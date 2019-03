Der Sturm hat für Chaos gesorgt - abgeknickte Bäume, herumfliegende Äste, abgedeckte Dächer und Verspätungen bei der Bahn. Die Twitter-User nehmen's trotzdem mit Humor 😁!

Wenn man nicht vor die Tür gehen kann, weil es draußen so sehr stürmt, kann man mehr Zeit bei Twitter verbringen, ganz ohne schlechtes Gewissen! Das haben auch diese zehn Twitter-User gemacht.

So ein Sturm hat seine guten Seiten 💪

Es hat so ein bisschen was von Ostern - das Aufräumen nach dem Sturm. Man weiß nie genau, was man findet:

Morgen treffen wir uns alle und tauschen die Geschenke von Sturm #Eberhard, ok? Biete Trampolin, suche Sonnenliege. Frau Römerin, Twitter, 10.3.2019, 22:27 Uhr

Für Kostenlose Balkonpflanzen einfach auf die Straße gehen! #Sturmtief #Eberhard Schrei-Blockade, Twitter, 10.3.2019, 14:51 Uhr

Die sind allerdings vom Umtausch ausgeschlossen.

Danke Eberhard!

#Eberhard ist heute wohl für die Verteilung der kostenlosen Sonntagszeitung in der ganzen Stadt zuständig. Lars, Twitter, 10.3.2019, 15:48 Uhr

... aber auch seine schlechten 😱 🤐📺

Die Internetverbindung ist tot. Danke #Eberhard. Das heißt wir müssen heute Abend Fernsehen gucken, oder schlimmer: uns unterhalten. Daniel, Twitter, 10.3.2019, 17:15 Uhr

Immerhin hat man ein Thema über das man sich unterhalten kann: das Wetter!

Stürme setzen bei manchen Leuten lyrische Fähigkeiten frei 🤔

Wenn du lustige Dinge liest bei Twitter, ist der Sturm nicht mehr so bitter... 🙈

Sicherst du deine Perücke mit der Hand, rauscht Sturmtief #Eberhard gerade durch's Land..... leeve Jong, Twitter, 10.3.2019, 15:28 Uhr

Es wäre kein echter Sturm, wenn die Züge pünktlich kämen 🚆

Durch das Sturmtief "Eberhard" waren zeitweise Straßen gesperrt, viele Flüge hatten Verspätungen oder sind ganz ausgefallen. Und bei der Bahn gab's krasse Verspätungen und Zugausfälle:

Wenn du im Zug sitzst & die Zugbegleiterin ihre Ansage so anfängt:" Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich Ihnen das sagen soll, aber ich muss es ihnen trotzdem sagen.." alle so.. #Sturmtief #sturm #eberhard #diebahn #Bahn https://t.co/dYohPNkRh0 Tom Mittelbach, Twitter, 10.3.2019, 20:08 Uhr

Ein Sturm ist ein krasses Naturschauspiel oder? 🍃

Aww ein Rudel Mülltüten tollt durch die Vorgärten meiner Straße! Diese Natur! So schön! #Sturm #Eberhard 🌟FrauMaja🌟[Matriarchatsbeauftragte], Twitter, 10.3.2019, 17:49 Uhr

Vorsicht, die Trampoline fliegen heute wieder niedrig! #Eberhard https://t.co/NZdV88gcD5 Herr Ka, Twitter, 10.3.2019, 15:31 Uhr

Wenn der Sturm für dich die Kehrwoche macht:

Sturmtief #Eberhard, wir müssen reden. Die gelbe Tonne kommt heute noch nicht raus. https://t.co/bXBSj7FEJ4 LOOTbürger, Twitter, 10.3.2019, 17:25 Uhr

Danke!