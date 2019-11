Schlaf-Apps versprechen uns Usern, dass sie uns sanft wecken und unsere Schlafqualität verbessern. Was diese Apps so können und was man dabei beachten sollte, haben wir gecheckt.

Wie oft wacht man morgens auf und denkt sich: Boah, also erholt bin ich nach dieser Nacht aber nicht! Schlaf-Apps sollen dir dabei helfen, erholsamen Schlaf zu finden, deinen Schlafzyklus zu analysieren und morgens fitter aus den Federn zu kommen. Wir haben für dich vier Schlaf-Apps gecheckt: Pillow Betriebssystem: kostenlos erhältlich für iOS

kostenlos erhältlich für iOS 👉 Was kann die App: Wenn du z.B. spätestens um sieben Uhr morgens aufstehen möchtest, weckt dich die App zwischen halb sieben und sieben Uhr – zum bestmöglichen Moment während deines Schlafzyklus. Außerdem kannst du die „Schlafhilfe“ nutzen – hier spielt die App ein Geräusch ab, wie Regengeräusche, und zwar so lange, bis du eingeschlafen bist.

Wenn du z.B. spätestens um sieben Uhr morgens aufstehen möchtest, weckt dich die App zwischen halb sieben und sieben Uhr – zum bestmöglichen Moment während deines Schlafzyklus. Außerdem kannst du die „Schlafhilfe“ nutzen – hier spielt die App ein Geräusch ab, wie Regengeräusche, und zwar so lange, bis du eingeschlafen bist. 👍 Positiv: Die App ist super einfach zu bedienen und weckt dich sehr sanft. Außerdem wird der Schlafzyklus ausführlich analysiert.

Die App ist super einfach zu bedienen und weckt dich sehr sanft. Außerdem wird der Schlafzyklus ausführlich analysiert. 👎 Negativ: In der kostenlosen Version kannst du nicht alle Funktionen nutzen. Die App nimmt einzelne Schlafphasen auf, dadurch kannst du herausfinden, ob du z.B. schnarchst. Die Audios kannst du dir allerdings nur anhören, wenn du die Premium Version für 4,99€ im Monat kaufst. Sleep as Android - Wecker mit Schlafzyklen Betriebssystem: kostenlos erhältlich für Android

kostenlos erhältlich für Android 👉 Was kann die App: Die App trackt deinen Schlaf sehr genau. Sie zeigt dir an, wann du im Tiefschlaf, leichten Schlaf oder in den REM-Phasen bist. Außerdem zeichnet sie dich auf, wenn du schnarchst oder im Schlaf redest. Das kannst du dir dann sogar anhören. Und du kannst dir eine Aufgabe beim Wecken stellen lassen, die du dann erfüllen musst, damit du auch wirklich aufstehst.

Die App trackt deinen Schlaf sehr genau. Sie zeigt dir an, wann du im Tiefschlaf, leichten Schlaf oder in den REM-Phasen bist. Außerdem zeichnet sie dich auf, wenn du schnarchst oder im Schlaf redest. Das kannst du dir dann sogar anhören. Und du kannst dir eine Aufgabe beim Wecken stellen lassen, die du dann erfüllen musst, damit du auch wirklich aufstehst. 👍 Positiv: Coole Aufmachung. Die Schlafanalyse ist sehr genau. Du kannst z.B. an bestimmten Uhrzeiten reinzoomen und bekommst dann für diese Uhrzeit noch mehr Details.

Coole Aufmachung. Die Schlafanalyse ist sehr genau. Du kannst z.B. an bestimmten Uhrzeiten reinzoomen und bekommst dann für diese Uhrzeit noch mehr Details. 👎 Negativ: Ist nur für 2 Wochen kostenlos, danach kostet die App. Sleep Cycle Betriebssystem: kostenlos erhältlich für iOS und Android

kostenlos erhältlich für iOS und Android 👉 Was kann die App: Sie zeigt dir, wie lange und fest du geschlafen hast. Weckintervall und Töne können angepasst werden. Sie zeigt ebenfalls die Schlafphasen und weckt sehr sanft im Intervall.

