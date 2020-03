Lange Zeit gab es für Videochats mit Freunden und Bekannten nur Skype und Facetime. Durch die Coronakrise sind jetzt aber auch andere Apps wie Houseparty und Zoom beliebt. Was sie wirklich können, checkst du hier.

Du musst in der Kontaktsperre durch die Coronakrise nicht komplett auf den Kontakt zu deinen Leuten verzichten. Körperlich zwar schon, per Videochat ist es aber heutzutage kein Problem sich auszutauschen. Wir haben mal die Anbieter, die gerade in den Appkäufen abgehen, gecheckt:

Achtung Datenschutz! Alleine wenn du dich bei einer der Apps anmeldest, gibst du Daten von dir weiter (Name, Geburtsdatum, Kontakte usw.). Sei dir dessen unbedingt bewusst. Viele App-Anbieter sagen, sie achten auf Datensicherheit, hatten in der Vergangenheit trotzdem massive Probleme mit Datenschutz. Manche Sicherheitslücken des Datenschutz haben die Apps selbst nicht erkannt und wurden von anderen Experten entdeckt. Du kannst deine deine Daten leider nur dann schützen, wenn du auf die Apps komplett verzichtest.

📲 Skype

Fangen wir mal mit Skype an. Diese App kennen vermutlich die meisten. Sinn dahinter ist es, dich mit Freunden, Bekannten oder anderen Personen per Video zu connecten - per Telefon, Chat oder Videochat. In einem Gruppenchat können in der Gratisversion leider nur Gespräche zu zweit stattfinden. Gruppenanrufe kannst du gratis leider nur sieben Tage testen. Danach ist der Gruppenchat von bis zu 50 Personen nur mit der Premium Variante möglich. Die kostenlose Version hat außerdem einen Haken: Du musst dich auf Werbebanner einstellen.

Die Handhabung ist einfach und inzwischen sehr verbreitet, das heißt relativ viele Leute haben ein Skype-Konto (aber auch ohne Skype-App kannst du einen Skype-Chat annehmen). Ein cooles Feature ist der "Skype Translator", der Telefonate in Echtzeit übersetzen kann.



Die App gibt es für iOS und Android.

📲 Houseparty

Gerade geht die App Houseparty bei den Usern steil. Sie kann Videochats mit deinen Freunden starten und wirkt wesentlich interaktiver, fast wie eine Social Media-Plattform. Was viele User hier schätzen: Du kannst kostenlos Videochats mit bis zu acht Freunden machen und dabei sogar Spiele zocken. Auch Freunde, die gerade nicht im Chat dabei sind, können sich zuschalten. Eben 'ne kleine Houseparty. Wer mehr Privatsphäre will, kann aber seinen Chat auch für andere sperren.

Als wir die App getestet haben, waren einige Spiele in der Handhabung doch etwas schwierig, haben gehangen oder gingen nur ab bestimmten Personenzahlen. Trotzdem ist das Meckern auf hohem Niveau, denn der Chat ist stabil und das Feeling mit den Freunden abzuhängen ist gut! Der Haken bei dieser App ist die Datenschutzerklärung. Für "geschäftliche Zwecke" gibt der User hier viele Daten von sich her und teilt die mit "Dritten".

Die App gibt es für iOS und Android.

Wichtiges Update: Derzeit kursieren auf Social Media-Plattformen verschiedene Warnungen vor Houseparty: Nutzer behaupten, dass die App bei einem Freund erst den E-Mail-Account gehackt und anschließend das Bankkonto leer geräumt habe. Andere User berichten, dass Spotify gehackt wurde. Die Postings warnen, die App sofort zu löschen. Beweise für diese Hacks gibt es aber aktuell keine. Trotzdem sind viele Nutzer natürlich besorgt. Das Team von Houseparty postete deswegen diesen Tweet.

All Houseparty accounts are safe - the service is secure, has never been compromised, and doesn’t collect passwords for other sites. Houseparty, Twitter, 30.3.2020, 18:43 Uhr

Die Mach der der App sind davon überzeugt, dass es sich bei den Vorwürfen um einen gezielten Fake handle, der von der Konkurrenz kommen könnte. Auf Twitter bieten sie deswegen der Person, die einen Nachweis für die Vermutung bringt, eine stolze Summe von einer Million US-Dollar.

We are investigating indications that the recent hacking rumors were spread by a paid commercial smear campaign to harm Houseparty. We are offering a $1,000,000 bounty for the first individual to provide proof of such a campaign to bounty@houseparty.com. Houseparty, Twitter, 31.3.2020, 5:21 Uhr

Filme und Serien über Epidemien, Viren und Co.

📲 Zoom

Der Anbieter Zoom hat zuletzt eher schlecht auf sich aufmerksam gemacht. Über die iOS-App habe Zoom Nutzerdaten an Facebook weiter verkauft, so hat es das Magazin Motherboard analysiert. Zoom habe davon anscheinend nichts gewusst und habe inzwischen diesen Fehler behoben.

Die App ist ansonsten bei Usern sehr beliebt. Sie lässt sich einfach installieren und hat wenig unnötigen Schnickschnack. Außerdem: witzige Hintergründe! Das kann auch ganz praktisch sein, zum Beispiel, wenn du in einer Konferenz nicht deinen Saustall im Hintergrund zeigen willst. Wie sich das für eine App 2020 auch gehört, gibt es bei Zoom Filter, die du auf dein Gesicht anwenden kannst. Die Gratisversion ermöglicht einen Videochat von 100 Personen für 40 Minuten möglich (aktuell gibt es wegen der Coronakrise in China aber zum Beispiel keine Beschränkung). Wenn du die Premium-Variante kaufst, gibt es Videochats mit bis zu 1.000 Personen und endlosen Speicher in der Cloud.

Die App gibt es für iOS und Android.

📲 WhatsApp & Facebook Messanger

Wer eh schon WhatsApp oder Facebook auf seinem Handy hat, kann natürlich auch mit diesen Apps per Video mit vier Freunden gleichzeitig schalten. Was hier schade ist: Die Qualität wird mit jeder weiteren Person im Chat schlechter. Defizit ist der Ton, dafür ist die Verbindung meistens sehr stabil.

Unbekanntere Videochat-Apps

Die großen Player sind im Appstore sehr präsent. Es gibt aber sehr viele Apps, die Videochats anbieten, aber nicht so weit oben in den Downloads sind. Dazu gehören zum Beispiel WeChat, Line und Imo. Das alles sind Apps mit guten Videochats, aber auch großen Haken: Nervige Mitteilungen und teilweise extreme Datenschutzprobleme waren für uns ziemliche Abturner.



Und wenn dich keine der Apps im Artikel umgehauen hat: Vielleicht wird es ja dann wieder der gute alte Brief? 📝💌