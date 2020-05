Der Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen steigt. Es gibt Klagen, Petitionen und Demos. Wir checken die Aussagen zur Impflicht, klären, wer hinter Widerstand 2020 steckt und was Bill Gates damit (nicht) zu tun hat.

Seit vielen Wochen ist Deutschland im Ausnahmezustand. Viele Menschen ärgert das. Sie haben Angst um die Wirtschaft, ihre Grundrechte oder um ihre Gesundheit: #Zwangsimpfung.

Wir haben die gängigsten Fragen hier aufgelistet und beantworten sie mit der Hilfe von Expertenwissen.

Die Fragen in der Übersicht

Ist das Corona-Virus überhaupt gefährlich?

Sind die Corona-Maßnahmen überhaupt sinnvoll?

Was steckt hinter der Formierung Widerstand 2020?

Gibt es eine Klage gegen die Maskenpflicht?

Kommt ein Corona-Immun-Ausweis?

Hat Bill Gates das Coronavirus erfunden, um uns alle zu chippen?

Gibt es eine Corona-Impfpflicht?

Wie kritisch wird ein Corona-Impfstoff geprüft?

Da das Coronavirus Sars-CoV-2 noch so neu ist, wissen Forscher noch nicht viel über das Virus. Die WDR-Kollegen vom Magazin "Quarks" erklären das so:

Die meisten Menschen erkranken durch das Coronavirus nicht schwer. Sie zeigen nur milde, grippeähnliche Symptome und viele Leute spüren gar nichts. Unklar ist aber, welche Langzeitschäden auftreten könnten.

Und: Jeder Infizierte könne Überträger sein und das Virus an die Risikogruppe weitergeben. Zur Risikogruppe gehören unter anderem ältere Menschen und/oder Menschen mit Vorerkrankungen wie Diabetes oder einer Immunschwäche. Schätzungsweise 22 Millionen Menschen in Deutschland haben mindestens eine relevante Vorerkrankung.

Nach derzeitigem Stand sterben mehr Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus als durch andere Grippeviren. Das Robert-Koch-Institut schätzt das Virus wie folgt ein:

Das Virus ist leicht übertragbar, die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist sehr hoch. Ein bis zwei Prozent sterben laut aktuellen Zahlen. Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI)

👮 Sind die Corona-Maßnahmen übertrieben?

Das ist natürlich nicht leicht zu beantworten. Jedes Bundesland hat unterschiedliche Maßnahmen, außerdem ändern sich diese Maßnahmen auch regelmäßig.

Lockerung der Corona-Maßnahmen?

Die Kollegen von SWR aktuell haben sich die aktuellen Zahlen ganz genau angeguckt. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sinken die Neuinfektionen seit Anfang/Mitte April. Also dem Zeitpunkt, seitdem die harten Regelungen in Deutschland beschlossen wurden und der Reiseverkehr eingeschränkt wurde. Der rote Balken (siehe Grafik unten) zeigt, wann die Bundesregierung mit den Bundesländern vereinbart hat, die ersten Läden zu schließen.

🤚 Was steckt hinter dem Widerstand gegen Corona-Maßnahmen und "Widerstand 2020"?

In den letzten Wochen gab unter anderem in Stuttgart eine Demo gegen die Corona-Maßnahmen. Laut Ministerpräsident Winfried Kretschmann waren unter den Protestierenden "Verschwörungstheoretiker, Rechtspopulisten, die ihren Kurs gewechselt haben und auf einmal strikt alles ablehnen". Das hat er am Dienstag im Staatsministerium gesagt.

Eine Protest-Organisation nennt sich "Widerstand 2020". Auf ihrer Webseite heißt es, die Gruppierung hätte schon über 100.000 Mitglieder. In der Facebook-Gruppe, in der nur eingetragene Mitglieder Zutritt haben, sind es dagegen nur knapp 3.000 Menschen. Ihre Haltung ist es, die Freiheit zu verteidigen.

Das ZDF hat mit der Gründerin der Organisation, Victoria Hamm, gesprochen. Sie sagt, dass sie sich machtlos gefühlt hat und "Widerstand leisten wollte". Davor war sie politisch nicht aktiv. Sie hat sich dann mit dem Leipziger Rechtsanwalt Ralf Ludwig zusammen getan und fand mit dem Arzt Bodo Schiffmann einen prominenten Unterstützer.

Bodo Schiffmann behauptet auf YouTube, dass das Virus ungefährlich bzw. genau so gefährlich sei wie ein Grippe-Erreger. Mit seinen Videos ist er dort extrem erfolgreich.

Was ist das Ziel von "Widerstand 2020"?

Die Ziele sind ein Parteiprogramm und bei der nächsten Bundestagswahl anzutreten. Einige Vorschläge gibt es auch schon: Die Abgeordneten des Bundestags sollen durch ein Notstandsparlament aus 700 Menschen ersetzt werden. Durch Menschen, die in den letzten fünf Jahren nichts mit Politik zu tun hatten.

