Immer mehr Rechte nutzen Memes, um die Meinung von Social Media-Usern politisch zu beeinflussen. Wie das genau funktioniert, schaut sich Walulis auf seinem YouTube-Kanal von Funk an.

Social Media beeinflusst uns jeden Tag. Das zeigen die vielen erfolgreichen Influencer und auch Negativbeispiele, wie Fake-News. Selbst Memes - die lustigen Bildchen mit gutem Spruch, die das Netz feiert - werden für politische Inhalte genutzt. Walulis vom Funk-YouTube-Kanal hat sich die Verbreitung von Memes in der rechten Szene angeschaut.

"Memes sind bessere Karikaturen"

Walulis zieht in seinem Video einen Vergleich zwischen den Memes von Rechten von Heute und Karikaturen aus der Zeit des Nationalsozialismus. Diese Karikaturen waren oft antisemitisch. Das einzige Ziel: rechte Propaganda in Form von "Judenhass".

Umso erschreckender, dass genau dieses Feindbild nun in Memes fortgeführt wird. Walulis, funk-YouTuber

Heutige Memes aus der rechten Szene stellen zum Beispiel Trump als von "Juden gesteuert" dar und karikatieren ihn mit der "typischen großen Hakennase", die zur NS-Zeit Juden zugesprochen wurde.

Die besten Memes dieses Jahrzehnts

Meinungskrieg durch Memes

Rechte und Populisten führen mit Memes einen regelrechten Meinungskrieg. Walulis, funk-YouTuber

Das Trump-Team hatte 2016 zum Präsidenten-Wahlkampf einen eigenen Meme-Generator. Memes sind einfach zu erstellen und noch einfacher zu verbreiten.

In der rechten Szene gibt es die Gruppierung "Alt-Right", die sich als Meme-Krieger gegen Andersdenkende sehen. Von denen gibt es zum Beispiel ein Video, das sich "The Great Meme War" nennt. Hier wird Amerika von "Homo-Panzern", nackten Feministinnen und einer Kommunistenfledermaus angegriffen. Angeführt wird Amerika von den "Guten" - einer Frau in SS-Uniform und deutschen Panzern.

Nach dem Wahl zum US-Präsidenten Trumps, feierten sich Rechte für den "Great Meme War", der Trump zum Präsidenten gemacht hätte.

Wieso entstehen rechte Memes?

Memes sind perfekt um Feind und Erzählung vereinfacht darzustellen. Sie schweißen eine Gruppe zusammen. Walulis

Die gemeinsame Identität spielt hier eine ganz große Rolle. Walulis erklärt, dass sich laut einer Studie Gruppenmitglieder mit einem niedrigeren Status, höherrangige Mitglieder als Vorbild nehmen würden. Man würde sich also den vorhandenen "Meme-Lords" anschließen und deren Inhalte teilen. Memes würden also nicht nur neue Leute anziehen, sondern auch eine gemeinsame Identität der vorhandenen Leute in der Gruppe schaffen. So kommen immer mehr rechte Memes in Umlauf.

Pepe der Frosch - So wurde er in der rechten Szene für ihren Meme-Krieg missbraucht

Pepe der Frosch ist eines der bekanntesten Meme-Gesichter.

my reaction when thinking about my life pepefrogmemes, Instagram , 8.5.2015, 1:05 Uhr

2005 tauchte er zum ersten Mal in einem Comic-Buch auf. Schnell ging Pepe aber dann auch im Netz als Meme steil. Laut Walulis erkannten auch die „Rechten Spinner“ das Potential von Pepe. So wurde dann der lustige Frosch für weniger lustige Memes missbraucht. Er wurde Beispielsweise als Mitglied des Kuklux-Klans geteilt oder als antisemitische Darstellung vor dem brennenden World Trade Center beim Terroranschlag 2001.

Walulis erklärt, dass der süße Frosch aufgrund der rassistischen Versionen nun auf der Liste der "Anti-Defamation League" steht. Das ist eine amerikanische Organisation, die gegen Diskrimminierung von Juden vorgeht. Auf dieser Liste sind auch Symbole wie das Hakenkreuz zu finden.

Der Erfinder von Pepe findet es natürlich nicht so cool, dass sein Frosch für rechte Inhalte missbraucht wird. Deshalb erklärte er ihn im Mai 2017 letztendlich für tot.

Was kann ich machen, wenn ich Memes mit fremdenfeindlichen Inhalten entdecke?

Falls du Memes auf Instagram siehst, die fremdenfeindlich, diskriminierend, etc. sind, hast du immer die Möglichkeit, diese zu melden. So geht's:

- auf die drei Punkte neben dem Foto klicken

- hier gibt es den Bereich "Melden..."

- als Grund "unangemessen" auswählen

- hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie "Hassrede- oder symbole", "Gewalt oder gefährliche Organisation" oder "Mobbing oder Belästigung" - je nachdem, welchen Inhalt der entsprechende Post hat