Sie zeigt dir, wie lange und fest du geschlafen hast. Weckintervall und Töne können angepasst werden. Sie zeigt ebenfalls die Schlafphasen und weckt sehr sanft im Intervall. 👍 Positiv: Keine Werbung! Sehr übersichtliche und einfache Bedienung. Die Aufwachphasen kannst du in Intervallen von 10, 15, 20, 30 und 45 Minuten einstellen.

Keine Werbung! Sehr übersichtliche und einfache Bedienung. Die Aufwachphasen kannst du in Intervallen von 10, 15, 20, 30 und 45 Minuten einstellen. 👎 Negativ: Große Auswahl von Weckmelodien und eine längere Schlafanalyse gibt’s nur in der Premium-Version für 29,99€ im Jahr. Sleepzy Schlafphasen-Wecker Betriebssystem: kostenlos erhältlich für iOS und Android

kostenlos erhältlich für iOS und Android 👉 Was kann die App: Die App zeigt dir deine Schlafdauer und Schlafqualität an. Sie zeigt ebenfalls die Schlafphasen und weckt im Intervall.

Die App zeigt dir deine Schlafdauer und Schlafqualität an. Sie zeigt ebenfalls die Schlafphasen und weckt im Intervall. 👍 Positiv: Verschiedene Weckmelodien stehen zur Auswahl. Schlafanalyse ist sehr genau.

Verschiedene Weckmelodien stehen zur Auswahl. Schlafanalyse ist sehr genau. 👎 Negativ: Ziemlich viel Werbung! Und die Aufnahmen deines Schlafs kannst du dir nur in der kostenpflichtigen Premium-Version für 29,99€ im Jahr anhören. Wie funktionieren die Schlaf-Apps überhaupt? Wenn du schläfst, hast du verschiedene Schlafphasen, in denen du unterschiedlich tief schläfst. Je tiefer du schläfst, desto schwieriger ist es für dich, geweckt zu werden. Wirst du in einer Tiefschlafphase geweckt und musst aufstehen, fühlst du dich wahrscheinlich sehr träge. Die Schlaf-Apps konzentrieren sich deshalb auf deine Leichtschlafphasen: Die Schlaf-Apps tracken deine Schlafphasen und merken, wenn du dich in einer Leichtschlafphase befindest. In dieser Phase wecken sie dich dann. Dadurch kommst du morgens besser aus dem Bett und fühlst dich kaum oder sogar gar nicht mehr träge. Lars Dittrich – Schlafforscher Was halten Experten von den Schlaf-Apps? Die meisten Leute benutzen Schlaf-Apps, um zu checken, ob mit ihrem Schlaf alles okay ist. Experten warnen aber davor, die Ergebnisse der Apps zu wichtig zu nehmen: Die Apps können nicht haargenau tracken, wann du wie tief und lang geschlafen hast. Deswegen sollte man da eigentlich keine großen Rückschlüsse für sich daraus ziehen. Es kann sein, dass die App sagt, du hast nur 6,5 Stunden geschlafen – dabei waren es eigentlich 8. Lars Dittrich – Schlafforscher Wie sieht's mit Datenschutz bei den Schlaf-Apps aus? Viele der Apps zeichnen deinen Schlaf auf, also wenn du zum Beispiel schnarchst oder im Schlaf sprichst. Dazu greifen sie auf dein Mikrophon zu und speichern diese Audiodaten. Die meisten Anbieter machen die Datenanalyse ja nicht direkt auf dem Gerät, sondern im Internet über die Cloud. Ist halt problematisch, weil man nicht immer weiß, wo die Server stehen, auf denen die Daten gespeichert werden. Oft stehen die irgendwo in Asien und da nehmen die es mit dem Datenschutz ja nicht so genau. Niko Juran vom CT Magazin Deine Daten nutzen die Apps aber nicht nur, um wirklich deinen Schlaf zu analysieren: Du gibst den Anbietern halt kostenlos deine Daten und die nutzen deine Daten dann für Werbung. Also die sagen dann: Hey, nimm doch noch unseren Fitnesstracker dazu. Oder: Du hast ja scheinbar Schlafprobleme, kauf dir doch das Buch hier darüber! Niko Juran vom CT Magazin Also, der beste Schlaf-Hack: Immer schön früh abends ins Bett gehen, dann brauchst du im Idealfall weder eine Schlaf App noch einen anderen Wecker 🤓