Wenn du noch kein Fanboy oder Fangirl von Handball bist, das wird noch. Diese Facts zu den Spielern der deutschen Mannschaft solltest du schon mal checken.

Direkt mal zum Kader der Handball-Nationalmannschaft. Diese 16 Männer stehen für uns auf dem Feld!

👉 SILVIO HEINEVETTER

Fleißig, fleißig der Mann. Im Sport und wohl auch im Haushalt. Hier sieht man ihn ganz privat beim Fegen. Seine Frau ist auch ziemlich bekannt, denn seine bessere Hälfte ist die Schauspielerin Simone Thomalla. Silvio zeigt auf Instagram auch ziemlich viel aus seinem Alltag als Handball-Torwart.

Silvio ist der erfahrenste Spieler und war schon einige Male bei der WM dabei. Ein WM-Sieg war NOCH nicht dabei.



Geburtstag: 21.10.1984



Körpergröße und Gewicht: 1,94m | 97kg

👉 ANDREAS WOLFF

Auch privat und beim Leistungssport nimmt uns Andreas Wolff mit. Wie hier beim Dinner in Tokio.

2015 wurde Wolff Handballer des Jahres!





Geburtstag: 03.03.1991



Körpergröße und Gewicht: 1,98m | 105kg

👉 MATTHIAS MUSCHE

Crazy Typ mit wiedererkennbarem Look. Auf Social Media postet Matthias Musche jetzt nicht mehr ganz so oft aus seinem Privatleben, sondern eher coole Fotos von ihm in Aktion beim Handballspiel. Aber diese zwei Süßen müssen wir dir auch noch zeigen:

Matthias Musche war auch schon 2015 einmal bei der WM dabei. Hat damals leider "nur" für Platz 7 gereicht.



Geburtstag: 18.07.1992



Körpergröße und Gewicht: 1,86m | 85kg

👉 FINN LEMKE

Instagram hat Finn Lemke nicht, zumindest nicht öffentlich. Auf Facebook gibt er aber ein paar Einblicke in sein Leben als Nationalspieler.

Finn war auch letztes Jahr bei der EM am Start.



Geburtstag: 30.04.1992, 26 Jahre



Körpergröße und Gewicht: 2,10m | 115kg

👉 FABIAN WIEDE

Das sind Fabian Wiede und seine Freundin bei der Silvesterparty. Sein Account besteht etwa zu 50% aus Handball-Schnappschüssen und 50% Pärchenbilder - aber was soll man sagen: Ziemlich symphatisch.

Fabian ist noch mega jung aber spielt schon lange erfolgreich. Seit er 15 Jahre alt ist, steht er auf dem Handballfeld. Er ist Linkhänder und wird auch "Der Entscheider" genannt - weil er kreativ ist und spielerische Ideen hat. Das wird seine erste WM, also drücken wir noch mehr die Daumen.



Geburtstag: 08.02.1994, 24 Jahre



Körpergröße und Gewicht: 1,94m | 93kg

👉 STEFFEN WEINHOLD

Hier siehst du Steffen Weinhold nochmal beim Chillen. Jetzt trainiert er vermutlich gerade.

Steffen bringt viel Erfahrung mit: Pokalsieger, WM-Teilnahme, Europameister und und und. Wir verdanken ihm übrigens verdammt viele Tore. 283 an der Zahl.



Geburtstag: 19.07.1986, 32 Jahre



Körpergröße und Gewicht: 1,91m | 94kg

👉 MARTIN STROBEL

Privat und auch auf Handball-WM-Tour läuft es für Martin Strobel. Hier zeigt er auch Frau und Kind auf Instagram. Was Handball-WM angeht ist er fast schon ein alter Hase. Er war bei der WM 2009, EM 2012, WM 2013, WM 2015 mit dabei.



Geburtstag: 05.06.1986, 32 Jahre



Körpergröße und Gewicht: 1,89m | 90kg

👉 STEFFEN FÄTH

Steffen Fäth bleibt ganz privat, kein Facebook und kein Instagram ist bei ihm am Start. Volle Konzentration also auf den Sport. WM-Erfahrung hat er und schon bei seiner ersten Europameisterschaft wurde er zum wertvollsten Spieler des Tuniers gewählt.



Geburtstag: 04.04.1990, 28 Jahre



Körpergröße und Gewicht: 1,95m | 95kg

👉 FRANZ SEMPER

Das Küken bei der WM! Franz Semper hat hier auf dem Foto gerade seine Sachen gepackt. Erfahrung hat er trotzdem: Für die U21 war Franz schon zwei Mal bei der WM.



