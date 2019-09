Ein jammender Kanye, der Delfin, der in seiner Sprache "iii ii iiiii" twittert oder die Seite, die jeden Tag das gleiche Bild postet: Das sind die sinnlosesten Accounts ever.

Manche würden sagen "Inhaltsloser Mist!", wir finden: Diese komplett unnötigen Accounts sind aber nun mal trotzdem witzig.

Kanye jammt und jammt und jammt

Ein noch sehr junger Account, der erst seit einer Woche sein immer gleiches Programm durchzieht: that_kanye_jam. Der Name ist Programm, denn was du siehst, ist ein Kanye, der jammt. Aber hey, das ist vielleicht jeden Tag das gleiche Video, nicht aber der gleiche Song. Jeden Morgen zum Wach werden gibt's also so einen Kanye mit einer neuen Jam-Session im Feed - uns macht's happy.

Dieser Hund liebt es zu tanzen - jeden Tag

Keiner genießt seinen Haarschnitt so sehr wie dieser Hund. Kein Wunder, sein Name ist that_dancing_dog. Während er eine neue Frise bekommt, wackelt er vor sich hin. Vielleicht ist das sogar noch ein klitzekleines bisschen süßer als der Kanye da oben.

Das gleiche Bild von Chris Pratt immer und immer wieder

Jeden Tag dasselbe posten - mit Bildern passiert das schon ewig. Jeden Tag wird hier zum Beispiel das gleiche Foto von Chris Pratt gepostet: The Same Picture of Chris Pratt Everyday

Wenn du aber lieber was anderes jeden Tag sehen möchstest, Instagram hat da eine kleine aber feine Auswahl.

- jeden Tag ein Bild von einer sauren Gurke

- jeden Tag ein Bild von Crocs

- jeden Tag ein Bild von Phil Swift

- jeden Tag ein Bild von einem Ziegelstein

- jeden Tag ein Bild von Plankton

- jeden Tag ein Bild von Kermit

- jeden Tag ein Bild von einem Regenbogen

- jeden Tag ein Bild von Packungen voller Zement

- jeden Tag ein Bild von Zwiebeln



oh, aber einen wollen wir da doch nochmal kurz hervorheben...

Jeden Tag ein Stuhl - und ein Meme

Erst mal sieht der Feed so "spannend" aus, wie von allen anderen, die immer wieder dasselbe Bild posten, ABER: Der Feed besteht ausschließlich aus Galerien. Bild 1 ist dann der besagte Stuhl, Bild 2 allerdings immer ein schon relativ cooles Meme.

~Day 121~ Any tips to make school go faster?😂😂 same_picture_of_a_chair, Instagram , 31.8.2019, 23:26 Uhr

Wie lang geht denn bitte noch dieses verdammte Jahr?!

Was soll man zu dieser Twitter-Seite hier sagen. Da postet jemand JEDEN TAG, wie viel Prozent des Jahres wir schon geschafft haben. Die Community steht ultra auf den Account und retweetet fleißig (dazu braucht Year Progress nicht mal einen flauschigen Hund, der tanzt.)

Der glückliche Delfin

Der Delfin @happydolphiiin versorgt dich regelmäßig mit schönen Geschichten aus seinem Leben im Meer. Bei dem Tweet hier schien er gerade im Urlaub zu sein. Wer kann delfinisch und übersetzt für uns?

i i i iii i ii i i i i i i i i i ii i i i iii i i i i i ii i i ii i i i i i ii i ii i i i i i i i iii ii iiii ii ii i i i i i i iiiii i ii i i i i i i happy dolphin, Twitter, 1.9.2019, 23:47 Uhr

Das sehr aktive Eichhörnchen

Auch dieses kleine Eichhörnchen @common_squirrell gibt uns ein regelmäßiges Update aus seinem Leben. Zum Glück kann es schon englisch!

Mal hüpft es durch die Gegend:

Manchmal gräbt es auch ganz wild:

Die Drehtür des KIT in Karlsruhe

Du willst wissen, ob die Bibliothek am KIT in Karlsruhe schon wieder offen hat? Dann check einfach die Twitter- und Facebook-Seite KIT-Drehtür. Nicht wundern: Die Drehtüre ist eventuell ein kleiner Morgenmuffel.

Sonntag Morgen, Leute. Ich hab dermaßen Kopfweh und ihr weckt mich dauernd. #einmalrumdreh #weiterschlafen #kärtlemitbringen Die Drehtüre zur Bib, Twitter, 1.7.2018, 11:00 Uhr

Der Big Ben sagt uns, wie spät es ist

Wer sich nicht so ganz sicher ist, wie viel Uhr wir haben und der Uhrzeit unter den Twitter-Posts nicht vertraut, der zählt einfach, wie oft der @big_ben_clock zuletzt "BONG" gepostet hat: