Vergesst Grumpy Cat auf Instagram - der Chinchilla Wilfred Warrior sieht viel krasser aus. Sogar Xherdan, der nackte und faltige Kater, hat viel mehr Style!

Wilfred Warrior ist eine kleine weiße Perserkatze. Und er sieht echt schrecklich aus. Er schaut in zwei Richtungen und hat Dracula-Zähne! Irgendwie trotzdem süß, und mehr Follower als du hat er sowieso!

Instagram-Stars trotz kleiner Behinderung

Frei nach dem Motto: Mut zur Hässlichkeit trägt der Kater Xherdan seine nackte faltige Haut mit Selbstbewusstsein. Wenn wir Menschen uns an Xherdan ein Beispiel nehmen würden, wäre die Kosmetik-Branche wahrscheinlich pleite, weil niemand mehr Anti-Falten-Cremes kaufen würde. Xherdan macht aber wirklich das Beste aus seinem Look und wird einfach auf Instagram berühmt.

Swiper ist ein kleiner süßer Hund, der wohl nur hüpfen und nicht laufen kann. Laut der Besitzerin wurde er als kleiner Welpe mal von einem größeren Hund gebissen. Daher könnte diese Verletzung kommen.

Daisy hatte viel Pech in ihrem Leben, bis ihre neue Familie sie aufgenommen hat: Sie hat einen Unterbiss und kann ihre Vorderpfoten nicht benutzen. Doch jetzt hat sie ein echt glückliches Leben und ist auch noch Instagram-Star. Sie hat 223.000 Follower auf Instagram und kann ihr Leben richtig genießen.

Rhea sieht aus wie ein kleines, gerupftes Hühnchen, hat aber die Instagram-Herzen genau damit im Sturm erobert. Aufgrund einer Krankheit hat sie einfach keine Federn. Da sie deshalb schnell unterkühlt, bekommt sie mittlerweile Kleider von Leuten aus der ganzen Welt geschickt. Ihrem Instagram-Account folgen schon 331.000 Menschen.

Anuko ist ein Husky, der immer schlechte Laune hat. Egal ob er sich freut, Hunger hat oder böse ist - er schaut dabei immer ziemlich grimmig. Mit 39.000 Fans bei Instagram ist er zwar noch ein Newcomer, aber er hat richtig Potential!

Sir Hodge Huffington ist drei Jahre alt und wohnt bei seiner Besitzerin Carolyn Parker in den USA. Sie hat ihn adoptiert, nachdem der kleine Igel wohl von seinem Vorbesitzer schlecht behandelt wurde. Sein Instagram-Account geht jetzt im Netz richtig steil, er hat schon über 48.700 Abonnenten. Auf den Bildern sind immer wieder seine beiden Zähne zu sehen, die ihn ein bisschen wie einen Vampir aussehen lassen. Aber ein richtig süßer Vampir.

Ludwik hat keinen einfachen Start ins Leben: Eine Lungenentzündung, eine Infektion und komplett unterernährt wurde er adoptiert. Jetzt geht's dem Nackt-Meerschwein aber wieder gut und ganz gechillt setzt er sich für seinen Instagram-Account in Szene. Fast 177.000 Menschen gefällt das schon!

Ein kleiner Überbiss und zack bist Du ein Internetstar! Princess Monstertruck sieht fast ein bisschen böse aus, dabei ist sie doch auch so ein verschmustes Kätzchen, wie alle anderen auch! Ihre Herrchen finden sie so cool, dass sie schon T-Shirts von ihr gedruckt haben. Hihi!

Hund, Katze, Maus - jeder kann ein Star werden!

"Oh mein Gott - ich will sie in den Arm nehmen und trösten!" - Das ist das Erste, was so ziemlich jeder denkt, wenn er ein Bild vom Luhu sieht. Dadurch, dass ihre Augenlieder etwas tiefer hängen, sieht das Kätzchen immer so unfassbar traurig aus!

Die Katze LilBub zum Beispiel hat diverse genetische Mutationen, weswegen sie so aussieht, wie sie aussieht. Nach ihrer Geburt ging es ihr gar nicht so gut. Aber Besitzer Mike kümmerte sich ganz lieb um sie und hat diverse Therapien für sie bezahlt.

Auch Marniethedog ist nicht ganz gesund. Er lebte erst als Straßenhund in Connecticut, USA, bevor er in ein Tierheim kam. Dann hat sie Besitzerin Braha gefunden und adoptiert. Braha hat sich auch liebevoll um Marnie gekümmert, so dass es ihm heute in New York wieder ganz gut geht.

Tuna ist ein Chihuahua-Dachshund Mischling mit einem dezenten Überbiss. Besitzerin Courtney hat ihn 2011 adoptiert. Im Netz ist er aus als Phteven bekannt. Possierliches Tierchen, bei dem man einfach nur Lächeln kann.

Und auch Roux the Kitty ist ein klein wenig gehandicapt. Durch einen Geburtsfehler sind ihre Vorderpfoten nur ganz klein. Aber trotzdem ist sie so ziemlich das süßeste Kätzchen was im Internet miaut.