Nicht NOCH ein Online-Shopping-Tag! 😩 😴 Der 11.11. ist "Singles' Day", eine Art chinesisches Black Friday. Was genau dahinter steckt und wieso der jetzt auch in Deutschland angekommen ist, checkst du hier.

Während die einen - normalerweise, wenn nicht gerade Corona alles ändert - am 11. November den offiziellen Fasnetsbeginn feiern (oder Fastnacht, Karneval, Fasching... nennt es, wie ihr wollt), shoppen sich andere heute am weltweit größten Online-Shopping-Tag die Finger wund!

Nein, heute ist nicht Black Friday oder Cyber Monday. Seit Kurzem feiern wir hier in Deutschland am 11.11. den Singles' Day. Wir erklären, was das eigentlich ist, woher der Tag kommt und warum du trotz scheinbar günstigen Angeboten lieber nicht online shoppen solltest.

Was ist der Singles' Day? Der Singles' Day wurde in den 90er Jahren in China erfunden. Studierende haben den Tag damals so genannt, weil das Datum 11.11. nur aus Einsen besteht. Junge Chinesen haben den Tag vor allem für Partys und Dates genutzt. Schnell wurde daraus aber ein gigantisches Shopping-Event. Heute wird der Tag international "gefeiert".

2018 hat der chinesische Internet-Anbieter Alibaba Waren im Wert von 27 Mrd. Euro verkauft. Und auch dieses Jahr vermeldet Alibaba Rekordzahlen: angeblich gibt es hier gerade 583.000 Bestellungen pro Sekunde. Verständlich, dass viele deutsche Unternehmen ein Stück vom Kuchen abhaben wollen und dafür fleißig Werbung machen!

Wer macht mit beim Singles' Day?

Vor allem die Eletronik-Läden Media Markt und Saturn locken on- und offline mit angeblich super billigen Angeboten. Die Kosmetik-Kette Douglas ist ebenfalls am Start. Und auch Lidl wirbt auf ihrer Seite mit Schnäppchen. Amazon macht zwar auch mit, nennt das Ganze aber nicht "Singles' Day", sondern bietet eine Art "frühe Black Friday-Angebote" an.

7 Tipps, um Fake-Shops zu erkennen

Kritik am Singles' Day

Lutz Heyser aus der SWR Wirtschaftsredaktion sieht solche Aktionen wie den Singles' Day eher kritisch:

Wir sollten uns bewusst machen, warum es diese Mega-Sale-Aktionen gibt. Letztendlich, weil der Handel uns mit Schnäppchen dazu bewegen will, unsere ganze Kohle auszugeben. Bevor wir das tun, sollten wir darüber nachdenken, ob wir das ganze neue Zeug wirklich dringend brauchen. Lutz Heyser aus der SWR Wirtschaftsredaktion

Gute Deals gäbe es laut Lutz Heyser immer mal wieder. Vergleichsportale können da helfen. Und nach Weihnachten würden vor allem Elektro-Artikel eh nochmal günstiger. Also kein Stress. ;)

Wer aber trotzdem online shoppen will, könne auch bis Ende November warten. Da steht dann direkt der Black Friday und Anfang Dezember die Cyber Week an.

TROTZ PRIME-DAY, BLACK FRIDAY UND CO.: DARUM SOLLTEST DU BESSER GERADE NICHT ONLINE SHOPPEN