Wann findet der Draussensport statt?

Im Sommer trifft sich die Draussensportgruppe in Mainz dienstags um 19:15 Uhr am Rheinufer in Mainz-Kastel. Am letzten Dienstag des Monats allerdings an der MEWA Arena.

Freitags gibt es außerdem um 19:00 Uhr ein Ausdauertraining an den Treppen in der Walpodenstraße in Mainz.