Kalte Duschen sollen das Immunsystem stärken. Trotzdem hat sich lange Zeit niemand für sie interessiert. Immer mehr Influencer haben den Trend jetzt aber für sich entdeckt. Doch was bringt kalt duschen wirklich?

Für viele Sportler gehört es nach dem Training dazu und in Ländern wie Finnland und Russland hat es sogar jahrelange Tradition: das Eisbaden.

Dem Baden oder eben auch Duschen mit kaltem Wasser werden viele positive Eigenschaften nachgesagt, sodass sich mittlerweile immer mehr Leute überwinden und kalte Duschen in ihren Alltag integrieren.

Diese Vorteile soll kaltes Duschen haben Kalte Duschen sollen...

...die Durchblutung verbessern

...das Immunsystem stärken

...die Fettverbrennung ankurbeln

...Schmerzen lindern

...die Stimmung heben

...durch die verkürzte Duschzeit Energie und Wasser sparen

Kalt Duschen im Test

YouTuberin Jacko Wusch hat sich den Trend genauer angeschaut. In einem Selbstexperiment wollte sie herausfinden, was die tägliche kalte Dusche mit ihr machen würde.

Auch YouTuber Sascha Huber und Felix Michels aka tomatolix haben sich der Challenge gestellt. Und das sogar für 30 Tage. Felix ging sogar noch einen Schritt weiter: er holte das Ganze auf die medizinische Ebene. Der YouTuber hat sich vor und nach seinem Selbsttest Blut abnehmen lassen, um zu checken, ob die kalten Duschen wirklich einen Einfluss auf seine Gesundheit haben.

Obwohl es beiden am Anfang schwer viel, berichteten sie am Ende ihres jeweiligen Testzeitraums durchweg positiv vom kalten Duschen. Sie würden sich unter anderem fitter fühlen. Felix gab sogar an, dass ihm etwas fehlen würde, wenn er sich nicht zumindest nach dem Duschen, kalt abduschen würde.

Jacko war nach ihrer Challenge ebenfalls überzeugt - und gab sogar an, dass sie in Zukunft beim kalten Duschen bleiben wollen würde.

Doch verbessert das wirklich die Gesundheit?

Tatsächlich ja! Als Felix nach den 30 Tagen seine Blutwerte mit dem Arzt besprach, ließen sich wirklich signifikante Unterschiede feststellen: Das Immunsystem war aktivierter und die Abwehrzellen hatten sich vermehrt. Die kalten Duschen tragen also nicht nur zu unserem Wohlbefinden bei, sondern können tatsächlich etwas für unsere Gesundheit tun.

Felix duscht mittlerweile seit einem knappen Jahr kalt - und ist nach wie vor überzeugt von den positiven Nebenwirkungen:

Seitdem ich kalt dusche, war ich einfach nicht mehr krank. Felix Michels aka tomatolix

Wem diese Vorteile jetzt noch nicht reichen, für den hat YouTuber Sascha einen weiteren positiven Aspekt parat. Wenn man kalt duscht, friert man nicht mehr so krass, wenn man aus der Dusche kommt: