Die Champions League geht in die heiße Phase. Am 11. März spielen im Achtelfinale Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund. Wo du wann welche Spiele schauen kannst und welcher Anbieter gerade welche Rechte hat, checkst du hier.

Wer überträgt am 11. März das Champions League-Spiel Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund?

Saint-Germain gegen Borussia Dortmund gibt's am 11. März nur auf der Streaming-Plattform Sky zu sehen. Im Free-TV wird es nicht übertragen. Anpfiff des Spiels ist um 21 Uhr.

Wegen des neuen Coronavirus wird die Partie übrigens ein Geisterspiel sein. Das heißt: Die Spieler der beiden Mannschaften müssen vor leeren Rängen spielen. In Frankreich dürfen aktuell keine Großveranstaltungen stattfinden. Das hat der Gesundheitsminister von Frankreich mitgeteilt.

FC Liverpool gegen Atlético Madrid wird dagegen auf DAZN gestreamt.

Warum gibt's die Champions League nicht mehr im Free-TV?

Bis 2020/21 haben sich Sky und DAZN die Rechte an der Champions League gesichert und damit den Millionen-Poker gegen das ZDF gewonnen. Diese Entscheidung sorgte für Ernüchterung bei allen Fußball-Fans in Deutschland. Wer in Zukunft die Champions League-Partien live im Fernsehen schauen möchte, muss also dafür bezahlen.

Ausnahmen gibt es aber: Spiele werden im Free-TV gezeigt, wenn es "gesellschaftlich relevante Spiele der deutschen Mannschaften", also wenn es zum Beispiel ein deutsches Team ins Finale schafft.

Warum brauche ich zwei Bezahl-Abos?

Das Blöde: Ein Bezahl-Abo reicht nicht aus, um ALLE Champions League-Spiele zu sehen, weil die Spiele (momentan) zwischen Sky und DAZN aufgeteilt sind. DAZN hat auf Twitter bereits eine Übersicht über die Spielvergabe der Gruppenphase gepostet:

Mehr als 100 Spiele live und in voller Länge. Das wird ein Fest. (Deutschland) https://t.co/TxJRPDetUW DAZN DE, Twitter, 30.8.2019, 12:59 Uhr

DAZN hat sich die meisten Einzelspiele geschnappt, Sky hat dagegen das Vorwahlrecht für die Spiele mit deutscher Beteiligung. Außerdem zeigt Sky alle Spiele in der Konferenz.

Ganz schön verwirrend.

Amazon Prime zeigt ab 2021 Spiele der Champions-League

Das Battle um die Fußball-Rechte ist wohl beendet. Die Champions-League-Spiele in der Saison 2021/2022 werden laut Bild-Bericht gezeigt von: Amazon Prime und DAZN.

Das Magazin DWDL berichtet, dass der Streamingdienst Amazon Prime sich ab 2021 ein Rechtepaket gesichert hat, in dem die Top-Spiele am Dienstagabend enthalten seien. Laut Bericht der Bild wird DAZN alle Spiele der Champions-League übertragen und löst damit Sky ab. Im ZDF würde gemeinsam mit DAZN das Endspiel zu sehen sein. Fragen zu den zukünftigen Kosten sind noch offen. Aktuell kostet ein Amazon Prime Abo im Jahr 69 Euro, das Monats-Abo bekommst du ab 7,99 Euro. Ob es nach diesem Sport-Deal dabei bleibt? Das werden wir wohl erst in den nächsten Monaten erfahren. Fest steht aber: Für uns Zuschauer könnte die Verteilung der Fuballspiele damit noch komplizierter werden.

Wo gibt es die Europa League-Spiele zu sehen?

Wenigstens ein paar Europa League spiele gibt es noch im Free-TV! Seit der Saison 18/19 hat sich RTL da die Rechte gesichert. Ein ausgewähltes Spiel gibt es deshalb an jedem Spieltag auf RTL Nitro. Insgesamt also 15 Partien. Wenn man alle 205 Spiele der Europa League sehen möchte, braucht man allerdings wieder ein Abo bei DAZN. Die übertragen nämlich 190 Spiele live.

Wie viel kostet es aktuell, die Bundesliga, Champions League- und Europa League-Spiele zu schauen?

Das Ganze kostet monatlich zwischen (derzeit) 12 und 40 Euro im Monat. Wir haben die Angebote für dich gecheckt: