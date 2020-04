Auch die Sozialen Netzwerke versuchen uns das Leben in Zeiten von Corona-Isolation etwas angenehmer zu machen. Mit der neuen Instagram-Funktion "Co-Watching" können wir mit Freunden per Videochat gemeinsam Posts anschauen.

Zusammen Netflix gucken, obwohl man nicht in einem Raum ist, geht durch die Chrome-Erweiterung "Netflix Party" schon lange. Jetzt gibt es eine ähnliche Funktion auch auf Instagram.

Introducing Co-Watching, a new way to see Instagram posts together with your friends over video chat.👀 https://t.co/ObLnqxbUTS Instagram, Twitter, 24.3.2020, 16:09 Uhr

Da wir viel zu Hause sind und nicht unsere besten Freunde in der Schule, Uni oder auf der Arbeit treffen, kann man jetzt eben virtuell gemeinsam mit seinen Freunden über Instagram-Videos lachen!

Um den Menschen zu helfen, in Verbindung zu bleiben, haben wir Co-Watching eingeführt. Die neue Funktion ermöglicht es dir, Instagram Posts gemeinsam mit Freunden via Video-Chat anzusehen.

Instagram über "Co-Watching

So funktioniert Co-Watching:

Das neue Feature ist schon direkt überall verfügbar. Du gehst einfach in dein Instagram-Postfach, und wählst einen Freund aus, mit dem du den Videochat starten möchtest. Das machst du über das kleine Kamerasymbol oben rechts. Im Videochat selbst gibt es jetzt unten rechts den neuen Button "Medien". Hier siehst du alle Posts, die du in letzter Zeit gelikt oder gespeichert hast und kannst sie mit deinen Freunden teilen. Als extra Bild wird es dann im Chat angezeigt und ihr könnt drüber quatschen. Das funktioniert auch mit Videoposts.

Nachteil: Wenn du ein offizielles Profil mit blauem Haken hast, ist die Videochat-Funktion ausgestellt. Daher kannst du dann auch kein Co-Watching machen.

Noch mehr Änderungen bei Instagram durch Corona

Aufgrund von Corona will Instagram noch mehr darauf achten, welche Informationen auf ihrer Plattform verbreitet werden. Instagram will über verschiedene Wege Fake-News zu Corona vermeiden.

Menschen, die auf Instagram nach Informationen über das Coronavirus oder COVID-19 suchen, erhalten einen Hinweis, der sie zu offiziellen Informationsstellen führt. Zum Beispiel zu Accounts der Weltgesundheitsorganisation und der lokalen Gesundheitsministerien.

Wir arbeiten zügig daran, diesen Hinweis in den kommenden Wochen weltweit verfügbar zu machen.

Instagram über Corona-Informationen

Außerdem würde Instagram "COVID-19"-Accounts aus den Empfehlungen entfernen und auch einige Corona-Inhalte aus dem "Entdecken"-Bereich streichen.

Diese Maßnahmen ergreifen wir zusätzlich zu unseren bestehenden Richtlinien zu Falschinformationen. Wenn Beiträge von unseren externen Faktenprüfern als falsch eingestuft werden, entfernen wir sie von unseren Explore- und Hashtag-Seiten.

Instagram über Corona-Informationen

Wie geht Instagram bislang gegen Falschinformationen vor?

Das Faktencheck-Programm wurde in den USA bereits seit Mai 2019 getestet. Im Dezember ging es weltweit an den Start. Durch den Faktencheck, wird die Reichweite eines Beitrags eingeschränkt, wenn er als falsch eingestuft wurde. Dieser erscheint dann nicht mehr auf der Entdecken-Seite oder über die Hashtag-Suche. Erscheint eine Falschmeldung im Feed, so ist das Posting zuerst nicht zu sehen. Wie bei potenziell gewalttätigen Inhalten, werden die Nutzer erst einmal gefragt, ob der Beitrag angezeigt werden soll.

