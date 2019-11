Mit der Hand würfeln und Karten ziehen war gestern. Einige Spiele bekommen jetzt technische Unterstützung - durch Apps. Wir haben für dich gecheckt, ob die Spiele so mehr Spaß machen.

Unser Leben spielt sich zu großen Teilen online ab: Arbeiten, Freunde treffen, Entspannen - im World Wide Web sind uns keine Grenzen gesetzt. Auch Brettspiel-Klassiker gehen mittlerweile online und bringen jetzt Handys mit ins Spiel. Mit Hilfe einer App, die zum Spiel gehört, sollen sich die digitale und die analoge Welt vermischen, für den ultimativen Spielspaß.

Diese Spiele bekommen digitale Unterstützung

Eine kleine Auswahl an solchen Spielen haben wir hier für dich gesammelt:

1️⃣ Werwolf

Fast jeder kennt das Kartenspiel Werwolf. Hierbei bekommen die Mitspieler Karten mit einer Rolle darauf. Einige sind gute Dorfbewohner, andere böse Werwölfe. Ziel ist es, herauszufinden, wer gut und wer böse ist. Während man für die klassische Version des Spiels einen Erzähler braucht, übernimmt das in der neuen Version die App. Außerdem ist das Spiel bereits zu dritt spielbar und schneller beendet als die normale Version.



2️⃣ Villen des Wahnsinns

Inspiriert von Gruselgeschichten erkunden die Spieler einen Schauplatz und müssen dort ein Rätsel lösen. Auch hier übernimmt die App den Erzähler-Part und leitet die Spieler durch das Spiel.



3️⃣ Alleswisser

Bei diesem Brettspiel müssen verschiedene Fragen aus unterschiedlichen Kategorien beantwortet werden. Hier stellt die App die Fragen und ersetzt somit die altbekannten Fragekarten. Und die App passt die Fragen sogar an das Alter und das Vorwissen der einzelnen Spieler an. Da sich die App den Standort auf dem Spielbrett merkt und die App auch würfeln kann, brauchst du eigentlich nicht mal ein Spielbrett.



Brettspiel ohne Spielbrett - macht das überhaupt noch Spaß?

Das Schöne an einem guten alten Spieleabend ist ja eigentlich, dass man komplett abschalten kann und für einige Stunden einfach mal offline ist.

Julia sitzt in der Jury zum Spiel des Jahres und bloggt als "Spiel doch mal...!" über Klassiker, Neuerscheinungen und alles, was dazugehört. Als Jurymitglied spielt sie mehr als fünf Mal in der Woche neben ihrem Job die verschiedensten Spiele - sie ist also eine echte Expertin auf dem Gebiet. Ihre Erfahrung mit den App-Spielen ist: Apps kommen am besten an, wenn sie nur als Unterstützung dienen, also zum Beispiel Punkte zählen, und das Spielbrett nicht vollständig ersetzen.

Kleiner Gegentrend gegen das Online sein

Insgesamt geht der Trend weg von Apps. Wenn die Leute den ganzen Tag am PC sitzen, haben sie abends keine Lust mehr auf digitale Geräte und setzen sich lieber an den Tisch und spielen Brettspiele. Julia von "Spiel doch mal...!"

Und schließlich macht doch alles nur halb so viel Spaß, wenn am Ende des Abends nicht mindestens einmal das Spielbrett durch den Raum geworfen wurde.