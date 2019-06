WLAN-Hotspots, Konzert-Tipps, Travel-Buddys und mehr: Diese Apps retten dir den nächsten Urlaub.

1. Splid

Splid ist perfekt, wenn du Ausgaben mit Freunden managen willst.

Wie geht's: Dazu erstellst du einfach eine Gruppe und fügst alle Leute hinzu, die Beispielsweise beim Urlaub dabei sind. Wenn jetzt jemand einen Einkauf, ein Essen oder etwas anderes bezahlt, kann die Person den Betrag in der App abspeichern. Automatisch errechnet sich dann immer der aktuelle Betrag, den jeder Bezahlen muss, oder von Leuten zurück bekommt. Da kann sich also keiner mehr durchschmarotzen! Die App bietet sich auch für Gruppengeschenke und viele andere Events an. Was bei der App noch ein Pluspunkt ist: Die App wird nicht von Werbung überflutet und ist wirklich sehr simpel und dementsprechend sehr einfach zu bedienen.

📲 Wo kann ich die App runterladen? Android | iOS

2. Tourlina

Hat dir deine besten Freundin für den Urlaub abgesagt oder will keiner deiner Freundinnen mit dir Backpacking durch Indien machen? Dann könnte dir die App Tourlina gefallen - mit dieser App findet du den perfekten Travel-Buddy! Wichtig: Die App ist nur für Frauen.

Wie geht's: Die App ist ein bisschen wie Tinder aufgebaut. Du gibst dort dein Reiseziel und deine gewünschte Reisezeit ein und die App sucht für dich eine passende Reisepartnerin aus. Wenn du noch deine Interessen angibst, ist die Trefferquote noch höher und der Spaß im Urlaub wahrscheinlich noch größer. Und jetzt kommt der Tinder-Part: Du wischst einfach nach rechts oder links. Falls ihr euch beide sympathisch seid, ist es ein Match und ihr könnt gemeinsam in den Urlaub starten.

📲 Wo kann ich die App herunterladen? Android | iOS

3. Wiffinity

Sagen wir es, wie es ist: Ohne WLAN geht auch im Urlaub nichts. Mit der App Wiffinity kannst du Wifi-Hotspots finden. Über 500.000 Wifi-Hotspots sind in der App gelistet - und das auf der ganzen Welt.

Wie geht's? Du gehst auf die Karte in der App, suchst die Stadt in der du gerade bist und klickst auf das Wifi-Symbol. Und Zack! Bist du schon im WLAN. Besonders cool: Du kannst dir die Hotspots-Maps vor deinem Trip schon downloaden und dann offline abrufen. Blöd: Nicht in jeder Stadt gibt es viele Hotspots. In Stuttgart zum Beispiel nur drei.

📲 Wo kann ich die App herunterladen? Android | iOS

4. Google Translator

Wenn du irgendwo in Südamerika stehst und verzweifelt nach dem nächsten Bus fragen musst, könnte der Google Translator deine Rettung sein.

Wie geht's? Ganz easy: Einfach das deutsche Wort eingeben und schon übersetzt dir die App das Wort in die jeweilige Sprache. Besonders cool: In den Einstellungen kannst du unter dem Punkt Offline-Übersetzung die Sprachen eingeben, die du dann auch offline übersetzen kannst.

📲 Wo kann ich die App herunterladen? Android | iOS

5. fromAtoB

Mit dieser App kannst du dir vor deiner Reise 'ne Menge Geld sparen. fromAtoB ist ein Reiseplaner, der für dich checkt, wie du am günstigsten von A nach B kommst. Also mit dem Zug, Flugzeug, Bus oder einer Mitfahrgelegenheit.

Wie geht's? Du gibst dein Start- und Endpunkt ein und die App berechnet dir dann den günstigsten oder auch schnellsten Weg.

📲 Wo kann ich die App herunterladen? Android | iOS

6. BandsinTown

Bist du ein absoluter Konzert-Freak und willst auch in deinem Urlaub abends noch ordentlich abgehen? Dann brauchst du die App bandsintown.

Wie gehts? In der App kannst du nach Genres, Datum oder Ort filtern. Stehst du total auf Rock und bist aktuell in Liverpool? Die App haut dir direkt mal ein paar Konzerte raus. Ob Mega-Superstars oder kleinere Indie-Bands - in der App sind alle möglichen Konzerte zu dieser Zeit gelistet. Und du kannst direkt den Preis und Verfügbarkeit checken.

📲 Wo kann ich die App herunterladen? Android | iOS

7. MAPS.ME

Alle orientierungslosen Menschen ohne Internet sind gerettet. Denn wenn du gerade kein Internet hast oder die Roaming-Gebühren im Urlaub zu heftig sind, kannst du MAPS.ME verwenden.

Wie geht's? Du lädst dir die Karte, die du später brauchst, im WLAN herunter. Dann kannst du sie auch easy offline nutzen. Die Karte ist ziemlich genau und zeigt Bushaltestellen, Hotels, Sehenswürdigkeiten und sogar Restaurants oder Cafés in der Nähe an.

📲 Wo kann ich die App herunterladen? Android | iOS