Geburtstag: 07.07.1997, 21 Jahre



Körpergröße und Gewicht: 1,90m | 97kg

👉 JULIUS KÜHN

Was macht man, wenn man gerade nicht trainieren muss oder beim Handballspiel dabei ist? Richtig: Entspannen!

Julius Kühl war letztes Jahr bei der EM und vorletztes Jahr bei der WM. DIeses Jahr klappt es dann bestimmt auch mit Platz 1!



Geburtstag: 01.04.1993, 25 Jahre



Körpergröße und Gewicht: 1,98m | 110kg

👉 FABIAN BÖHM

Wir sagen mal, wie es ist: Fabian hat zwar einen Account, momentan geht da aber nicht viel Neues. Fabian Böhm hat auch im Vergleich zu seinen anderen Teamkollegen weniger Spielerfahrung, was die EM und WM angeht. 2015 war er bei der WM dabei, letztes Jahr beim EHF-Cup. Umso cooler, ihn 2019 bei der WM zu sehen!



Geburtstag: 24.06.1989, 29 Jahre



Körpergröße und Gewicht: 1,98m | 97kg

👉 SIMON ERNST

Enthusastisch der Typ! 2012 direkt mal bester Spieler des Tuniers und die letzten Jahre auch immer wieder bei EM und WM zu sehen: Simon Ernst verstärkt den Rückraum auch 2019!



Geburtstag: 02.04.1994, 24 Jahre



Körpergröße: 1,95 m

👉 NICLAS PIECZKOWSKI

Niclas Pieczkoski hat kein Social Media-Account. Der Europameister von 2016 hat aber eine Adresse, falls du ein Autogramm willst: c/o SC DHfK Handball Verwaltung GmbH Am Sportforum 10, 04105 Leipzig.



Geburtstag: 28.12.1989, 29 Jahre



Körpergröße und Gewicht: 1,93m | 97kg

👉 PAUL DRUX

Paul Drux hat einen echt coolen Insta-Account. Er baut richtige Collagen aus seinen Bildern. Gerade sieht man ihn sehr häufig beim Training - so muss das natürlich sein bei der WM. Er ist bestimmt hochmotiviert, denn einige Spiele musste er wegen Verletzungen auslassen. Hoffentlich geht das noch gut aus, denn im Oktover hatte er die letzte Verletzung. Wäre schade, denn er wird als eines der größten Talente weltweit gehandelt.



Geburtstag: 07.02.1995, 23 Jahre



Körpergröße und Gewicht: 1,92m | 95kg

👉 PATRICK WIENCEK

On Tour für die Handballspiele oder mit Freunden und Familie. Ein Selfie gibt's von Patrick auf Social Media regelmäßg. Bei der WM ist er aber am Kreis am Start. Die bisherige Zusammenfassung: 123 Spiele und 276 Tore!



Geburtstag: 22.03.1989, 29 Jahre



Körpergröße und Gewicht: 2,00m | 109kg

👉 HENDRIK PEKELER

Den Tannenbaum hat Hendrik Pekeler schon entsorgt. Vorbildlich! Für die Rhein-Neckar Löwen schlägt sein Herz. Mit denen war er auch schon Deutscher Meister.



Geburtstag: 02.07.1991, 27 Jahre



Körpergröße und Gewicht: 2,03m | 101kg

👉 JANNIK KOHLBACHER

Wer mehr von Jannik sehen will, als in der Spielzeit, sollte seinen Account checken. Er postet super viel von seinen Spielen und auch ab und zu mal etwas Privates. Jannik Kohlbacher hat noch sehr wenig Erfahrung, was fettere Spiele angeht. 2018 waren die ersten größeren Handballspiele, wie die EM, dabei. 2019 aber jetzt die erste WM.



Geburtstag: 19.07.1995, 23 Jahre



Körpergröße und Gewicht: 1,93kg | 113kg

❗ Noch mehr Facts zur Handball-WM:

Die Trophäe für den WM-Gewinner ist ziemlich wertvoll. Eine Millionen Dollar nämlich. Das ist 'ne Menge...

Zum 7. Mal findet die Handball-WM schon in Deutschland statt.

Insgesamt wird an sechs verschiedenen Austragungsorten Handball geboten. Die Lanxess Arena in Köln ist die größte Halle.

Deutschland und Schweden sind Rekordhalter, was die Teilnahmen bei der WM angeht. 23 Mal waren Deutschland und Schweden bei der WM qualifiziert. WOPWOOOP.

Die WM 2007 war die torreichste WM, die es bisher gab: 57,88 Tore im Schnitt pro Spiel.

Unser Maskottchen heißt Stan. Der Name kommt von "Stand Out".