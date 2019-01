Lange angekündigt, jetzt rückt die Frist näher: Auf WhatsApp wird es schon ganz bald Werbung geben. Aber wie kam es dazu? Und: Wie könnte das dann aussehen?

WhatsApp sollte eine Plattform ohne Werbung sein, der die Privatsphäre der Nutzer wichtig ist - haben die beiden WhatsApp-Gründer Jan Koum und Brian Acton immer gesagt. Und kaum waren beide aus WhatsApp ausgestiegen, wurde angekündigt, das sich das in Zukunft ändern soll.

So kam es dazu

Brian Acton hatte das WhatsApp-Team schon letztes Jahr verlassen - Mitgründer Jan Koum dann am ersten Mai. Grund dafür soll unter anderem ein Streit mit Facebook über Werbung in der App gewesen sein. Facebook hatte WhatsApp nämlich 2014 für rund 19 Milliarden Dollar gekauft.

Und kaum war im Mai dann auch der zweite Gründer raus aus dem Geschäft, kündigte Facebook auch schon an, Werbung in WhatsApp einführen zu wollen.

Was Werbung angeht, werden wir WhatsApp definitiv weiter öffnen. David Marcus, Facebooks Messenger-Chef

Der Grund? Man wolle mit der App endlich Geld verdienen können. Momentan mache man nämlich keinen Gewinn.

Wo wird es Werbung geben?

Der aktuelle WhatsApp Geschäftsführer Matt Idema hat jetzt in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur gesagt, dass Firmen schon 2019 Werbung in WhatsApp schalten können sollen.

Die Anzeigen sollen aber nicht in den privaten WhatsApp-Chats erscheinen, sondern im "Status"-Bereich geschaltet werden. Die WhatsApp-Nutzer sollen scheinbar auch selbst einstellen können, ob sie Werbung sehen wollen oder nicht, betonte Chef Idema.

Wie könnte Werbung auf WhatsApp aussehen?

Wann die Werbung auf WhatsApp für alle Nutzer kommt und wie sie dann tatsächlich aussieht, ist noch nicht klar. Bisher gibt es sie schon vereinzelt bei "WhatsApp-Business" - aber auch nur in einigen Ländern und für kleinere Unternehmen.

Das "Wall Street Journal" schreibt, Facebook würde die Werbung in der neugestalteten "Status"-Funktion unterbringen wollen, in der für einen Tag Fotos und Videos platziert werden können. So ist es ja auch bei Instagram in der Story.

Eine andere Möglichkeit wäre aber zum Beispiel, die Werbung - ähnlich wie beim Facebook-Messenger - zwischen den Nachrichten in der Inbox unterzubringen. Das ist denkbar, denn der Facebook-Messenger-Chef ist momentan auch an der Weiterentwicklung von WhatsApp beteiligt.

So werden uns Werbeanzeigen im Facebook-Messenger eingespielt. DASDING privater screenshot/laurabisch

Für alle, die einfach keine Lust auf Werbung beim Chatten haben, gibt es auch noch die werbefreien Messenger-Alternativen, wie Telegram oder Threema (allerdings kostenpflichtig).