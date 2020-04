Jetzt zu Corona wird klar: Virologen sind die neuen Influencer! Eine schöne Abwechslung, dass auch mal Wissenschaftler angehimmelt werden – sagt auch MaiLab in ihrem neuesten Video „Virologen-Vergleich“.

Wissenschafts-Kommunikation ist alles! Wissenschafts-Journalismus auch!

Wissenschaft und Medien – eine schwierige Kombi, meint MaiLab. Beide haben zur Zeit eine große Verantwortung, der sie nachkommen müssen. Oft können sie aber auch viel Verwirrung stiften, weil es mit der Kommunikation nach außen hapert. Wissenschaftler kommen zu Forschungsergebnissen, die aber so von uns „Ottonormalverbrauchern“ nicht verstanden werden, wodurch es zu falschen Schlussfolgerungen kommen kann. Wissenschaftliche Grundlagen zu verstehen ist äußerst komplex – wir wollen natürlich erst mal wissen, was Wissenschaftliche Erkenntnisse für unser Leben und unseren Alltag heißt. Journalisten stehen ebenfalls vor einer Herausforderung: Sie wollen einerseits komplexe Forschungsergebnisse für die breite Masse verständlich runterbrechen aber gleichzeitig korrekt bleiben.

MaiLab macht es mit einem Zitat vom Wissenschaftskommunikator Jean-Luc Doumont nochmal klar:

Wissenschaftler beschäftigen sich mit „What?“ (Um was geht es? Was wurde erforscht?)

Wir interessieren uns aber für „So What?“ (Was heißt das jetzt für mich persönlich?)

Genau diese Differenzierung macht gute Wissenschaftskommunikation und guten Wissenschafts-Journalismus aus, so MaiLab.

„Erstens: Wissenschafts-Kommunikation kostet Zeit. Zeit, die dir in der Wissenschaft aber niemand entlohnt – im Gegenteil. Zweitens: Wissenschafts-Kommunikation ist verdammt schwierig.“

Die drei gehyptesten Virologen zur Zeit:

Prof. Dr. Christian Drosten

Absoluter Spezialist für Corona-Viren. Er und sein Team haben den weltweit ersten Test für Corona entwickelt. Seit der Verbreitung von Corona erscheint wöchentlich ein Podcast, in dem Prof. Dr. Christian Drosten Fragen rund um das Virus versucht zu klären. Nach MaiLab sollten wir uns nochmal kurz klarmachen, wie praktisch es ist, dass einer der führenden Corona-Virologen Deutsch spricht und uns auch noch im Detail erklärt, wie alles zusammenhängt. Er versorgt uns in seinem Podcast mit einem wissenschaftlichen Niveau, was wir so von den Medien nicht gewohnt sind. Er spricht in seinem Podcast zum Beispiel von Dingen, wie „modified accinia ankara“ (Ein Pockenvirus, das zu Impfzwecken verwendet wird) oder „neutralisierende Antikörper und dazu verwendete Impf-Antigene“. Natürlich ist das alles nerdiges Gerede aber dessen ist er sich bewusst. Er betont deshalb auch sehr oft, dass bestimmte Themen dermaßen komplex sind, als dass man sie mal eben schnell in einem Podcast für die breite Masse erklären könnte. MaiLab findet dass Prof. Dr. Christian Drosten verantwortungsvoll mit seinem Expertenstatus umgeht, weil er immer unterscheidet zwischen der Frage „Was rate ich als Wissenschaftler?“ und „Was gebe ich Politikern als Handlungsempfehlungen?“.

Prof. Dr. Hendrick Streeck

Spätestens seit seiner „Heinsberg-Studie“ hat sein Name groß die Runde gemacht. Er betreibt Forschung vor Ort in Heinsberg – einem der Orte in Deutschland, die auf die Einwohnerzahl gerechnet unglaublich viele Infektionen verzeichnet. MaiLab kritisiert an ihm, dass er keine gute Wissenschaftskommunikation betreibt, denn trotz professioneller PR-Agentur wurde in den Medien Hoffnung auf Lockerungen geschürt, weil fälschlicherweise von Ergebnissen für ganz Deutschland die Rede war, obwohl sich seine Forschungsergebnisse lediglich auf die Gemeinde Heinsberg beziehen.

MaiLab kritisiert dabei, dass Prof. Dr. Streeck seiner Verantwortung als Wissenschaftler nicht nachgekommen ist, weil er trotz PR Agentur immer noch sichergehen muss, dass die Forschungsergebnisse korrekt sind. Außerdem hakt seine Kommunikation, weil es so wirkt, als hätte er neue Erkenntnisse erlangt, obwohl diese nur noch das bestätigen, wovon bisher ausgegangen wurde. Außerdem ist es für uns Laien, so MaiLab, auch schwer zu filtern, wann Prof. Dr. Streeck in Interviews seine Meinung als Bürger oder Wissenschaftler sagt. Seine Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel – trotzdem hofft MaiLab auf die Ergebnisse seiner Heinsberg-Studie und inwiefern wir davon ableiten können, wie es für uns weitergeht.

Prof Dr. Alexander Kekulé

Virologe und Epidemiologe. Wird oft despektierlich als Medienexperte bezeichnet. Volker Stollorz (Wissenschaftsjournalist und Leiter des Media Center Köln) schätzt ihn wie folgt ein:

„Er selbst hat seit vielen Jahren nichts zum Fortschritt der Forschung im Bereich der Virologie beigetragen. Über Corona-Viren hat er faktisch nie publiziert, jedenfalls steht davon nichts in den wissenschaftlichen Datenbänken. Er ist jemand, der seine Autorität als Professor geschickt nutzt, um seine eigene Meinung zu äußern und er sucht selbst das Rampenlicht der Öffentlichkeit und das ist lukrativ für Journalisten.“

Leicht erreichbare Experten ist deshalb noch lange kein Qualitätssiegel der Aussage, so Stollorz.

MaiLab betont dahernochmal, dass wir Medienkompetenz nicht automatisch gleichsetzen sollten mit Kompetenz.

„Je größer die Reichweite, desto verantwortlicher muss man mit seiner Wissenschafts-Kommunikation und seinem Experten-Status umgehen.“ MaiLab.

Außerdem haben MaiLab und ihr Team Widersprüchlichkeiten in den Aussagen von Prof. Dr. Kekulé entdeckt. Seine Aussagen sind zwar immer sehr klar, aber leider wissenschaftlich für MaiLab schwer nachzuvollziehen. Leider hat der Virologe darauf keine Antwort gegeben.