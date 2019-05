2020 soll Werbung auf Whatsapp geschalten werden. Facebook hat offiziell vorgestellt, wie die direkte Werbung auf WhatsApp aussehen wird und wo sie genau ausgespielt wird.

WhatsApp sollte eine Plattform ohne Werbung sein, der die Privatsphäre der Nutzer wichtig ist - haben die beiden WhatsApp-Gründer Jan Koum und Brian Acton immer gesagt. Und kaum waren beide aus WhatsApp ausgestiegen, wurde angekündigt, dass sich das in Zukunft ändern soll.

So kam es dazu

Brian Acton hatte das WhatsApp-Team schon letztes Jahr verlassen - Mitgründer Jan Koum dann am ersten Mai 2018. Grund dafür soll unter anderem ein Streit mit Facebook über Werbung in der App gewesen sein. Facebook hatte WhatsApp nämlich 2014 für rund 19 Milliarden Dollar gekauft.

Und kaum war im Mai dann auch der zweite Gründer raus aus dem Geschäft, kündigte Facebook auch schon an, Werbung in WhatsApp einführen zu wollen.

Was Werbung angeht, werden wir WhatsApp definitiv weiter öffnen. David Marcus, Messenger-Chef bei Facebook

Der Grund? Man wolle mit der App endlich Geld verdienen können. Momentan mache man nämlich keinen Gewinn. Jetzt ist klar: Im Jahr 2020 soll es Werbung auf WhatsApp geben. Das wurde auf dem Facbook Marketing Summit vorgestellt.

Wo wird diese Werbung auf WhatsApp angezeigt?

WhatsApp hat gesagt, dass Werbung - zumindest vorerst - nur in den Stories angezeigt werden kann. Heißt: Momentan brauchen wir noch keine Angst haben, dass wir uns Werbespots anschauen müssen, bevor wir eine Nachricht schreiben können. Dass das aber auf Dauer so bleibt, hat WhatsApp bisher nicht garantiert. So wird es aussehen:

WhatsApp will bring Stories Ads in its status product in 2020. #FMS19 https://t.co/OI3TWMmfKj Olivier Ponteville, Twitter, 21.5.2019, 13:38 Uhr

Die WhatsApp-Nutzer sollen scheinbar auch selbst einstellen können, ob sie Werbung sehen wollen oder nicht, betonte Chef Idema.

Werbung auf WhatsApp wird schon seit Jahren angekündigt

Schon seit 2018 ist bekannt, dass es in irgendeiner Form Werbung geben wird. Da die Stories-Funktion nicht wirklich genutzt wird, ist es möglich, dass Facebook so potentielle Werbepartner darauf aufmerksam machen will, in Zukunft Werbung auch bei WhatsApp zu schalten.

Wie geht's bei WhatsApp weiter?

Eine andere Möglichkeit wäre nämlich zum Beispiel, die Werbung - ähnlich wie beim Facebook-Messenger - zwischen den Nachrichten in der Inbox unterzubringen. Das ist denkbar, denn der Facebook-Messenger-Chef ist momentan auch an der Weiterentwicklung von WhatsApp beteiligt. Das könnte dann ungefähr so aussehen:

So werden uns Werbeanzeigen im Facebook-Messenger eingespielt. DASDING privater screenshot/laurabisch

Wird WhatsApp jetzt auch unsicherer?

In einem Interview mit dem US-Wirtschaftsmagazins "Forbes" hat WhatsApp-Mitgründer Acton prophezeit, dass Facebook bald auch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in den WhatsApp-Chats aufweichen würde. Normalerweise ist es ja so, dass deine Nachrichten in einen unverständlichen Kauderwelsch umgewandelt werden, sobald du auf Senden drückst. Damit ist die Nachricht dann verschlüsselt - und wird erst wieder entschlüsselt, sobald sie beim Empfänger landet. Sich davon mehr zu lösen sei nötig, um so gezielt Werbung ausspielen zu können.

Das Problem: Wegen der schlechteren Verschlüsselung könne Facebook Zugriff auf Chat-Inhalte bekommen und in Folge gezielt Werbung im "Status-Bereich", so Acton. Das heißt, wir bekommen nicht nur irgendwelche Werbung, sondern genau auf uns zugeschnittene.

Für alle, die jetzt keine Lust mehr auf WhatsApp haben, gibt es auch noch die werbefreien Messenger-Alternative, wie Telegram. Oder Threema – dafür musst du aber beim runterladen einmalig etwas bezahlen. 🤐