Nach "To All the Boys I´ve Loved Before" ist ein richtiger Hype um Hauptdarsteller Noah Centineo ausgebrochen. Jetzt ist der zweite Teil draußen: To All the Boys - P.S. I Still Love You. Aber warum ist Noah eigentlich so beliebt?

Noah Centineo ist der Grund, warum romantische Komödien wieder extrem beliebt geworden sind. Auf Netflix streamen Millionen von Nutzern die beiden Filme "To All the Boys I've Loved Before" und "Sierra Burgess is a Loser". Und mindestens genauso viele folgen dem Hauptdarsteller der beiden Filme auf Instagram. Er weiß aber auch ganz genau, was seine Fans sehen wollen:

Der zweite Teil von "To All the Boys I´ve Loved Before" ist da!

Lange mussten die Fans darauf warten, jetzt ist es endlich soweit. Am 12. Februar ist (fast) pünktlich zum Valentinstag der zweite Teil von "To All the Boys I´ve Loved Before" rausgekommen: "To All the Boys: P.S. I Still Love You".

Und die Fans lieben den Film jetzt schon.

"Wir wünschen uns alle jemanden wie Peter Kavinsky in unserem Leben."

"Ich kann es kaum erwarten, mich zum zweiten Mal in Peter Kavinsky zu verlieben."

Wo kommt der Hype um den Schauspieler her?

Kaum ein anderer ist gerade so angesagt wie Noah Centineo. Das liegt wohl vor allem an den Rollen, die er spielt:

‼ Achtung: Spoiler ‼

Sowohl "To All the Boys I've Loved Before", als auch "Sierra Burgess is a Loser", haben eine ähnliche Story. Der beliebte, gut gebaute, sympathische Junge kommt zusammen mit dem nicht ganz so beliebten Mädchen. Der Unterschied zu den typisch amerikanischen Highschool-Filmen: Noah Centineo spielt in seinen Rollen nicht einfach nur den beliebten Jungen der Schule, der gut aussieht, Football spielt und sonst eigentlich weder tiefsinnig noch besonders freundlich ist. Im Gegenteil: in beiden Filmen kauft man ihm seine Rolle als Mister Charming ab, dem das Aussehen oder der Ruf seiner Partnerin egal ist.

Noah Centineo und Lana Condor in "To All the Boys I've Loved Before"

Auf Instagram spielt er dann weiter mit dieser Wunschvorstellung. Er zeigt mit Bildunterschriften wie "Das ist mein Mädchen!", dass ihm seine Co-Stars aus den Filmen nicht egal sind, sondern er sich auch privat gut mit ihnen versteht.

Noah Centineo und Shannon Purser in "Sierra Burgess is a Loser"

Bei beiden Instagramposts drehen die User in den Kommentaren durch. Es wird spekuliert, ob er wirklich eine Freundin hat, wieso er welchem Schauspieler auf Instagram folgt oder auch nicht und ob die Chemie aus den Filmen echt ist.

Auch in Deutschland ist der Hype um Noah Centineo angekommen