SWR-Korrespondentin Isabel Reifenrath schätzt die Gruppierung wie folgt ein:

Ähnlich wie bei der AfD geht es auch darum, sich gegen das System zu stellen und auch sehr gezielt gegen das Robert-Koch-Institut. Also indirekt gegen die Wissenschaft. Isabel Reifenrath, SWR-Hauptstadt-Korrespondentin

Dr. Matthias Quent ist Soziologe und Rechtsextremismusforscher. Er leitet das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft und forscht dort über Proteste und soziale Bewegungen. Er warnt vor "Widerstand 2020":

Vor kurzem sagte ich noch: bisher haben die Unzufriedenen und Frustrierten, Verschwörungserzähler, Esoteriker, Impfgegner, Antisemiten und Rechtsradikale hierzulande kein Kollektiv gebildet und daher sei die Gefahr überschaubar. Mit "#Widerstand2020" ändert sich das nun. Matthias Quent, Twitter, 2.5.2020, 21:34 Uhr

😷 Kann ich gegen die Maskenpflicht klagen?

Seit dem 27. April gilt in Rheinland Pfalz und Baden-Württemberg eine Maskenpflicht. In öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen müssen wir einen Mund- und Nasenschutz tragen.

Only Brillenträger will understand. Tropenhausfeeling für die Augen!😍 ___ #maskeauf #brille #brillenträgerhassendiesentrick #fail #corona #dasding #memes #badenwürttemberg #rheinlandpfalz #maskenpflicht dasding, Instagram , 22.4.2020, 15:07 Uhr

In Rheinland-Pfalz gab es deshalb schon mindestens zwei Versuche, diese Maskenpflicht zu bekämpfen. Der Verfassungsgerichtshof in Koblenz hat beide Beschwerden aber zurückgewiesen.

📜‍ Kommt ein Corona-Immunitätsausweis?

Müssen alle Menschen, die am Coronavirus schon erkrankt sind, einen Ausweis mit sich tragen?

Für Gesundheitsminister Jens Spahn keine eindeutige Sache. Kritik an diesem Vorschlag gab es unter anderem von Datenschützern, aber auch von der SPD, Linke und AfD.

Jens Spahn hat beim Deutschen Ethikrat nachgefragt, wie die zu so einem Immunitätsausweis stehen. Sicher ist also noch nichts.

Alle Bürgerinnen und Bürger, die beim Arzt einen Antikörpertest machen, haben bereits heute das Recht, sich das Ergebnis aushändigen zu lassen. Das bleibt so. Jens Spahn, Twitter, 4.5.2020, 16:29 Uhr

Die Frage, ob im Falle von #Corona zusätzlich ein Immunitätsausweis sinnvoll ist, sollten wir als Gesellschaft in Ruhe abwägen und debattieren. Deshalb habe ich den Deutschen Ethikrat um eine Stellungnahme gebeten. Jens Spahn, Twitter, 4.5.2020, 16:29 Uhr

Dieser laufenden Debatte wollen wir nicht vorgreifen und regeln dazu vorerst gesetzlich nichts. Jens Spahn, Twitter, 4.5.2020, 16:29 Uhr

💉 Hat Bill Gates das Coronavirus erfunden, um uns alle zu impfen?

Im Netz gibt es wilde Verschwörungstheorien: Manche Menschen verbreiten das Gerücht, dass uns allen durch eine Zwangsimpfung ein Chip implantiert werden soll. Wiederum andere denken, dass Bill Gates hinter dem Virus steckt. Manchmal hört man auch beides zusammen.

Will Bill Gates mit einem Coronavirus-Impfstoff viel Geld verdienen?

Der erste Punkt: Um damit Geld machen zu können, braucht Bill Gates erst einen Impfstoff.

Der ARD-faktenfinder ist dieser Sache nachgegangen. Tatsächlich hat Bill Gates schon sehr lange vor dem Coronavirus gewarnt, bevor es eine Pandemie wurde. Schon 2015 hat er bei einem TED Talk vor einer weltweiten Pandemie gewarnt.

Fakt ist auch, dass er das britische Pirbright Institute finanziell unterstützt. Dieses Institut forscht nach eigenen Angaben an 26 Virusarten.

Unter anderem auch schon länger an einem Coronavirus. 2015 hat das Institut ein Patent für dieses Coronavirus angemeldet. Das ist aber ein anderes Coronavirus als das neue Coronavirus Sars-CoV-2 , so Veronika Simon aus der SWR Wissenschaftsredaktion.

Wenn man googelt, findet man von dieser Firma ein Patent auf ein Coronavirus. Aber: Es gibt eine große Familie von Coronaviren und das Virus, dass gerade unterwegs ist, ist ein anderes Coronavirus. Die haben nichts miteinander zu tun. Veronika Simon, SWR Wissenschaftsredaktion

Das Institut hat "USA today" gesagt, dass es sich bei dem Patent um ein Patent für einen Impfstoff für Atemwegserkrankungen bei Vögeln handelt. Auf ihrer Webseite sprechen sie von dem "infectious bronchitis virus". Der umgangssprachliche Name des Virus heißt Gammacoronavirus und ist in den Bronchen von Vögeln zu finden.

