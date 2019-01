Zusätzlicher Schutz durch einen Fingerabdruck? Der Nachrichtendienst WhatsApp arbeitet wohl an einer Funktion, um bald unsere Nachrichten besser zu schützen.

WhatsApp haut regelmäßig Updates raus. Manche kommen gut an, manche überhaupt nicht. Auch das neue Feature könnte die Lager spalten. Die Seite WA-Beta-Info hat jetzt in der Android-Betaversion von WhatsApp folgende Neuerung entdeckt: In Zukunft könnten wir mit unserem Fingerabdruck die App entsperren. Dann kann also kein nerviger Freund heimlich deine Nachrichten lesen. Einzelne Chats kannst du laut WA-Beta-Info aber nicht schützen.

Um das Feature nutzen zu können, braucht dein Handy natürlich einen Fingerabdrucksensor oder eine Gesichtserkennung. Das Feature wird es für Android und iOS geben (erst ab Betriebssystem 6.0 oder iOS 8). Um mit deinem Fingerabdruck WhatsApp zu entsperren, musst du dann in den Datenschutz-Einstellungen die Authentifizierung aktivieren. Wenn der Fingerabdruck mal nicht akzeptiert wird, kann die App über einen PIN entsperrt werden. Wann und ob dieses Feature überhaupt kommt, ist noch unklar. Auch in der Vergangenheit hielt sich das Unternehmen zu Neuerungen immer bedeckt.

✅ Was soll es demnächst noch bei WhatsApp geben?

Urlaubs- und Ruhemodus: WhatsApp hat angekündigt, dass es einen Urlaubs- und Ruhemodus geben wird. Damit sollen wir selbst bestimmen können, wann wir über die neue Nachricht aus einem unserer Gruppenchats benachrichtigt werden wollen.

Dark Mode: In Zukunft soll der Hintergrund auf WhatsApp nicht mehr weiß, sondern schwarz sein. Das Schwarz soll unsere Augen schonen und weniger von unserem kostbaren Handy-Akku fressen.

Werbung in den Statusmeldungen: Eine weitere Neuerung soll das Anzeigen von Werbung in den Statusmeldungen sein. Dieses Jahr soll es auch soweit sein. Ohoh, wie das die User wohl finden werden...

✅ Diese Updates kamen kürzlich!

Weitergeleitete Nachrichten werden gekennzeichnet

WhatsApp hat noch eine Neuerung ausgerollt: Wenn Nachrichten weitergeleitet wurden, wird es dir inzwischen angezeigt. Oben links in der Nachricht erscheint dann ein "Weitergeleitet". Damit erkennst du, ob die Nachricht ursprünglich von jemand anderem war.

Nur der Admin darf in Gruppen schreiben

Wir kennen es alle: Wenn du es mal schaffst 20 Minuten nicht auf dein Handy zu schauen und du dann aber 67 ungelesene Nachrichten in einem Gruppenchat hast. 🙄🙄🙄 Damit ist Schluss, zumindest, wenn du das willst.

Du kannst jetzt nämlich einstellen, wer alles in einer Gruppe Nachrichten schreiben darf, wenn du die Gruppe selbst erstellst oder Admin der Gruppe bist. Du hast quasi die Macht über die Nachrichten - perfekt zum Beispiel für die Planung einer Party, wenn du der Organisator bist.

So stellst du das ein:

Wer keine Lust auf Spam hat, wählt "Nur Admins" aus. Dazu gehst du in der Gruppe auf "Gruppeninfo", dann auf "Gruppeneinstellungen" und da kannst du auswählen, wer Nachrichten senden darf - alle oder eben nur die Admins:

So stellst du ein, dass in einer Gruppe nur der Admin Nachrichten senden darf DASDING

Andere über die neue Telefonnummer benachrichtigen

Mit einem Update gab es auch noch eine weitere super Funktion: Andere mit Hilfe von WhatsApp über deine neue Handynummer informieren, ohne viel Mühe! 💪🏼 Wenn du eine neue Handynummer hast, gehst du über "Einstellungen" auf "Account" und dann auf "Nummer ändern". Da kannst du dann auswählen, welche deiner Kontakte über deine neue Handynummer benachrichtigt werden sollen.

Wie werde ich auch Beta-Tester?

Du hast keine Lust mehr, immer ewig auf neue Features bei WhatsApp zu warten? Dann kannst du Beta-Tester werden. Du brauchst ein Android-Handy und kannst dich dann ganz einfach über den Google-Play-Store als Tester anmelden. Mit dem iPhone geht das leider nicht.

Der Nachteil: Viele Features gibt es auch in den Beta-Versionen für Tester noch nicht sofort, da sie erst nach und nach freigeschaltet werden. Außerdem musst du damit leben, dass die App deutlich öfter abstürzen kann. Dann doch besser ein paar Wochen länger warten, oder?!