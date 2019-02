Um den Artikel 13 und mögliche Uploadfilter für YouTube und Google wurde monatelang heftig diskutiert. "Wird es YouTube bald nicht mehr geben?", haben sich viele User gefragt. Jetzt gibt es ein Urteil der EU.

Am Abend des 13. Februar gab es jetzt das Urteil zum umstrittenen Artikel 13 👇

Artikel 13 und die Reform des Urheberrechts werden kommen. Darauf haben sich die jeweiligen Unterhändler der EU-Staaten geeignet. Das betrifft vor allem Nachrichten-Suchmaschinen, wie Google News, aber auch Plattformen wie YouTube!

Was wird sich jetzt ändern?

Vor allem Google News ist stark betroffen. Immerhin lebt Google davon, dass die Nutzer, also wir, Fotos, Texte und Musik dort teilen, die urheberrechtlich geschützt sind. Manchmal wurde dabei aber auch das Urheberrecht verletzt. Dafür mussten bisher die einzelnen Nutzer haften und teils heftige Strafen zahlen. Das soll sich mit der Reform jetzt ändern: Die Plattformen sollen Urheberverletzungen schon im Voraus verhindern. Und wenn nicht, müssen eben die Big Player wie Google oder YouTube haften, und nicht der einzelne Nutzer.

Kommen die Uploadfilter?

Die sogenannten Uploadfilter wären für die Plattformen zumindest eine technische und sehr wahrscheinliche Lösung, um sich rechtlich abzusichern. Heißt: Alles, was wir auf Google, YouTube oder Instagram hochladen, wird automatisch geprüft und Urheberrechtsverletzungen könnten direkt gefiltert werden. Doch genau das sehen besonders viele YouTuber kritisch:

Viele YouTuber befürchten, dass die Uploadfilter auch legale Inhalte, wie Satire oder Zitate filtern könnte und so viele Videos gelöscht würden. Denn der Uploadfilter wäre ja ein technisches Instrument - und Technik sei fehleranfällig. Daher kämpfen viele noch immer unter dem Hashtag #saveyourinternet darum, dass diese Reform eben nicht kommt. Fast 5 Millionen Unterschriften wurden in einer Petition dagegen gesammelt.

Könnte die Reform noch scheitern?

Die Reform muss aber jetzt erst noch vom EU-Parlament und den jeweiligen Mitgliedsstaaten beschlossen werden. Schlussendlich könnte daran die Reform tatsächlich noch scheitern, denn die Kritik an dem Urteil reißt nicht ab und auch einige Abgeordnete sehen das Ganze noch kritisch. Falls das Urteil aber durchkommt, könnte es wahrscheinlich noch bis zu zwei Jahre dauern, bis alles in Kraft tritt und wir irgendwelche Änderungen spüren.

Wie der Streit um Artikel 13 begann

Alles ausgelöst, hat das Video oben von Susan Wojcicki, der YouTube-Chefin. Daraufhin hat der Kanal "Wissenswert" das Video mit dieser ziemlich panikmachenden Headline veröffentlicht:

"Warum es YouTube nächstes Jahr nicht mehr gibt". Auch unter #SaveTheInternet geht das Thema weiter rum.

Aber was ist wirklich dran? Wir checken die Behauptungen:

"Laut Artikel 13 müssen Plattformen wie YouTube, Instagram und Co. in Zukunft haften, wenn Urheberrechtsverletzungen auf ihrer Plattform stattfinden."



Durch Artikel 13 würde möglicherweise festgelegt werden, dass es Uploadfilter für Kanäle wie YouTube usw. geben muss. Wenn Leute also einfach Musik von jemand anderem hochladen, wird das erkannt und nicht veröffentlicht. Sollte das doch passieren, müsste YouTube dann in Zukunft durch Artikel 13 selbst haften. Dieses Gesetz gibt es aber noch nicht. Bislang gibt es nur einen Entwurf des EU-Parlaments, der noch final abgestimmt werden muss.

Haftung generell ist natürlich wichtig. Kein Sänger will zum Beispiel, dass seine Inhalte einfach ohne sein Wissen verbreitet werden. Das spricht auch gegen das Urheberrecht. Wenn du ein Lied aus YouTube kopierst und hochgeladen hast, musstest du bisher selbst dafür haften. In Zukunft soll das aber vermutlich YouTube tun. Was jetzt die beste Lösung für die Haftung ist, bleibt natürlich die Frage.

"In einigen Monaten werden fast alle europäischen Kanäle, die wir auf YouTube kennen, gelöscht werden."



