in ihrer Story hinweist, hat Deutschland die Türkei mit deutschen Waffen beliefert, was nach einem Treffen der EU-Außenminister am Montag gestoppt wurde. Ein genereller Stop aller EU-Staaten wurde dabei jedoch nicht vereinbart.

Instagram @nura

Kurdo postet zusätzlich ein Statement gegen den Krieg

Kurdo kommt aus Heidelberg und hat auch kurdische Wurzeln - kein Wunder, dass ihn das Thema auch persönlich trifft. Als Flüchtlingskind kann er sehr genau davon erzählen, wie wichtig es ist, sich für das Leben anderer Kriegsflüchtlinge einzusetzen:

Auf diesem Bild sind Kurden Türken Afrikaner Araber Deutsche alles einfach. Wir hatten alle die Möglichkeit dem Krieg zu entfliehen weil sich Menschen für unser Leben eingesetzt haben. Wir sind dankbar das wir alle zusammen hier Leben dürfen. Es ist an der Zeit das Wir uns alle jetzt für das Leben anderer einsetzen die im Krieg leiden und nix damit zu tun haben, damit sie auch glücklich weiter Leben dürfen es ist egal welche Nation. Egal wo auf der Welt wir wünschen uns den Frieden ❤️🌎 #stoptdenkrieg kurdo, Instagram , 13.10.2019, 19:12 Uhr

Auch Azad postet ein Foto und drückt seine Solidarität aus

Mit einem zerbrochenen Herz und dem Hashtag #ROJAVA möchte Azad auf die autonome Region im Norden Syriens hinweisen, in der die Kämpfe ausgetragen werden. In Rojava leben viele Kurden und Kurdinnen. Die Region grenzt direkt an die Türkei.

Enissa Amani nimmt auch Stellung - und kritisiert die junge Generation

Nachdem ein Fan gefordert hat, dass sie als "Powerfrau" auch Stellung beziehen solle, holt Enissa aus. Denn wie sie sagt, findet auch bei ihr nicht alles auf Instagram statt, denn sie setzt sich bei solchen Krisen lieber im echten Leben ein:

Nicht alles findet auf Insta statt, und nicht alles ist in ein paar Sätzen gesagt. Manchmal gibt es wichtigere Plattformen und größere Hilfe ist vonnöten als nur einen Post zu machen oder eine Profilbild Farbe. Ich weiss du meinst es gut. Aber ich finde es schade, dass die neuen Generationen meistens nicht viel tun ausser auf Social Media zu streiten oder Befriedigung zu empfinden wenn jemand auf social ein paar Worte sagt, und danach ganz normal weiter leben. Wer meine Sachen verfolgt sieht dass ich eine Frau bin, die nicht bloss labert und postet sondern macht, und versucht zu helfen so gross oder klein ich kann. Die, in Gebiete fährt, wo alle sagen fahr jetzt auf keinen FALL dahin. Egal ob Gaza, Syrien oder Venezuela, ich fahre hin und unterstütze Menschen vor Ort. Mein Fokus ist immer die Verständigung. Aufklärung. Das ist nicht persönlich gemeint liebes, aber ich kritisiere diese ganze Generation, die sich auf Social Media die Augen ausreißen, aber kaum einer gewillt ist hinzufahren was zu riskieren oder auch nur 1 cent von 10 euro zu spenden. Aber jeder sagt, die anderen sollen was machen. Ich mache mehr als mir jeder rät, weil ich mich permanent körperlich in Gefahr bringe. Und wenn dann jemand nur mein Insta verfolgt und sagt , wann kommt was, dann nehme ich das nicht ernst. Denn die Welt ist nicht nur Insta. Ich rede in Dokus, Interviews, Presse und zig anderen Wegen, dabei ist es nicht mal mein Beruf. Menschen Liebe beizubringen ist eine grosse Hürde der Menschheit geworden. Wer denkt die Welt ändert sich mit Insta, ist leider mehr als naiv. Wenn jeder selber was macht, was Menschen zusammen führt und Hass beendet, dann sind unsere Kinder auf einem besseren Planeten. Es gibt Themen, die sind grösser und akuter als Insta Videos zu machen und alle sind befriedigt aber leben trotzdem ganz normal ihr leben. Menschen schreiben mir 24 Stunden lang Themen zu denen ich Stellung beziehen soll um dem allem gerecht zu werden müsste ich Präsidentin der Welt werden. Komm zu meinen Shows und du siehst was ich für ein Mensch bin. Live. Actions speak louder than words. ❤️ enissa_amani, Instagram , 12.10.2019, 20:53 Uhr

Wer mehr machen möchte, als das Instagram-Profilbild zu wechseln, kann sich hier informieren und spenden.

Die türkische Nationalmannschaft steht hinter dem Militär

Für einen Skandal sorgten dagegen einige Spieler der türkischen Nationalmannschaft. Schon beim Spiel gegen Albanien salutierten mehrere Profis, um so ihre Sympathie mit der türkischen Regierung und den Entscheidungen der letzten Tage zu zeigen.

Ülkemiz için, mehmetçiklerimiz için, şehitlerimiz için 🇹🇷⁣ ⁣ For our nation, especially for the ones who are risking their lives for our nation 🇹🇷⁣ ⁣ #TosunPasa cenktosun14, Instagram , 12.10.2019, 0:06 Uhr

Die UEFA hat nach dem Spiel angekündigt, die politischen Gesten der Türken zu prüfen, da die Statuten des Fußballverbandes jegliche politische Bekundung bei Spielen untersagt. Schon am Montag jubelten die Spieler aber nach dem Ausgleich gegen Frankreich erneut mit dem Salut in Richtung türkischem Militär.

Sesimizi yer gök su dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin İNLESİN ‼️🇹🇷⁣ ⁣ We’re not done yet ‼️🇹🇷 cenktosun14, Instagram , 14.10.2019, 23:34 Uhr

Deutsche Spieler sorgen für Kritik

Ilkay Gündogan und Emre Can likten den Beitrag bei Instagram, worauf die beiden viel Kritik abbekommen haben. In der Zwischenzeit entschuldigte sich Can aber bereits und erklärte, dass er den Post "ohne auf die Intention zu achten" gelikt habe und er "ein absoluter Pazifist" sei. Die Deutsche Nationalmannschaft schickte außerdem ein Bild bei Twitter hinterher:

Gemeinsam für Offenheit, Vielfalt und Toleranz. Gegen jede Form von Gewalt und Diskriminierung. #DieMannschaft https://t.co/FSEsQW6OI3 Die Mannschaft, Twitter, 14.10.2019, 8:21 Uhr

Nicht so glimpflich ist es für Cenk Sahin ausgegangen, der auf seinem Instagram-Profil ein Bild postete, mit dem er sich hinter die türkische Militäroffensive stellte. Sein Arbeitgeber, der FC St. Pauli, hat ihn deshalb nun suspendiert und vom Training freigestellt. Sein Account ist inzwischen auf privat gestellt.