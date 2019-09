⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📅 10.08.2019 🏆 DFB-Pokal, 1. Runde 🇩🇪 ⚽️ 1. FC Kaiserslautern - FSV Mainz 05 2:0 (0:0) 🏟 Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern 👥 Zuschauer: 40.694 ✔ Spiel 71 im Jahr 2019 🔁 Revisit Betze pur! #Lautern gewinnt ein episches Pokalspiel gegen den rheinland-pfälzischen Rivalen #Mainz05 mit 2:0. In der ersten halben Stunde hätten die Gäste aus #Rheinhessen in Führung gehen müssen, da sie spielbestimmend waren und die Hausherren nicht zur Entfaltung kommen ließen. Danach biss sich der #FCK immer besser in die Partie und der Mannschaft gelang es, das Publikum auf seine Seite zu ziehen. Balleroberungen und Grätschen wurden frenetisch gefeiert, ebenso wie gewonnene Sprintduelle oder Konter. Angetrieben von der Stimmung im Stadion agierten die Roten Teufel im zweiten Durchgang bissiger und energischer als die Mainzer. Der mit etwas Glück bekommene und verwandelte Elfmeter brachte dann die Hütte komplett zum Beben und es entstand eine Stimmung, wie ich sie lange nicht mehr in einem Stadion erlebt habe. Die #Westkurve war brachial laut und die Mitmachquote sehr hoch. Kurz vor Schluss fiel dann das erlösende 2:0 und während die Pfälzer Landeier sich jubelnd in den Armen lagen, flogen aus dem Gästeblock ein paar Bengalos aufs Feld, was zu einer kurzen Spielunterbrechung führte. Negativer Höhepunkt dieses aus Mainzer Sicht desaströsen Nachmittags dürfte das Brennen der eigenen Zaunfahne gewesen sein, welches durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Zunächst war der Support der ganz in Weiß gekleideten Gäste ordentlich, sodass ein sehr atmosphärisches Spiel entstand. Mit laufender Spieldauer konnte man aber auch im Gästeblock dem Mythos #Betzenberg nicht mehr viel entgegensetzen. #kaiserslautern #fritzwalterstadion #rheinlandpfalz #pfalz #1fckaiserslautern #fsvmainz05 #derby #groundhopper #groundhopping #stadion #stadium #thechickenbaltichronicles #copa90 #stadium #dfbpokal #derbysieg #derbysieger #betze #fckm05