Alleine dieses Bild zu posten kostet mich Einiges an Überwindung. 🙈 Aber here we go: Ich bekam vor einigen Wochen die Diagnose #Lipödem. Das ist eine krankhafte und schmerzhafte Fettverteilungsstörung im Körper, bei welcher die Fettzellen immer größer werden und nicht auf Sport oder Ernährung reagieren. Ich habe einen derart langen Weg hinter mir, was Diäten, eigenes Körpergefühl und co. angeht.. und erst jetzt macht alles Sinn. In 2 Tagen habe ich meine erste OP und mein Kampf gegen das Lipödem beginnt! Fast jede 10. Frau ist betroffen - dennoch kennen viel zu wenige die Krankheit! Ist das nicht verrückt?! Und was viel verrückter ist: Die Krankenkassen zahlen nur die konservativen Behandlungsmethoden und nicht die effektiveren OP‘s. Das macht mich wütend. Hoffe dass dort sehr bald Änderungen geschehen! So viele Frauen leiden unter Schmerzen und werden nur vertröstet. Aber wir schaffen das! ❤️ Ein ausführliches Video über meine Geschichte ist seit heute auf meinem Kanal online! VIELEN DANK für all die aufmunternden, von Herzen lieb gemeinten Nachrichten und Kommentare! Komme noch immer nicht damit klar, dass ICH trotz meiner Unsicherheit so Vielen jetzt schon (!) helfen konnte! 🥺❤️ Wenn ich eins gelernt habe heute dann, dass es sich mehr als genug lohnt die Komfortzone zu verlassen manchmal. The best is yet to come. 🌸 love, Kati