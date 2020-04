Die Schulen machen wieder auf und die Abiturprüfungen finden trotz Corona statt. Für YouTuber Rezo geht das nicht klar wie er in seinem Video "Wie Politiker momentan auf Schüler scheißen" erklärt.

Für die Entscheidung Abiturprüfungen stattfinden zu lassen gibt es keine Grundlage: Rezo teilt aus

"Wie Politiker auf Schüler scheißen" - das ist der Titel von Rezos neuem YouTube-Video. Er fasst am Anfang des Videos die aktuelle politische Situation zusammen und erklärt, wer was entschieden hat. Er macht den Politikern und Politikerinnen zahlreiche Vorwürfe und wirft den Kultusministern und Kultusministerinnen Fahrlässigkeit vor.

Eltern, Lehrkräfte und Schüler müssen gesundheitliche Schäden und immense psychische Belastungen in Kauf nehmen, um irrationalen Entscheidungen nachzukommen. Rezo, YouTuber

Darum findet Rezo, dass die Abiturprüfungen nicht stattfinden sollten

Hygienische Maßnahmen können in deutschen Schulen nur wenig bis gar nicht eingehalten werden. Er bemängelt die nicht vorhandene Ausrüstung und auch die Zeit, die einem geklaut werden würde, um sich regelmäßig die Hände zu waschen. Wie er das meint, zeigt er an einem Beispiel, indem er die Personenanzahl in den Kontext der Maßnahme steckt. (30 Schüler x 30 Sekunden Händewachen = 15 Minuten)

Das Ansteckungsrisiko sei viel zu hoch, wenn man bedenke, dass viele mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen.

Die psychische Belastung spielt für Rezo die größte Rolle und bildet sein größtes Argument.

Schülern und Schülerinnen diese Verantwortung aufzutragen, zwischen reibungslosem Abi und gesundheitlichen Risiken, für sich selbst und die Angehörigen, das ist schon fast eine Black Mirror-Folge. Rezo, YouTuber

Was ist der Vorteil davon, Abiturprüfungen stattfinden zu lassen und Schulen zu öffnen? Rezo sucht nach Argumenten

Rezo spricht von zwei Argumenten, die diese Entscheidung seiner Meinung nach begründen könnten. Disclaimer: Bevor er im Detail auf diese eingeht, sagt er aber, dass sie eigentlich keinen argumentativen Wert hätten. Er führt an:

Die Heinsberg-Studie. Sie zeige, dass wir lockern können. In dieser Studie wurden viele Fälle von Covid-19-Infizierten ausgewertet. Sie läuft noch an, aber Zwischenergebnisse wurden präsentiert und der Öffentlichkeit vorgelegt. Diese Ergebnisse und die Aussagen dazu wurden allerdings stark kritisiert.

Keine Vergleichbarkeit ohne Prüfung. Rezo erklärt, was genau das Durchschnitts-Abitur bedeutet und geht dann darauf ein, dass diese Art der Leistungs-Feststellung besonders bei Uni-Bewerbungen zum Problem werden könnte. Das habe ihm Nordhrein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet telefonisch gesagt.

Sind Rezos Vorwürfe und die harsche Kritik gerechtfertigt?

Beim Schauen des gesamten Videos bekommt man den Eindruck, dass Rezo sich wirklich viel mit der Materie beschäftigt hat und ihn der Entschluss extrem emotional berührt. Allerdings finden wir auch:

DASDING Redakteur Thomas: Für mich ist seine Betrachtungsweise zu eingeschränkt. Bei der Bewertung, ob Abiprüfungen ja oder nein, kann ich alles voll nachvollziehen und da spricht er einen komplett richtigen Punkt an. In die Bewertung, ob Schulen wieder öffnen sollen, fließen so viele Faktoren ein, die er komplett ausblendet. Er argumentiert eben nur aus Sicht der Schüler und Schülerinnen. Eine wichtige Sicht - eine Sicht, die auch häufig nicht genug gehört und gesehen wird, aber eben nicht die einzige Sicht - frag mal Alleinerziehende mit zwei Grundschulkindern.

DASDING Redakteurin Sophie: Es ist vollkommen richtig und auch sehr gut, politische Entscheidungen zu hinterfragen. Allerdings finde ich, dass Rezo das Ganze aus einer sehr negativen Sichtweise wahrnimmt und dass man einige Argumente von ihm ins komplette Gegenteil umwandeln kann. Zum Beispiel: Ja, in die Schule zu gehen bringt psychische Belastung mit sich. Aber auch ein Stück Normalität zurück, das den Menschen Sicherheit und ein gutes Gefühl gibt. Freunde wiederzusehen, wenn auch mit Abstand, kann sich sehr positiv auswirken.