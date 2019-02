Die New England Patriots gewinnen in einem langweiligen Spiel gegen die LA Rams und alle regen sich über die Halftime-Show von Maroon 5 auf.

In der Nacht auf den 04.02 fand zum 53. Mal, eines der weltweit gehyptesten Events des Jahres, der Super Bowl, in Atlanta statt. Falls du verständlicherweise keine Lust hattest die Nacht durchzumachen, aber trotzdem mitreden willst: Hier kommen die 5 wichtigsten Dinge zu dem Superbowl 2019. Kleiner Spoiler: Du hast ziemlich sicher absolut nichts verpasst:

1. Die New England Patriots haben in einem langweiligen Spiel gewonnen

Zum sechsten Mal in Folge haben die Patriots den Super Bowl gewonnen und dieses Jahr in einem 13:3 die LA Rams besiegt. Somit ist das der Super Bowl mit den wenigsten Punkten ever.

Beim besten willen das is der wohl schlechteste Superbowl der geschichte #rannfl #SuperBowl Ndhsv97, Twitter, 4.2.2019, 3:49 Uhr

2. Tom Brady gewinnt als Quarterback somit auch seinen 6. Ring

Traditioneller Weise bekommt ein Teammitglied nach dem Gewinn des Super Bowls einen Gewinner-Ring. Tom Brady ist nach diesem Sieg der Quarterback mit den meisten Ringen in der Super Bowl Geschichte. Schade, dass sie nicht mehr alle auf eine Hand passen. Allerdings erinnert uns das an was...

It’s complete. Thanos has all six infinity stones. #SuperBowl https://t.co/XxTUSOi2dI Andy Shultz, Twitter, 4.2.2019, 5:07 Uhr

3. Die Halbzeitshow war genauso wie das Super Bowl Spiel: lame

Sagen wir es so: Mit Lady Gaga oder Katy Perry konnten Maroon 5 leider nicht mithalten. Allerdings war das vorher schon vielen leuten klar.

Stell dir vor: Marron 5 spielen beim Super Bowl und keiner feiert's

Endlich kann mir meine Mutter nicht mehr vorhalten, dass ich die größte Enttäuschung in ihrem Leben sei. #Maroon5 #HalftimeShow #SuperBowl SmuthCrim1nal, Twitter, 4.2.2019, 2:27 Uhr

4. Der eigentliche Star der Halftime-Show: Spongebob

Nachdem der SpongeBob-Erfinder Stephen Hillenburg vergangenes Jahr gestorben ist, haben viele gehofft, dass die berühmte SpongeBob-Halftime-Show-Szene auch im echten Super Bowl statt findet. Und tatsächlich: für einige Sekunden wurde SpongeBob eingeblendet. Für viele war SpongeBobs Auftritt zu kurz.

Leute holt die Mistgabel! Die #HalftimeShow war echt nicht gut! Da wäre mir komplett Spongebob doch deutlich lieber gewesen als nur 3 Sekunden, aber wenigstens überhaupt! #SuperBowl #SpongeBob https://t.co/4wyiVxpJYP chrisAuto, Twitter, 4.2.2019, 2:51 Uhr

Nun noch mal die bessere #HalftimeShow @ransport @rannfl_suechtig #SuperBowLIII https://t.co/xbXp4XiJp6 Tim 🐨, Twitter, 4.2.2019, 2:52 Uhr

A little gift for whoever was responsible for organizing the #SuperBowl halftime show https://t.co/4emd0tUiCG Schwifty Stardust, Twitter, 4.2.2019, 6:06 Uhr

Images of me before and after the #HalftimeShow https://t.co/XL4VLPqU1V Breck, Twitter, 4.2.2019, 2:26 Uhr

5. Adam Levine war kurz oberkörperfrei auf der Bühne und alle rasten aus

Einen der wenigen Aufreger im Super Bowl hat uns Frontmann Adam Levine auf der Bühne bescherrt. Statt Outfitwechsel hat er es sich einfach gemacht und sein Shirt einfach ausgezogen. Auch wenn einige etwas irritiert von seiner Performance waren. Der Grund: Vor 15 Jahren gab es einen Skanal inklusive Nippel-Blitzer bei dem Auftritt von Justin Timberlake. Es stellten sich also einige die Frage: warum sind männliche Nippel toll und weibliche Nippel ein Skandal? Vielen gefiel der oberkörperfreie Adam Levine auch.

The reasons I watch the #SuperBowl tonight, shirtless @adamlevine and the commercials👏 @maroon5 https://t.co/P7UlWXy75n LinaDep/Henry Cavill #MySuperman, Twitter, 4.2.2019, 3:26 Uhr

Dazu muss man allerdings sagen: Teil der Super Bowl Tradition ist es, sich jedes Jahr über das Spiel oder die Halftime-Show aufzuregen. Wir sind uns also sicher, dass wieder mehr als genug Leute einschalten und anschließend aufregen werden nächstes Jahr. Oder man macht es wie Casper und fliegt kurzerhand nach Amerika um das Geschehen aus der ersten Reihe mitzuerleben.