Die Vorzeige-Almans Phil Laude und sein Kumpel Pesh sind jetzt bei DASDING am Start. Jeden Mittwoch in ihrem Podcast "Mahlzeit!"

Wer von Phil Laude noch nichts mitbekommen hat, der hat vermutlich sein Leben ohne YouTube gelebt. Zu Beginn war er Teil des Comedytrios Y-Titty, seit 2015 ist er solo unterwegs. Als Comedian, Schauspieler und Sänger. Ganz ehrlich: Kann irgendjemand behaupten, noch keinen Almanwitz gehört zu haben? DAS ist alles auf Phil Laudes Mist gewachsen 😂

Der ganze Almen-Vong-Sprachslang geht vermutlich allein auf seine Kappe.

Pesh: Der Kumpel vom Podcast "Mahlzeit!"

Pesh Ramin ist schon sehr lange mit Phil Laude befreundet - zusammen produzieren die beiden die lustigen Videos und Songs. Außerdem hat Pesh bei YouTube einen Kanal, auf dem eigene Songs veröffentlicht. Wir haben Pesh und Phil getroffen und mit beiden Songs getindert. Dabei hat Pesh uns vom ersten Moneyboy-Konzert in Deutschland erzählt, das er 2010 in Schwäbisch-Gmünd organisiert hat.

Ab jetzt siest du die beiden auf jeden Fall jeden Mittwoch zusammen - denn dann reden Pesh und Phil in ihrem Podcast "Mahlzeit!" über alles, was das Leben so hergibt. Dabei sind sie aber nicht immer allein 👇

Phil und Pesh haben natürlich auch regelmäßig Gäste dabei - zum Beispiel große YouTuber wie Varion oder Gewitter im Kopf und nehmen sich Zeit, mit den Menschen hinter dem Play-Button zu sprechen.

Aber natürlich machen auch aktuelle Themen keinen Halt vor Phil und Pesh - und so kommen beide auch um das Thema "Corona" natürlich nicht drumherum.

Den Podcast gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt, aber eben auch - hoch modern - mit Bild bei YouTube! 👆