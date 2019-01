Wir sagen dir, welche neuen Funktionen sich bei Google Maps wirklich lohnen. Check auch hier, welche Apps das neue Feature schon längst haben.

Google Maps rollt momentan wieder ein paar neue Features aus. Dieses mal auch wieder was ganz Nützliches.

Zeigt Google bald Infos zu Radarfallen?

Die App soll Nutzer wohl bald warnen, wenn ein Blitzer kommt, berichtet das Chip-Magazin. Wo ein Blitzer steht, findet Google Maps dann übrigens über die User raus. Die sollen einfach melden, wenn sie einen Blitzer gesehen haben.



Ist das erlaubt?

Eigentlich ist es in Deutschland nicht erlaubt, technische Geräte zu benutzen, um "Verkehrsüberwachungsmaßnahmen anzuzeigen oder zu stören". Es ist allerdings definitionssache, ob das jetzt auch für eine App gilt. Auch die Rechtssprechung ist sich da unsicher. Im schlimmsten Fall, kann es sogar 75 Euro Bußgeld geben, wenn du so eine Blitzerwarnung verwendest. Es dauert in Deutschland also vermutlich etwas länger als in anderen Ländern, bis das Blitzer-Feature freigegeben ist.

Geschwindigkeitsanzeige

Noch eine Funktion kommt, die das alte Navi fast schon überflüssig macht: Die Geschwindigkeit mit der du fährst, wird dir wohl auch bald angezeigt.

Mit diesen Apps ist pendeln super easy!

Andere Navi-Apps mit ähnlichen coolen Features wie Google Maps

1. Waze: Eigene Navigationsbefehle einsprechen.

✅ Die Vorteile: Mit der Navigationsapp "Waze" kannst du die Stimme, die dir sagt, wohin du gehen oder fahren sollst, personalisieren. Dazu einfach in die App gehen und die Phrase auswählen, die du neu vertonen willst. Anschließend kannst du - rein theoretisch - einsprechen, was du willst. Sinn macht es natürlich schon, zumindest etwas ähnliches einzusprechen, damit man sich mit seinem Navi später noch orientieren kann. Ganz nebenbei lässt sich die App übrigens auch noch mit Spotify verbinden. :wink:



Hier gibt's die App zum Download: App Store / Play Store

2. NavMii: Musik hören und navigieren.

Du hast kein Spotify Premium aber dafür Apple Music? Kein Problem, auch hierfür gibt's eine kompatible Navi-App.



✅ Die Vorteile: Mit "NavMii" kannst du deine Musik auch innerhalb der App steuern. NavMii lädt die Karten herunter, wodurch du die App auch offline benutzen kannst - online gibt es dafür den Live-Verkehr.



⛔ Die Nachteile: Karten herunterzuladen verbraucht viel Speicherplatz.



Hier gibt's die App zum Download: App Store / Play Store

3. Maps.me: Die Navi-App für den Reisefan.

Wer gerne sich, ohne viel Datenvolumen zu verbrauchen, in fremden Städten bewegen will, könnte Gefallen an "Maps.me" finden.



✅ Die Vorteile: Man kann alle Karten herunterladen, um sie auch offline zu benutzen und sich alle umliegenden Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Bars anzeigen lassen.



⛔ Der Nachteil: Man brauchst erst mal genug Speicherplatz, um so viele Karten runterladen zu können.

Eine sehr ähnliche App wäre auch zum Beispiel "HERE WeGo". Mit ähnlichen Funktionen wie "Maps.me" wird sie sogar als größter Konkurrent von Google Maps gehandelt. 💁

Hier gibt's die App zum Download: App Store / Play Store

