Diese 15 Minuten in der Livesendung zeigen weder Joko noch Klaas – dafür sieht man die verstörenden Erfahrungen von Frauen, die von Dickpicks, sexistischen Kommentaren, sexuellen Belästigungen und Übergriffen erzählen. Man will wegschauen, kann aber nicht.

Wenn du heute über den Hashtag #Maennerwelten gestolpert bist, wirst du dich vielleicht gefragt haben, was da im Fernsehen passiert ist und was Joko & Klaas damit zutun haben. Hier kommt die Zusammenfassung:

Joko & Klaas haben in ihrer Show "Joko und Klaas gegen Pro Sieben", ihren Arbeitgeber ProSieben besiegt und deswegen 15 Minuten Sendezeit von ihrem Sender bekommen, die sie frei gestalten durften. Wer wie immer eine lustige Aktion der beiden erwartet hat – musste wahrscheinlich erstmal kurz klarkommen. Denn bevor es überhaupt losging, gab es direkt eine Warnung.

Moderatorin Sophie Passmann führt in den nächsten 15 Minuten durch eine Ausstellung der etwas anderen Art namens #Maennerwelten. Ihre Anmoderation: "Dagegen wirkt Saw 3 wie Lilo & Stitch" und auch einige Zuschauer waren unvorbereitet auf das, was da kam.

#Männerwelten - Das ganze Video von Joko und Klaas:

Palina Rojinski, Visa Vie, Stefanie Giesinger erzählen von Dickpicks und sexistischen Kommentaren

In diesen 15 Minuten wird gnadenlos dargelegt, wie Frauen Opfer von sexueller Belästigung, sexualisierter Gewalt oder Missbrauch werden. Jeden Tag. Und das passiert auf den unterschiedlichsten Wegen.

Wer jetzt glaubt, dass diese Vergleiche übertrieben sind, hat höchstwahrscheinlich niemals die Erfahrungen selbst durchmachen müssen, von denen Palina Rojinski, Visa Vie, Jaennine Michaelsen und Stefanie Giesinger und alle anderen Frauen in den nächsten Minuten erzählen.

"Ich weiß, ich habe Todesangst, aber das soll nicht mein Leben sein"

Palina Rojinski zeigt eine Ausstellung an Dickpicks. Fotos von Penisen, die ihr und ihren Freundinnen ungefragt zugeschickt wurden und sagt, dass das für sie an virtuellem Missbrauch grenzt. Die Moderatorinnen Jaennine Michaelsen und Visa Vie lesen laut sexistische Kommentare unter den Videos und Sendungen vor, die sie moderiert haben.

Kommentare, wie: „Ihr Kleidungsgeschmack sagt f*ck mich doch – ihr Face sagt lass Bruder“ oder „Die Frau soll ihre Fresse halten und ihm einen lutschen, dann wäre das Video immerhin die Klicks wert“.

Leider lassen ironischerweise genau diese Kommentare parallel zu der Sendung auch nicht lange online auf sich warten, wie einige User bemerkt haben:

Wie du dir mittlerweile vorstellen kannst, schaut es in der Welt der Influencerinnen nicht anders aus. Als nächstes las GNTM-Siegerin und Influencerin Stefanie Giesinger Kommentare unter ihren Instagram-Postings vor, die sie auf ihren Körper reduzieren: „Viel zu dünn, sie bricht bestimmt durch, wenn man ihr ordentlich im Bett gibt“ .

Kommentare, die man sich nicht glauben und vorstellen will, aber die schockierende Realität sind. Während im Schnitt 16 von 100 Kommentaren unter Postings von Frauen sexistisch sind, beläuft sich die Zahl der sexistischen Kommentare bei Männern auf 0.

#Männerwelten: Horrorgeschichten aus dem echten Leben

Natürlich machen diese traurigen Erfahrungen nicht nur Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, sondern mehr Frauen, als man sich vorstellen kann. Die genaue Zahl unterscheidet sich von Umfrage zu Umfrage. Aber egal welche Quelle man anschaut - die Zahlen sind erschreckend hoch: Ca. 50% - 74% der Frauen wurden im Erwachsenenalter schon einmal sexuell belästigt.

In den verbleibenden Minuten erzählen mehrere Frauen von ihren persönlichen Geschichten von Taxifahren, die Autotüren verriegeln und Hände auf Oberschenkel legen. Belästigungen im Aufzug, im Restaurant oder auf dem nächtlichen Weg nachhause.

Sexuelle Gewalt: Luisa aus Freiburg will anderen Betroffenen helfen

In den letzten Minuten werden Outfits von Vergewaltigungsopfern gezeigt. Denn viele Frauen müssen sich nach sexuellen Übergriffen wegen ihrer getragenen Kleidung rechtfertigen. Zu sehen sind: T-Shirts und Jeans, Pyjamas, karierte Hosen und Tops, Badeanzüge oder Abiball-Kleider. Kurz gesagt: So ziemlich jedes Kleidungsstück, das es gibt.

Netzreaktionen zu #Maennerwelten und #JokoundKlaas ließen nicht lange auf sich warten

Besonders dieser Teil der Sendung, berührt vielen Frauen und Männern im Netz. Von Scham über eigene Erfahrungen, hin zu großem Lob für diese 15 Minuten, war alles dabei:

Kritik an dem Partner Terre des Femmes

Auch wenn viele die Aktion feiern, gibt es auch einige kritische Stimmen, die den Partner kritisieren, mit dem Joko & Klaas an dieser Livesendung gearbeitet hat.

Terre des Femmes entmündigt seit Jahren muslimische Frauen + Transfeindlichkeit. Super Aktion von Joko&Klaas, nur ist diese Kooperation ein bitterer Beigeschmack. Yasmine C. M'Barek, Twitter, 14.5.2020, 0:20 Uhr

Der gemeinnützigen Verein "Terre des Femmes - Menschenrechte für die Frau e.V." hat zum Beispiel im Jahr 2018 ein Kopftuchverbot für Mädchen gefordert und wurde daraufhin stark kritisiert.

Zum Schluss möchten wir nochmal aufgreifen, womit sich Sophie Passmann in der Sendung verabschiedet:

Wahrscheinlich müssen wir noch eine ganze Weile ertragen, dass diese Scheiße stattfindet, wir müssen sie aber nicht akzeptieren. Wir können diese Dinge thematisieren, in die Öffentlichkeit tragen und zur Anzeige bringen. Sophie Passmann in dem Video "Maennerwelten"

Und damit das auch passieren kann, werden wichtige Anlaufstellen eingeblendet, die wir an dieser Stelle weitergeben wollen.

Hilfe Suchen bei sexueller Belästigung oder sexualisierter Gewalt HILFETELEFON - GEWALT GEGEN FRAUEN

08000 116 016 HILFSANGEBOTE IN EURER NÄHE

https://www.frauen-gegen-gewalt.de/ INFORMATIONEN ZU DIGITALER GEWALT

www.aktiv-gegen-digitale-gewalt.de

Eine wichtige Frage bleibt allerdings im Raum: Mussten dieses Thema erst Joko & Klaas ansprechen, damit es gehört wird?