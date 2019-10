Spucke in dieses Gefäß und ich sage dir, wer du bist. So könnte Werbung für DNA-Tests aussehen. Diese sollen herausfinden, woher eine Person stammt. Doch wie genau sind diese Tests?

Die eigene Herkunft kennenlernen, Verwandte finden und mit Hilfe von riesigen Datenbanken mehr über seine Vorfahren erfahren - mit diesen Werbeversprechen locken Anbieter wie MyHeritage, ancestry und Co. Schon ab 60 Euro ist man dabei, wobei komplexere Tests deutlich teurer ausfallen können. Die Unternehmen schicken ihren Kunden auf Bestellung einen sogenannten Direct-to-Consumer-Test (DTC). Der Test besteht aus einem Gefäß, in das man spucken muss. Seine Spucke und somit seine DNA sendet der Kunde dann zurück an das Unternehmen und erhält wenige Wochen später das Ergebnis per Mail. Dieses Ergebnis könnte dann in etwa so aussehen:

Wie finde ich damit meine Verwandten?

Wer wirklich auf der Suche nach seinen Verwandten ist, dem dürften diese Angaben alleine eher nicht ausreichen. Hier kommen die Datenbanken ins Spiel: Online können die Kunden diese nun durchforsten und so herausfinden, mit wem sie verwandt sind. Zu diesem Zweck vergleichen die Datenbanken das Erbgut der Kunden. Über die Genauigkeit dieser Tests lässt sich allerdings streiten. Schickt man seine DNA an verschiedene Anbieter, erhält man schon mal unterschiedliche Ergebnisse. Und auch die bestimmten Verwandschaftsverhältnisse zu anderen Nutzern sind mit Vorsicht zu genießen:

Geht das mit rechten Dingen zu?

Die DNA eines Menschen sagt viel über ihn aus. Kritiker bemängeln, wie in den Unternehmen mit der eingesandten DNA umgegangen wird. Die Firma ancestry erhielt aus diesem Grund sogar den BigBrotherAward2019. Laut deren Website prämieren die "BigBrotherAwards" international Datensünder in Wirtschaft und Politik. Das "Netzwerk Datenschutzexpertise", in welchem einer der Juroren der Awards mitwirkt, äußerte sich bereits im vergangenen Jahr kritisch:

Mit dem Einsenden der Speichelprobe geben die Kunden der Firma einen Freifahrschein nicht nur zur Ahnenforschung, sondern für jede sonstige genetische Analyse. Per kleingedruckte Einwilligung lässt sich das Unternehmen die Erlaubnis einräumen, die Daten an Pharma- oder sonstige Unternehmen weltweit gewinnbringend weiterzuverkaufen. Pressemitteilung, "Netzwerk Datenschutzexpertise"

Die ancestry Geschäftsstelle in München zeigte sich dem Handelsblatt gegenüber enttäuscht über diese harsche Kritik: "Der Schutz der Privatsphäre unserer Kunden hat für Ancestry höchste Priorität, und unser Grundgedanke ist, dass Kunden stets die Kontrolle über ihre eigenen Daten behalten sollen".