Fazit: Bill Gates und das von ihm unterstützte Institut hat kein Patent für ein Impfstoff für das Coronavirus Sars-CoV-2. Also kann er auch mit keinem Impfstoff für die aktuelle Coronavirus-Pandemie Geld verdienen.

Will Bill Gates uns mit einem Mikrochip steuern?

Bill Gates wird außerdem vorgeworfen, dass er uns allen Mikrochips implantieren möchte. Das AfD Mitgliedermagazin "AfD Kompakt" warnt beispielsweise vor einer "Corona-Überwachung" und schreibt von einer "Forderung von Bill Gates, der Covid 19-Infizierte 'digital zertifizieren' möchte".

Dieser Vorwurf hat seinen Ursprung in einem Interview mit Bill Gates. Auf dem Blog gatesnotes.com gibt es ein Interview mit Gates. Darin geht es um das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2. Es geht um seine Ansichten und wie wir aus der Pandemie rauskommen könnten. Dort wird er gefragt, wie große Firmen während der Pandemie unter der Berücksichtigung von social distancing weiterarbeiten können. Auf diese Frage antwortet er so:

Die Frage, welche Firmen weitermachen sollten, ist schwierig! Auf jeden Fall die Lebensmittel- und Gesundheitsindustrie. Wir brauchen auch noch Wasser, Strom und das Internet. Die Versorgungswege für die kritische Infrastruktur muss aufrecht gehalten werden. [...] Irgendwann werden wir eine Art digitale Zertifikate haben, um zu zeigen, wer sich [vom Coronavirus] erholt hat, getestet wurde oder falls wir einen Impfstoff haben, wer geimpft wurde. Bill Gates

Manche Menschen sehen in den "digitalen Zertifikaten" den Beweis, dass Bill Gates Mikrochips in uns allen implantieren möchte.

Außerdem wurde ein Unternehmen mit diesem Zitat in Verbindung gebracht, welches Mikrochips für Frauen entwickelt. Damit soll die Periode von Frauen kontrolliert werden. Dieses Institut wird ebenfalls von der "Bill und Melinda Gates Foundation" unterstützt, hat aber nichts mit dem Coronavirus zu tun.

Fazit: Es wurden mehrere Dinge, die nicht zusammen gehören, vermischt. Außerdem wurde sein Zitat falsch interpretiert und aus dem Zusammenhang gerissen. Der Vorwurf ist in dieser Form falsch.

Kontrolliert Bill Gates die Weltgesundheisorganisation (WHO)?

Die Weltgesundheitsorganisation WHO wird mittlerweile zu 80 Prozent von privaten Geldgebern und Stiftungen finanziert. Größter privater Geldgeber ist die "Bill and Melinda Gates Stiftung". Diese Stiftung hat beispielsweise 2018 eine große Summe an die WHO gespendet. Dabei handelt es sich um fast 229 Millionen Dollar.

Die Spender können angeben, wofür das Geld benutzt werden soll (das nennt sich zweckgebundene Spenden). Damit kann man die Arbeit der WHO ein Stück weit beeinflussen. Der WHO-Direktor Gaudenz Silberschmidt hat 2017 aber angekündigt, dass er für mehr Transparenz bei den Spenden sorgen will.

Fazit zu den Verschwörungstheorien

Die Verschwörungstheorien um Bill Gates sind entweder falsch oder vermischen halbe Wahrheiten. Fakt ist, dass die WHO durch große finanzielle Summen von ihm profitiert. Einen Sars-CoV-2 Impfstoff gibt es noch nicht.

⚖️ Gibt es eine Corona-Impfpflicht?

Nein, es gibt (bis jetzt) keine Impfpflicht für das Coronavirus.

Faktencheck: Hat das Bundeskabinett einen „Impfzwang“ beschlossen?

Es könnte aber in Zukunft noch zu einer generellen Impfpflicht gegen das Coronavirus kommen. Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, sagte, er sei "sehr offen".

Gesundheitsminister Jens Spahn sieht das aber anders:

Überall da, wo wir durch Bereitschaft und gutes Argumententieren zum Ziel kommen, braucht es aus meiner Sicht keine Pflicht. Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister

🔬 Wie kritisch wird ein Corona-Impfstoff geprüft?

Verschiedene Unternehmen sind auf der ganzen Welt dabei, einen Impfstoff zu entwickeln. Unter anderem auch in Baden-Württemberg. Das Mainzer Unternehmen Biontech testet sogar schon einen möglichen Corona-Impfstoff.

In Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut für die Zulassung eines Impfstoffes zuständig. Auch wenn viele Menschen ungeduldig auf einen Impfstoff warten, der Stoff muss sicher sein, sagen die Experten.

Egal wie dringend der Impfstoff gebraucht wird, es darf auf keinen Fall auch nur ansatzweise bei der Sorgfalt nachgelassen werden. susanne stöcker, Paul-Ehrlich-Institut

