Am Sonntag, 27. Oktober, entscheidest du mit, wer neue*r Oberbürgermeister*in von Mainz wird. Für den besseren Überblick haben wir die fünf Bewerber abgecheckt - zu deinen Themen.

Was wir bei den Kandidaten und der Kandidatin genau abchecken sollen, haben wir dich und andere User auf Instagram gefragt. Mietpreise, Verkehr, Klimanotstand, Nachtleben und Rheinufer sind die Themen, die für die Community am interessantesten waren. Damit es fair ist, haben alle fünf in unseren Videos nur 30 Sekunden Redezeit pro Antwort bekommen.

Vor allem die steigenden Mieten und der knappe Wohnraum sind für viele User ein Problem. Wie wollen Michael Ebling (SPD), Martin Ehrhardt (Die PARTEI) Nino Haase (parteilos), Martin Malcherek (Linke) und Tabea Rößner (Grüne) dagegen tun?

In eine Stadt wie Mainz gehört eigentlich auch ein gutes Nachtleben. Einige finden: Da geht noch mehr! Andere sagen sogar, dass es hier ein Clubsterben gibt. Was sagen die Kandidaten dazu?

In Mainz von A nach B zu kommen, kann manchmal auch zum Problem werden. Radfahrer, Autofahrer und Fußgänger müssen sich den engen Raum hier teilen. Wie sieht also das Verkehrskonzept der Zukunft aus und welche Rolle spielen Bus und Bahn dabei?

Wie kann man mehr aus dem Rheinufer hier in Mainz rausholen? Mehr Cafés? Mehr Grün? Mehr Sitzmöglichkeiten? Das sind die Ideen der OB-Kandidaten und der Kandidatin.

Auch Klimawandel und -schutz fanden User wichtig. Für den oder die nächste*n Oberbürgermeister*in sicher auch ein Thema. Vor allem, wo der Mainzer Stadtrat erst vor kurzem den Klimanotstand ausgerufen hat. Was das für die Kandidat*innen bedeutet, sagen sie dir in unserem letzten Video.

Wer die Kandidatinnen und Kandidaten nochmal persönlich abchecken will, kann das am 24. Oktober ab 19 Uhr beim Klartext im KUZ.