Der Kanal "Wissenwert" schließt jetzt aus dem Artikel 13, dass alle europäischen Kanäle gelöscht werden. Aber wichtig ist: Der Artikel 13 verlangt keine Löschung von YouTube-Kanälen, sondern fordert Verantwortung von YouTube bei Urheberrechtsverletzung. Deswegen sollen Uploadfilter eingesetzt werden. Wenn diese aber nicht funktionieren, muss YouTube haften. Das findet YouTube vermutlich nicht cool. Also wäre für Susan Wojcicki nun die einfachste Möglichkeit, die Menschen dazu zu bewegen, gegen den Artikel 13 Petition einzulegen. Denn dann muss YouTube nicht haften und auch nichts löschen. Damit würde sich YouTube aber der Verantwortung entziehen. Wie du siehst, funktioniert die Panikmache. Tausende User haben jetzt Angst um YouTube.

"Nur noch große Medienanstalten und Konzerne werden auf YouTube Videos veröffentlichen dürfen. Also ist YouTube nur noch eine Mediathek. Das bedeutet keine freie Meinungsfreiheit."

Artikel 13 – eine Beschränkung der Meinungsfreiheit?

Selbst wenn der Artikel 13 kommen sollte, bedeutet das nicht direkt das Ende der Meinungsfreiheit im Internet. Denn: Nutzer können natürlich trotzdem noch ihre eigene Meinung sagen – in den Kommentaren unter Videos, aber auch in ihren eigenen Videos. Wer sich vor die Kamera setzt und seine Meinung sagt, verletzt ja dabei kein Urheberrecht. Jeder ist der Urheber seiner eigenen Meinung. Eingeschränkt wären die Nutzer selbst dadurch erst mal nur darin, dass sie Texte, Videos, Lieder, Bilder und Quellcodes, die sie nicht selbst produziert haben, nicht mehr so einfach veröffentlichen können. Unmöglich ist es dadurch nicht.

Schuld ist nicht der Artikel, sondern wie YouTube damit umgeht

Das Gerücht, dass auf YouTube dann ganze Kanäle gesperrt werden könnten, kommt daher nicht vom Artikel selbst, sondern von YouTube als Plattform. Heißt: Weil sich damit die Haftung ändern würde (die läge ja dann bei YouTube und nicht beim Nutzer), müsste YouTube dafür sorgen, dass auf ihrer Plattform keine Verstöße stattfinden. Kann YouTube das aber nicht garantieren, erwägt das Netzwerk die Kannäle gleich zuzumachen – als Vorsichtsmaßnahme sozusagen. Das schreibt also nicht das EU-Gesetz vor – falls es denn kommt.

Unser funk-YouTuber Mirko vom Kanal MrWissen2go sagt:

Wenn YouTube tatsächlich abgeschafft werden sollte, bin ich mir sicher, dass sich ganz schnell Wege finden, wie man eine neue Plattform installieren kann. Vermutlich auch von Google oder Facebook. Aber da mache ich mir wenig Sorgen. Mirko von MrWissen2go

Er erklärt im Video auch nochmal seine Gründe, warum YouTube nicht tot ist.

❗ Fazit ❗

YouTube würde unfassbar viele Nutzer verlieren, wenn Konten gelöscht werden. Dass das also wirklich passieren wird, ist unwarscheinlich. YouTube nutzt den Artikel 13 aber gerade sehr für sich aus. Denn YouTube hat bisher anscheinend keine Lösung gefunden, falls Artikel 13 in Kraft tritt. Sie wollen jetzt die User durch die Petition dazu bringen, gegen das Gesetz zu protestieren.

Was sagt die EU-Kommission selbst zum Video?

Inzwischen hat auch die EU-Kommission auf das Video regaiert. Ihre Aussage: Die Reform ziele nicht auf YouTube-Nutzer.

Sie werden weiterhin in der Lage sein, das zu tun, was sie heute tun, etwa Anleitungen oder andere kreative Inhalte hochladen. EU-Kommisson im Statement

Die EU-Kommission wolle die Position der Rechteinhaber stärken und deren Inhalte besser vergüten. Deswegen werde über eine ausgewogene Reform verhandelt.

UPDATE 12. Februar 2019: Am 08. Februar gab es eine Einigung zwischen Deutschland und Frankreich bezüglich des EU-Urheberrechts. Die EU-Staaten haben sich auf einen Kompromiss geeinigt, welcher Verhandlungen mit dem Europaparlament ermöglicht. Diese Verhandlungen vom Europaparlament sollen voraussichtlich am Mittwoch, den 13. Februar 2019 stattfinden.

UPDATE 21. November 2018: Seit kurzem platziert YouTube sogar Werbung auf Instagram mit dem Hashtag #SaveYourInternet. Und so sieht das Ganze dann aus: