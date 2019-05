Bald dürfen wir alle wieder unsere Kreuzchen machen - dieses Mal dafür, wer uns im Europäischen Parlament vertreten soll. Wer sich noch nicht entschieden hat, wem er seine Stimme geben will: Es gibt unabhängige Wahl-Apps, die dir bei der Entscheidung helfen können.

Am 26. Mai ist es wieder soweit: In Deutschland wird wieder gewählt.

Aber welche Partei möchte im Europäischen Parlament was erreichen? Immerhin stehen wichtige Themen an - unter anderem: Klimaziele, EU-Armee, Entwicklungshilfe oder die CO2-Steuer.

Keine Fehler beim Ausfüllen der Stimmzettel: So geht`s!

Wenn du keine Lust hast, dir alle Wahlprogramme der 41 zu den Wahlen zugelassenen Parteien und Gruppierungen durchzulesen, kann dir zum Beispiel der Wahl-O-Mat von der Bundeszentrale für politische Bildung bei deiner Entscheidung helfen! Er fasst die wichtigsten Themen der Wahlprogramme in Fragen zusammen und vergleicht sie mit deiner eigenen Position - dem, was du für die Zukunft Europas willst.

Wahl-O-Mat Europawahl 2019 (© bpb)

Zur Wesite des Wahl-O-Mat geht's hier entlang! Du kannst dir aber auch die App herunterladen - sowohl für iOS und Android.

WahlSwiper - das Tinder für deine Wahlentscheidung

Der WahlSwiper arbeitet nach dem gleichen Prinzip, wie der Wahl-O-Mat. Er trifft Aussagen, über bestimmte Themen, die im EU-Parlament verhandelt werden. Diese wischt du dann nach dem Tinderprinzip nach rechts (für "ja", seh ich auch so) oder nach links (für "nein", da bin ich anderer Meinung).

Deine Antworten vergleicht der WahlSwiper dann mit den Positionen der Parteien und rechnet am Ende aus, bei wem die meisten Übereinstimmungen liegen.

Entwickelt wurde die App von einem Team aus Journalisten, Politik-Studenten, App-Entwicklern, Grafikern, Freiwilligen und Videoproduzenten, die die Inhalte zusammen mit unabhängigen Partnern, wie Unis, erarbeitet haben.

Wahlswiper

Zur Website des WahlSwipers geht's hier lang! Du kannst dir auch die App herunterladen (für das richtige Tinder-Feeling) - sowohl für iOS und Android.

Wahlhilfe zur Kommunalwahl: Kommunal-O-Maten

Am 26. Mai wählen wir nicht nur ein neues EU-Parlament, sondern es finden auch Kommunalwahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz statt. Wenn du unsicher bist, wen du in deinen Gemeinderat wählen sollst, haben einige Städte einen Kommunal-O-Mat entwickelt, der dir bei der Entscheidung helfen soll.

Kommunal-O-Mat Freiburg

Kommunal-O-Mat Karlsruhe

Kommunal-O-Mat Mannheim

Kommunal-O-Mat Stuttgart