Instagram

Lässt man sich das Posting anzeigen, sieht man darunter ein rotes Warndreieck, das noch einmal darauf aufmerksam macht, dass es sich um eine Falschmeldung handelt. Klickt man auf das rote Dreieck, wird erklärt, welcher unabhängige Faktenprüfer die Meldung als falsch eingestuft hat und warum. Wenn man mehr über den Faktencheck wissen möchte, kann man sich auch in den Hilfebereich weiterleiten lassen.

Instagram und Facebook arbeiten dabei Hand in Hand. Beiträge, die bei der einen Plattform bereits als Falschmeldung eingestuft wurden, erscheinen auch auf der anderen als solche.

aktuell: Facebook will gesicherte Corona-News über den Messenger verbreiten

Äußerungen von Politikern sind vom Faktencheck ausgeschlossen

Das Ende jeglicher Fake-News sind diese Bemühungen aber trotzdem nicht. Aussagen von Politikern sind vom Faktencheck-Verfahren nämlich ausgeschlossen, wie Facebooks Vize-Kommunikationschef, Nick Clegg, bekannt gab. Wer dabei als Politiker gilt, wurde nicht definiert.

Das war davor neu bei Instagram:

Instagram hat keinen Bock mehr auf Cyber-Mobbing

Eine künstliche Intelligenz kann sich merken, welche Kommentare bereits gemeldet wurden, wenn diese beleidigend waren. Dieses Tool hat Instagram jetzt auf Beschreibungstexte von Bildern und Videos ausgeweitet. Falls wir etwas posten wollen, das ähnlich ist mit einem bereits gemeldeten Inhalt, werden wir kurz vor der Veröffentlichung noch einmal daran erinnert über unsere Worte nachzudenken. Wir können diese Warnung aber auch einfach überspringen.

Seit Juli gibt es schon eine Anti-Mobbing-Funktion

"Bist du sicher, dass du das posten möchtest?"

Diese Frage wurde bereits im Juli Nutzern gestellt, die gemeine Kommentare posten. Anhand von einer künstlichen Intelligenz wurden diese Kommentare erkannt. In dieser Testphase hat Instagram festgestellt, dass tatsächlich viele Menschen nochmal ihre Worte umformulieren, wenn sie kurz vor der Veröffentlichung des Kommentars noch einmal die Chance dazu haben.

Instagram plant dieses Tool in den nächsten Monaten in mehreren Ländern umzusetzen. Wann diese Neuerung bei uns in Deutschland ankommt, hat Instagram noch nicht gesagt.

Neues Storytool "Reels" erinnert an TikTok

In Brasilien testet Instagram aktuell das Tool "Reels". Damit können 15 Sekunden Clips mit Musik unterlegt und schneller oder langsamer abgespielt werden. Entweder aus der Musikdatenbank oder mit der Audio von anderen Usern, um einen Remix von deren Content zu erstellen. Eben genau wie bei TikTok. Das Ganze sieht dann so aus:

Der Produkt Direktor von Instagram, Robby Stein, gab in einem Interview mit TechCrunch sogar zu, dass TikTok „jede Menge credit" verdiene, da die App das Format groß gemacht habe. Allerdings sagt er auch, dass zwei Produkte nie genau gleich seien und das Teilen von Videos mit Musik eine sehr universelle Idee sei. Bleibt abzuwarten, ob es das neue Tool bald auch in anderen Ländern geben wird.

Instagram schafft Like-Funktion ab

Wir haben vor kurzem schon berichtet, dass Instagram den Like-Zähler in verschiedenen Ländern, unter anderem in Japan und Italien, testweise entfernt hat.

Instagram testet weltweit neue Version ohne Like-Anzahl

Mittlerweile ist diese Funktion auch in Deutschland bei immer mehr Konten weg, zumindest ist es einigen Kollegen bei ihren Accounts aufgefallen. In den Feeds sieht man dann bei Bildern von Accounts, denen man folgt nur noch: „Gefällt XY und weiteren“. Von einem deutschlandweiten Test kann man aber noch nicht sprechen.

