Die Champions League ist in der Endphase. Wenn du diese Saison noch ALLE Spiele sehen willst, reicht nur ein Streaming-Abo nicht mehr aus.

Heute Abend ist der Champions League-Kracher FC Bayern München gegen Liverpool. Das Hinspiel in England endete 0:0. Das heißt: Ein Sieg ist für den deutschen Rekordmeister Pflicht.

Wo läuft das Spiel Bayern gegen Liverpool?

Das Spiel läuft NUR auf Sky Sport. Wenn du dafür kein Abo hast, kannst du dir spontan ein Sky Ticket kaufen. Anpfiff ist um 21 Uhr. Wenn du darauf keinen Bock hast: auf DAZN kannst du dir danach eine Zusammenfassung anschauen.

Warum gibt's die Champions League nicht mehr im Free-TV?

Bis 2020/21 haben sich SKY und DAZN die Rechte an der Champions League gesichert und damit den Millionen-Poker gegen das ZDF gewonnen. Diese Entscheidung sorgte für Ernüchterung bei allen Fußball-Fans in Deutschland. Wer in Zukunft die Champions League-Partien live im Fernsehen schauen möchte, muss also dafür bezahlen.

Ausnahmen gibt es aber: Spiele werden im Free-TV gezeigt, wenn es "gesellschaftlich relevante Spiele der deutschen Mannschaften", also wenn es zum Beispiel ein deutsches Team ins Finale schafft.

Warum brauche ich zwei Bezahl-Abos?

Das Blöde: Ein Bezahl-Abo reicht nicht aus, um ALLE Champions League-Spiele zu sehen, weil die Spiele zwischen Sky und DAZN aufgeteilt sind. Beide zeigen jeweils zwölf Spiele mit deutscher Beteiligung:

Unser Plan für Deutschland: Die Quelle der Wahrheit. #isso #ChampionsLeague #Bester10er https://t.co/ib3MnrvsAc DAZN DE, Twitter, 31.8.2018, 12:40 Uhr

Über die komplizierte Aufteilung hat sich jetzt auch VfB-Spieler Mario Gomez beschwert:

Ich komm' nicht mehr mit, was man bestellen muss, um ein Spiel zu sehen. Das finde ich sehr, sehr schade für die Fans. Auch, dass es nicht nur ein Paket gibt, das man sich bestellt und dann alle Bundesligaspiele, alle Champions-League-Spiele sieht. Mario Gomez, VfB Stuttgart

Wo gibt es die Europa League-Spiele zu sehen?

Nach einigen Partien der Champions League hat sich DAZN diese Saison sogar die Rechte für alle Spiele der Europa League gesichert - live und on demand. Damit ist Sky in der Europa League ganz raus. Aber bei RTL Nitro gibt es einige Europa League-Partien im Free TV.

Wie viel kostet es die Champions League- und Eurpoa League-Spiele zu schauen?

Das Ganze kostet monatlich zwischen (derzeit) 10 und 30 Euro im Monat. Wir haben die Angebote für dich gecheckt:

DAZN Was kostet's?

9,99 Euro im Monat (monatlich kündbar)

Was gibt's zu sehen?

- (noch) Premier League (England), Primera Division (Spanien), Serie A (Italien) live

- Deutsche Bundesliga als erstes in der Zusammenfassung

- NFL (American Football), NHL (Eishockey) und NBA (Basketball) live

- einige Spiele der UEFA Champions League

- alle Spiele der Europa League



Wie kann ich es nutzen?

Praktisch überall! Mit Smart TV, Amazon FireTV, Chromecast, Apple TV oder mit der Playstation kannst Du den Stream auf Deinem TV schauen.



Für wen ist das jetzt cool?

Alle, die auf englischen Fußball stehen, kommen nicht um den neuen Anbieter herum. Allerdings hat sich für die kommende Saison 2019/20 Sky die exklusiven Rechte gesichert. Wenn man dazu noch weitere Top-Ligen anschauen kann und Bock auf US-Sport hat, gibt's für unter 10 Euro ein richtig gutes Angebot! DAZN und Spox.com gehören übrigens zusammen. Das heißt, dass die US-Streams bei Spox ab sofort ebenfalls kostenpflichtig sein werden.



