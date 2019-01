Deutschland ist nach einem Unentschieden gegen Frankreich weiter bei der Handball-WM. Fußball-Fans verstehen die Welt nicht mehr...

Ja, man kann bei einer Weltmeisterschaft auch weiter kommen als nur bis zur Vorrunde. Profis erinnern sich an 2014, alle anderen heulen dem Drama von 2018 nach. Doch es gibt noch mehr Gründe, warum Fußball-Fans spätestens jetzt die Handball-WM angucken sollten.

1️⃣ Neymar könnte niemals Handballer sein

"Was ist eine Schwalbe noch gleich?" Das dürfte sich jeder Handballer fragen. Mit ein bisschen Körperkontakt sollte man auf dem Feld schon umgehen können.

2️⃣ Handballer können feiern

Während die Stimmung im Fußballstadion irgendwo zwischen laut und (spätestens nach dem achten Bier) agressiv ist, sind Handballer einfach ein Partyvolk. Vor, während und - nachdem man in der Hauptrunde ist - vor allem nach dem Spiel. Größter Unterschied: Beim Fußball gibt's mehr Pyro als Songs auf einer Handball-WM-Playlist.

4️⃣ Handball ist fairplay

So hart Handballer auch sind: Auch sie fallen mal hin oder werden umgehauen. Danach wird aber (meistens) nicht bei dem Schiri gestritten oder auf dem Platz rumgebrüllt, sondern schnell weitergemacht. Ein Spiel geht ja nur 60 Minuten und die Leute wollen was sehen.

5️⃣ Handball ist nicht nur Blabla

Fußballer-Interviews nach einem Spiel sind in 99% aller Fällen so vorhersehbar wie dein Geburtstag. Immer die gleichen Phrasen ohne wirkliche Aussage: Warum seid ihr keine Politiker geworden??? Handballer haben weniger Erfahrung bei Interviews und sind deswegen auch nicht so langweilig.

6️⃣ Auch Handballer spielen Fußball. Zum Aufwärmen.

Und wenn's nur 10 Minuten sind: Bei jedem Handballtraining kommt irgendwann die Forderung hoch jetzt doch eine Runde zu Kicken. Natürlich nur zum Aufwärmen - danach wird dann richtiger Sport gemacht.

7️⃣ Handball ist fuck**g spannend

In 90 Minuten fünf Tore? Da lacht der Handballer. Gestern in Berlin ist fast minütlich ein Tor gefallen. Abwehr, Angriff, Abwehr, Angriff. Auf Zeit spielen ist bei Handball quasi unmöglich: Hier muss die Halbzeit WIRKLICH als Toilettenpause genutzt werden. Während einem Spiel weggehen: So gut wie unmöglich.

8️⃣ Handballer können unsere Nationalhymne

"Ey, wieso singen die alle nicht mit?!" Darüber regen sich viele Fußballfans auf, wenn die Nationalhymne gesungen wird. Kann man sich jetzt drüber streiten wie wichtig das ist. Fakt ist aber: Bei Twitter sind viele begeistert wie leidenschaftlich die Handballer bei der Deutschen Nationalhymne dabei sind. Vielleicht auch, weil sie nicht so erfolgsverwöhnt sind.

9️⃣ Handball ist leider zu unpopulär

Es waren wahrscheinlich genug Gründe um die wichtigste Erkenntnis zu machen: Handball ist für seine Geilheit wesentlich zu unpopulär. Vielleicht macht's aber auch genau das wieder so cool, weil die ganzen Pyro-Rumgröhl-"Fans" beim Fußball bleiben.

🔟 Deutschland kann auch Weltmeister

Bisschen Optimismus bitte: Im Fußball hat es 2018 nicht gereicht. Unsere Handballer sind über die Vorrunde hinaus und werden sich auch die Weltmeisterschaft holen. Aus genau den Gründen, die ihr hier gelernt habt liebe Fußballer. ♥