Inhalte ohne Bildzwang teilen

Ab sofort gibt es keine "Text"-Option mehr in der Instagram-Story. Das bildlose Feature wurde um mehrere Optionen erweitert und heißt jetzt "Erstellen". In einem Interview mit der Webseite techcrunch.com hat ein Sprecher von Instagram erklärt, die neue Funktion würde es vereinfachen, GIFs, Zeichnungen, Texte, Umfragen und ähnliche Optionen zu posten, ohne extra ein Foto oder ein Video machen zu müssen.

Unten bei Bild 1 sieht man zwischen den Optionen "Live" und "Normal" jetzt die Option "Erstellen". Sobald man dorthin wischt, kommt man wiederum direkt zu anderen Optionen wie "GIF". Lädt man ein GIF in die Story, erscheint das übrigens in einer Art 'Dreier-Optik'.

Automatische Vorschläge und "Throwback"-Option

Neu ist auch, dass bei der Countdown-Sticker beim Anwählen direkt einen Vorschlag für die Art des Countdowns nennt. Bei Bild 3 ist das in diesem Fall der Countdown zum Feierabend.

A propos Vorschläge! Das Coolste an der neuen "Erstellen"-Funktion sind die Vorschläge für Throwback-Posts. Sobald man das Symbol mit der Rückwärts-Uhr auswählt, bekommt man ein random Bild aus seiner Insta-Vergangenheit angezeigt, zu sehen in Bild 4. Falls einem das Bild oder das Jahr nicht gefällt, einfach auf den Würfel oben in der Mitte klicken und man bekommt ein neues Bild, GIF oder Video aus einem anderen Jahr.

Die Story für unkreative Tage

Auch bekannte Sticker, wie der Quiz-Sticker oder der Umfrage-Sticker sind in der "Erstellen"-Funktion quasi auf Schnellwahl und liefern auch Vorschläge, wie z.B. "Wie würde ich meine Schildkröte nennen" (Bild 5).

Die "Erstellen"-Funktion ist mit ihren ganzen Vorschlägen und vor allem mit der "Throwback"-Option genau richtig für Tage, an denen man kein Bock hat, ein Foto oder ein Video aufzunehmen. Klar, man könnte an diesen Tagen auch einfach mal nichts posten, aber das will Instagram natürlich möglichst vermeiden.

Neue Funktion für neue Märkte?

Instagram hat Facebook schon lange als Go-To-Social Media App überholt, und wird in immer mehr Ländern genutzt, in denen die Menschen jetzt nicht unbedingt die neuesten Handys mit den besten Kameras haben. Auch für diese Menschen ist die "Erstellen"-Funktion ein schönes Ding. Auch schön: selbst dein altes 6er iPhone kann die neue Funktion, genau wie auch alle Android User.

Auch neu: Aktivitäten von Freunden fallen weg!

Beim Klicken auf den Herz-Button konnte man bisher neben den eigenen Aktivitäten auch schauen, was anderen Usern, denen man folgt, so liken. Dieses Feature gibt es ab jetzt nicht mehr. In den Aktivitäten sieht man ab jetzt also nur noch, wer die eigenen Posts liked oder kommentiert hat.

Dunkelmodus jetzt aktiv für iOS und Android!

Mit dem Software-Update auf IOS 13 hat Apple den Dark Mode eingeführt. Jetzt gibt's die Funktion auch in der Instagram App! Während zuerst nur iPhone- und iPad-Nutzer vom Dunkelmodus auf Instagram profitierten, können jetzt auch Android-Nutzer den Modus abrufen.

Dieser Dunkelmodus macht es nachts für die Augen deutlich entspannter, auf dem Smartphone oder dem Tablet zu scrollen. Stück für Stück werden jetzt viele Apps für diesen Dunkelmodus angepasst.

Wie aktiviere ich den Dark Mode bei Instagram?

Eins vorweg: Wer den Dark Mode oder auch Dunkelmodus nutzen will, braucht die aktuellste Version von Instagram. Apple Geräte müssen zudem das aktuelle iOS 13 installiert haben.

Ist das erledigt, einfach in die Einstellungen des iOS oder Android-Geräts, hier zu Anzeige und Helligkeit. Den Dunkelmodus kann man übrigens sowohl manuell als auch zeitgesteuert einstellen.

