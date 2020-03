Insgesamt ist das eine neue Art, gegen Falschinformationen vorzugehen, weil die private Kommunikation in Messengern (wie beispielsweise WhatsApp) nicht kontrolliert werden kann. Anders als auf Plattformen wie Twitter, können in privaten Chats keine Falschinformationen markiert werden. Das führte in den letzten Tagen immer wieder zu verunsichernden Fehlinformationen zum neuartigen Coronavirus.