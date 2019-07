Besonders in diesem Monat fällt vielen auf: Es läuft nicht so rund wie sonst. Astrologen meinen: Der Merkur läuft auch nicht so wie sonst. Zufall? Das steckt hinter dem #MercuryRetrograde

Dein Monat läuft zurzeit einfach nicht so gut? Du verschläfst ständig, dein Internet läuft einfach nicht und du hast dich mit deinen Liebsten verstritten? Du suchst verzweifelt nach einem Grund, weil irgendetwas los sein MUSS? Du bist am richtigen Ort angekommen, denn es könnte einen Schuldigen geben und er heißt: Merkur.

#MercuryRetrograde oder Rückläufiger Merkur - Was ist das?

Vielleicht hast du auch schon einige Memes gesehen und fragst dich, was hinter dem Merkur-Hype steckt. Die Antwort: Eine optische Täuschung. Denn: Normalerweise ist es so, dass sich alle Planeten um die Sonne bewegen. Aber momentan sieht es von der Erde aus gesehen so aus, als würde sich der Merkur rückwärts bewegen. Dabei bewegt er sich nur langsamer als die Erde.

"Wenn mich jemand fragt, wie es mir während #mercuryretrograde geht"

Was bedeutet der #MercuryRetrograde für mich?

Astrologen sagen: Der Merkur steht für Kommunikation, analytisches Denken, Intelligenz und unsere Zukunftspläne. Dadurch, dass sich der Merkur von uns aus gesehen rückwärts bewegt, bringt er genau diesen Bereich durcheinander. Es sollen also Missverständnisse in der Kommunikation entstehen, weil viele unkonzentriert sind. Einige Astrologen sagen sogar, dass elektronische Signale während dieser Zeit gestört sein können, wie beispielsweise die Internetverbindung. Phew.

"Wenn du eigentlich nur ein Bad nehmen willst, der Merkur es aber nicht zulässt."

Wann ist MercuryRetrograde endlich vorbei?

Wir stecken mittendrin. Diese Phase dauert vom 07. Juli - 31. Juli. Leider gibt es dieses Phänomen später im Jahr auch nochmal: Vom 31. Oktober bis zum 01. November.

"Jemand, der gut in Astrologie ist: Diese Woche fühlt sich alles irgendwie falsch an.

Mercury retrograde:"

Hier also ein ultimativer Überlebungs-Guide für alle, die ihn für den rückläufigen Merkur brauchen:

Dinge, die man während #MercuryRetrograde tun sollte

✅ Erledige die Dinge, die du schon ewig vor dir herschiebst (Steuererklärung, Ausmisten etc.)

✅ Um Kommunikationsprobleme über SMS, WhatsApp und Co. zu vermeiden: Sprich am besten persönlich mit den Menschen, wenn möglich

✅ Denk über Zukunftspläne nach und reflektiere vergangene Zeiten

✅ Behalte die technischen Dinge im Auge: Blinkt etwas an deinem Auto? Muss bald etwas überprüft werden? Geh' auf Nummer sicher!

Dinge, die man während #MercuryRetrograde nicht tun sollte

❌ Keine wichtigen Entscheidungen treffen! Wenn du sie vermeiden kannst, schieb sie so weit es geht nach hinten

❌ Bring keine neuen Projekte an den Start. Vor allem keine, die perfekt sein müssen!

❌ Keine Gehaltsverhandlungen führen. Warte, bis die Kommunikation nicht vom Merkur gestört werden kann

❌ Keine Beziehungsgespräche - auch hier könnte es leicht zu Missverständnissen kommen

Das nächste Mal wenn etwas schief läuft - denkt einfach daran in welcher Zeit wir uns befinden und das diese Zeit irgendwann vorbei sein wird.