#Spenden-Sticker auch in Deutschland

In den USA gibt es die Funktion schon länger: User können jetzt auch in Deutschland in den Stories zu Spenden aufrufen.

Vielleicht hast du den Spenden-Button schon mal in den Stories deiner Stars aus den USA gesehen. Das wird dann so ungefähr ausgesehen haben:

Screenshot Miley Cyrus Instagram.

Ab heute rollt Instagram diese Funktion auch in Deutschland aus - so könnt ihr auch für 24 Stunden eure eigene Spendenaktion starten. Einfach Spendensticker in die Story packen, die gemeinnützige Organisation auswählen, die dir am meisten am Herzen liegt - und los gehts.

Personen einschränken anstatt direkt blockieren

Es gibt noch ein zweites neues Feature. Hier kannst du bestimmte Nutzer, die dir öfter negativ auffallen, einschränken. Du blockierst sie also nicht direkt. Sie können deine Posts sehen und auch kommentieren, aber ihre Kommentare sind solang nur für dich sichtbar, bis du sie freigibst. So kannst du selbst entscheiden, was diese Person auf deinem Profil veröffentlichen darf.

Instagram

Bringen die Anti-Mobbing-Funktionen von Instagram was?!

Laut Instagram-Chef Adam Mosseri hat das in frühen Testphasen schon gut funktioniert. Einige böse Kommentare wurden wegen dieser Nachfrage wohl schon nicht gepostet. Aber:

1.) Die künstliche Intelligenz kann nicht alle Hate-Kommentare erkennen. Oft werden ja auch Worte einfach anders geschrieben oder es werden Emojis benutzt, die von Instagram selbst nicht automatisch als anstößig erkannt werden können.

2.) Jemand, der wirklich haten will, kann das weiterhin. Er muss zwar einmal noch bestätigen, dass er sich sicher ist, dass er mobben will, aber dann sind ihm keine Grenzen gesetzt. (Außer natürlich man meldet oder blockiert ihn.)

3.) Die Einschränkungsfunktion schützt dich leider nicht davor, die Hatekommentare der Person zu lesen. Du kannst dann nur selber entscheiden, ob sie öffentlich sichtbar sein sollen, oder nicht. Die Beleidigungen sind dann aber natürlich schon bei dir persönlich angekommen.

Das sind die letzten größeren Updates:

Musiksticker bei Insta kennst du vermutlich schon, jetzt gibt es zum Song auch noch den richtigen Songtext.

So funktioniert's:

Wie vorher auch kannst du ganz normal den Musiksticker auswählen und dort direkt die weitere Optionen, also Schriftarten und Farbe, anpassen. Du kannst dann mit dem Regler aussuchen, welche Stelle du willst und automatisch wird der Text dazu generiert. Wenn du das mit dem Songtext gar nicht willst, kannst du es aber auch ausstellen und nur das Cover anzeigen.

Lena Meyer-Landrut macht in Deutschland die Promo für dieses neue Tool und findet es super praktisch, weil das "den Songtext in der Vordergrund stelle", wie Instagram berichtet. Wir fragen uns aber: Sowas macht man vermutlich eher nicht um den Songtext in den Vordergrund zu stellen, sondern sich selbst, oder? 😅

Instagram

Shopping-Funktion

Mit diesem Update geht für viele Influencer wohl ein Traum in Erfüllung. Ab kommender Woche soll es für die User möglich sein direkt in der App zu shoppen. Bisher wurde man ja erst auf andere Seiten geleitet und musste dafür Instagram verlassen. Mit dem Update kann man jetzt direkt in der App shoppen. Problem: Die Funktion gibt's vorerst nur bei einigen ausgewählten Content-Creatern.

Neuer Kreativ-Modus

In den kommenden Wochen wird sich auch der Story-Bereich verändern: neue Effekte und interaktive Sticker sind am Start. Was genau dahinter steckt, ist aber noch unklar. So soll das Ganze aber aussehen: