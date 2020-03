WhatsApp rollt ständig neue Funktionen aus - hier bekommst du die Infos dazu. Auf das neueste Update haben die User schon ewig gewartet, jetzt ist der Dark Mode endlich da!

WhatsApp haut regelmäßig Updates raus. Manche kommen gut an, manche überhaupt nicht. Und manche jucken einfach niemanden. Wir checken für dich immer, was die Updates im Alltag bedeuten.

Jetzt neu: Der Dark Mode für WhatsApp ist jetzt verfügbar

WhatsApp hat den Dark Mode rausgebracht. „Endlich“ - finden nicht nur die User, sondern scheinbar auch WhatsApp selbst.

„Endlich. Der Dark Mode für WhatsApp."

So bekommst du den Dark Mode für Whatsapp

Den Dark Mode kannst du auswählen, indem du die Einstellungen deines Smartphones öffnest und unter der Rubrik „Anzeige & Helligkeit“ die Option „Dunkel“ auswählst.

Laut WhatsApp ist der Dunkelmodus aktuell für Nutzer*innen mit iOS 13 verfügbar - und die testen gerade schon eifrig. Das Fazit dazu: nicht ganz eindeutig.

So reagieren User auf den Dark Mode bei WhatsApp

Während manche den neuen Dunkelmodus feiern...

Wow! #Whatsapp hat endlich den #DarkMode …. dass ich das noch erleben darf. #Wundergeschehen Timo, Twitter, 3.3.2020, 20:09 Uhr

...sind andere User von der Optik nicht gerade begeistert.

der #darkmode bei #whatsapp ist aber nicht so schön.. 😩 Selina ♡, Twitter, 3.3.2020, 20:40 Uhr

Die Kritik: Vor allem die dunkelgrünen Sprechblasen gefallen einigen Usern gar nicht. Sie finden die lange Wartezeit für das Ergebnis nicht gerechtfertigt.

Andere User sind dafür richtig begeistert und finden, dass der Dunkelmodus das Chatten auf ein ganz neues Level hebt und die App jetzt angenehmer zu nutzen sei.

WhatsApp bietet neue Suchfunktion an

Ganze nebenbei hat WhatsApp übrigens noch eine Neuerung eingebaut: Eine neue Suchoption, mit der du nach bestimmten Absendern und „Inhaltstypen“ (also zum Beispiel nach Fotos) filtern kannst.

✅ WhatsApp-Neuigkeiten verpasst?! Das sind die vorherigen Updates!

Du kannst auswählen, wer dich in Gruppen hinzufügen darf. Pläne gab es schon länger, einzelne Nutzer durften diese Funktion auch schon einmal austesten. Im Zuge der neuen Updates kann das jetzt jeder machen. Der Gruppen-Spam hat damit ein Ende!

Das Ganze einzustellen ist super einfach: Zur Auswahl kommst du über die Option Einstellungen --> Account --> Datenschutz. Dort werden dir drei verschiedene Optionen angeboten, wer dich in Zukunft in Gruppen hinzufügen darf:

Jeder

Bei dieser Option würde sich erstmal nichts ändern. Du kannst weiterhin von jeder Person ohne Einschränkungen in eine Gruppe hinzugefügt werden.

Meine Kontakte

Wenn du „Meine Kontakte“ auswählst, kannst du grundsätzlich nur von Personen aus deiner Kontaktliste in Gruppen hinzugefügt werden. Fremde Personen können dir aber eine Einladung schicken, die du annehmen oder ablehnen kannst.

Meine Kontakte außer…

Hier sieht es ähnlich aus wie bei der zweiten Option. Allerdings nimmst du hier eine stärkere Einschränkung vor und schließt nur einzelne Personen aus. Wenn du eingestellt hast, dass ein Kontakt dich nicht in Gruppen hinzufügen kann, kann dieser dir aber eine persönliche Einladung schicken, die du auch hier wieder annehmen oder ablehnen kannst.

👉 Selbstzerstörende Nachrichten bei WhatsApp

Snapchat macht es schon immer, Facebook hat nachgezogen und andere Messenger, wie Telegram und Signal, können das schon längst - jetzt zieht WhatsApp nach. Laut WABetaInfo arbeitet der Messenger an einer Funktion mit der Nachrichten nach einer bestimmten Zeit von selbst verschwinden. Dieses Update gebe es bisher aber nur in der Android-Betaversion.

Die Funktion soll zu Beginn vorerst nur in den Gruppenchats ausgerollt werden. So könnte das Ganze dann aussehen:

Laut den Informationen von WABetaInfo kannst du die Zeit, wann die Nachricht verschwinden soll, in den Gruppeneinstellungen manuell einstellen. Allerdings gibt es Stand jetzt nur zwei Optionen: Fünf Sekunden oder eine Stunde. 👇

WABetaInfo

👉 WhatsApp ordnet Statusvideos mit einem Algorithmus

WhatsApp testet mal wieder eine Funktion: Dieses Mal geht es um den Status (die zugegeben vor allem unsere Eltern benutzen). 😅

Was soll sich ändern? Momentan wird der WhatsApp-Status chronologich geordnet. Heißt: Wer zuletzt seinen Status aktualisiert hat, der wird ganz vorne angezeigt.

Genau das soll sich aber ändern. In einer Testversion probiert WhatsApp laut dem Technikblog "Mashable" gerade aus, die Reihenfolge der Statusvideos in Zukunft mit einem Algorithmus zu ordnen. Damit würden wir dann immer den Status von dem Kontakt zuerst sehen, von dem der Algorithmus denkt, dass wir ihn am interessantesten finden. Das bedeutet, dass wir immer die Story der Leute zuerst sehen, mit denen wir viel zu tun haben.

Kommt dir bekannt vor? Kein Wunder: Bei Instagram, Facebook und YouTube ist das schon so – und da WhatsApp ja auch Facebook gehört, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis der Algorithmus auch in die WhatsApp-Status kommt.

👉 "Entsperren" auf WhatsApp

Auch das letzte veröffentlichte Feature spaltet die Lager: Ab der Version 2.19.20 von WhatsApp können wir jetzt nämlich unsere Nachrichten zusätzlich schützen. Und zwar mit dem Fingerabdruck oder dem Gesicht. So kann also kein nerviger Freund heimlich deine Nachrichten lesen.

Das Hintertürchen: der Code zum Entsperren

Vor allem wenn du WhatsApp vor deinem eifersüchtigen Partner schützen willst, ist das Update nicht so wirklich sicher. Mit dem falschen Fingerabdruck wirst du nach dem Sicherheitscode gefragt - und den kennt man ja doch meistens.

Und so klappt's mit Touch / Face ID:

Um mit deinem Fingerabdruck oder Face ID WhatsApp zu entsperren, musst du bei WhatsApp in die Einstellungen und dann auf Account. Dort öffnest du den Datenschutz. Bei der neuesten Version ist ganz unten die Bildschirmsperre neu aufgelistet. Dann kannst du die Touch ID für WhatsApp aktivieren.

Das Feature gibt's für iOS und Android. Um das Feature nutzen zu können, braucht dein Handy natürlich einen Fingerabdrucksensor oder eine Gesichtserkennung.

👉 Werbung in den Statusmeldungen

Eine weitere Neuerung sollte das Anzeigen von Werbung in den Statusmeldungen sein. Obwohl Facebook sogar schon offiziell vorgestellt hatte, wie die direkte Werbung auf WhatsApp aussehen sollte, wurde jetzt alles zurückgezogen.

Doch vorerst keine Werbung auf WhatsApp

👉 Nur der Admin darf in Gruppen schreiben

Wir kennen es alle: Wenn du es mal schaffst 20 Minuten nicht auf dein Handy zu schauen und du dann aber 67 ungelesene Nachrichten in einem Gruppenchat hast. 🙄🙄🙄 Damit ist Schluss, zumindest, wenn du das willst.

Du kannst jetzt nämlich einstellen, wer alles in einer Gruppe Nachrichten schreiben darf, wenn du die Gruppe selbst erstellst oder Admin der Gruppe bist. Du hast quasi die Macht über die Nachrichten - perfekt zum Beispiel für die Planung einer Party, wenn du der Organisator bist.

So stellst du das ein:

Wer keine Lust auf Spam hat, wählt "Nur Admins" aus. Dazu gehst du in der Gruppe auf "Gruppeninfo", dann auf "Gruppeneinstellungen" und da kannst du auswählen, wer Nachrichten senden darf - alle oder eben nur die Admins:

So stellst du ein, dass in einer Gruppe nur der Admin Nachrichten senden darf DASDING

👉 Wie werde ich auch Beta-Tester?

Du hast keine Lust mehr, immer ewig auf neue Features bei WhatsApp zu warten? Dann kannst du Beta-Tester werden. Du brauchst ein Android-Handy und kannst dich dann ganz einfach über den Google-Play-Store als Tester anmelden. Mit dem iPhone geht das leider nicht.

Der Nachteil: Viele Features gibt es auch in den Beta-Versionen für Tester noch nicht sofort, da sie erst nach und nach freigeschaltet werden. Außerdem musst du damit leben, dass die App deutlich öfter abstürzen kann. Dann doch besser ein paar Wochen länger warten, oder?

✅ Was soll es demnächst noch bei WhatsApp geben?

Urlaubs- und Ruhemodus: WhatsApp hat angekündigt, dass es einen Urlaubs- und Ruhemodus geben wird. Damit sollen wir selbst bestimmen können, wann wir über die neue Nachricht aus einem unserer Gruppenchats benachrichtigt werden wollen.

WhatsApp entwickelt fleißig weiter. Ob die neuen Features cool sind oder nicht wird sich zeigen.