{ SEXBOT-RECHERCHE } Was waren die seltsamsten Dinge, die euch jemals im Internet begegnet sind❓Ich habe ja versucht, mit den Bots Kontakt aufzunehmen, die diese nervigen Spam-Nachrichten auf Instagram verschicken … Und die Recherche hat mich in Untiefen des Internets verschlagen, die ich gerne wieder vergessen würde! 🙈 Der Instagram-Link hat zu ziemlich schmuddeligen Seiten geführt und von da bin ich auf noch schmuddeligeren Seiten gelandet. Am Ende musste ich mir ein Profil auf einer Dating-Plattform für Singles über 35 anlegen und sollte Geld zahlen, um mit Frauen chatten zu dürfen. WTF! 💰 Ich hab übrigens auch versucht, bei einem Sexbot anzurufen ... Was da rausgekommen ist, seht ihr in unserer heutigen Story! Nächste Woche werten wir unseren Test dann mit Steffen von BR-Data aus. Liebe Grüße Max . . . . #newswg #sexbots #datenschutz #spamaccounts #spammaccount #keinebots #nobotsplease #spambots #nobots #spammessage