Die Debatte darum, ob Fleisch gesund ist oder nicht, gibt es schon ewig. Jetzt ist ein Video von "Dinge Erklärt - Kurzgesagt" in den YouTube-Trends, das genau diese Frage beantwortet.

Gerade in den letzten Jahren wurde das Thema "Fleisch" ziemlich viel diskutiert. Für immer mehr Menschen ist es keine Option mehr, ein Tier als Nahrungsquelle anzusehen. Die Gründe dafür sind unterschiedlich: Ethik, Umwelt oder auch die angeblichen gesundheitlichen Nachteile, wie zum Beispiel ein erhöhtes Krebsrisiko, die Fleischkonsum mit sich bringen soll. Aber ist das wirklich so? Wie ungesund ist Fleisch wirklich? Das sind die Fragen, die der funk-Kanal "Dinge erklärt - Kurzgesagt" in ihrem neuen Video beantwortet.

In dem Video wird das Thema "Fleischkonsum" vor allem aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet. Es wird also genau geschaut, wie sich der Konsum von Fleisch in unserem Körper auf unsere Gesundheit auswirken kann.

Ist Fleisch jetzt ungesund?

Dafür haben sie sehr viele Studien gecheckt und kommen am Ende zu dem Ergebnis, dass ein Fleischkonsum in Maßen nicht grundsätzlich ungesund sei. Trotzdem wird deutlich gemacht, welche Risiken durch einen erhöhten Konsum an Fleisch ausgehen und auch welche Art von Fleisch aus gesundheitlicher Sicht besser oder schlechter ist. Der große Verlierer dabei: Verarbeitetes Fleisch.

Verarbeitetes Fleisch wird beim Thema „Krebsrisiko“ von der WHO in die gleiche Kategorie eingeordnet, wie Plutonium, Asbest und Zigaretten. Dinge erklärt - Kurzgesagt

Muss ich jetzt über Nacht Vegetarier werden?

Darauf hat das Video auch eine Antwort: Nein. Aber es wird auch nochmal betont: Neben den gesundheitlichen Bedenken gäbe es da auch noch die Tatsache, dass die Fleischindustrie einen riesigen Beitrag zum Klimawandel leiste. Außerdem habe die Tierhaltung Ausmaße angenommen, bei denen es nicht mehr möglich sei, Tiere mit Würde zu behandeln und gleichzeitig Tonnenweise billiges Fleisch zu produzieren.

Das Fazit: In Maßen sei Fleisch nicht ungesund und du musst nicht über Nacht Vegetarier werden, um einen echten Einfluss auf deine Gesundheit und die Umwelt zu haben. Aber deine Entscheidungen machen einen Unterschied. Für dich und für andere.