Spartipp: Bei DAZN kannst du sechs Geräte registrieren und so deinen Account mit Freunden teilen. SKY TICKET Was kostet's?

Der Tagespass für Bundesliga, Champions League und Co. kostet 9,99 Euro. Eine Woche gibt's für 14,99 und ein Monat kostet 29,99 Euro.



Was gibt's zu sehen?

- 1. und 2. Fußball Bundesliga aus Deutschland

- Champions League

- Boxen



Wie kann ich es nutzen?

Praktisch überall! Mit Smart Tv, Amazon FireTV, Chromecast, Apple TV oder mit der Playstation kannst Du den Stream auf Deinem TV schauen. Dazu gibt's eine App für Smartphones und Tablets. Oder eben klassisch am PC oder Notebook.



Für wen ist das jetzt cool?

Sky hat seit einigen Jahren die Exklusiv-Rechte für die Bundesliga. Wenn du also die Bundesliga-Konferenz live schauen willst und kein Zwei-Jahres-Abo für fast 50 Euro monatlich abschließen willst, gibt es endlich eine Alternative. Nicht ganz günstig, dafür aber ohne Vertragsbindung. SPORT1+ Was kostet's?

10 Euro für Sport1+ / 15 Euro für US-Sport zusätzlich



Was gibt's zu sehen?

- Serie A (Italien), Ligue 1 (Frankreich), Scottish Premiership, Jupiler Pro League (Belgien)

+ US Sport: - NBA (Basketball), NHL (Eishockey), MLB (Baseball), Indy Car Series (Motorsport)



Wie kann ich es nutzen?

Sport1+ gibt es als Digitalsender im Fernsehen. Den Livestream kannst Du Dir aber auch via App auf dem Smartphone oder Smart TV anschauen. Geht natürlich auch mit Apple TV, Chromecast oder Amazon FireTV.



Für wen ist das jetzt cool?

Das Fußball-Angebot ist wirklich sehr speziell und nur für wirkliche Cracks ein Highlight. Mit der US-Sport-Option aber ein ziemlich großes Angebot, das aber vermutlich nur für sehr wenige wirklich interessant sein dürfte. EUROSPORT PLAYER Was kostet's?

6,99 Euro im Monat, 19,99 Euro für 4 Monate ode 59,99 Euro im Jahr



Was gibt's zu sehen:

- Tennis: French Open, US Open, Australian Open

- Radsport: Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a España

- Motorsport: MotoGP, FIM Motorrad-WM, FIA Tourenwagen-WM und andere Klassen

- Wintersport: Weltcup & Weltmeisterschaften Ski Alpin, Skispringen, Biathlon, Skilanglauf und mehr

- Die Freitags- und Montagsspiele der 1. Bundesliga



Wie kann ich es nutzen?

Eurosport und Eurosport 2 kannst Du eigentlich im TV ganz normal empfangen. Du zahlst deshalb nur für den Livestream online, den Du per App oder am PC nutzen kannst.



Für wen ist das jetzt cool?

Der Eurosport Player ist nichts anderes als das TV-Programm von Eurosport. Dafür Geld zu bezahlen ist eigentlich nicht mehr so ganz zeitgemäß. Nur wenn Du keinen Fernseher hast und unbedingt den Sender sehen willst, wirst Du dafür etwas bezahlen. Wenn überhaupt... SPORTSCHAU MEDIATHEK Was kostet's?

Nix!



Was gibt's zu sehen:

- Die Beiträge, die im Ersten im TV gelaufen sind. Reportagen, Highlights und Co. aus allen möglichen Sportarten



Wie kann ich es nutzen?

Entweder am PC, am Smart TV oder natürlich über die App am Handy oder Tablett.



Für wen ist das jetzt cool?

Jeder, der gerne Sport im Fernsehen schaut, hat die Mediathek mit Sicherheit schon genutzt. Gerade für Hintergrund-Infos wirklich perfekt und dazu kostenlos.