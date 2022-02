Der Hype um den Pfälzer Winzer Bu

Wenn Tim Poschmann seinen Hut aufsetzt und fragt: "Wo sinn se donn?" ist klar: Jetzt ist er der Pfälzer Winzer Bu. Durch seine lustigen Mundart-Videos, die Tim online stellt, feiern ihn viele Pfälzer. Begonnen hat alles als kleines WhatsApp-Video.

Comedy Schauspieler Tim Poschmann wird mit Hut zu seiner Kunstfigur, dem "Winzer Bu". Während des ersten Teil-Lockdowns hat er angefangen, kurze Comedy Videos von sich als Winzer Bu aufzunehmen und online zustellen. Schnell gingen seine Clips viral und das bis heute. Mittlerweile ist er in der Pfalz ziemlich bekannt.

Angefangen hat alles mit WhatsApp

Im März saß Tim mit seinem Chef Boris zusammen und sie sind spontan auf die Idee des "Winzer Bu"s gekommen. Er fängt an, lustige Mundart-Videos von sich aufzunehmen und verschickt sie an Freunde auf WhatsApp. Was er nicht ahnt: Die Videos kommen so gut an, dass sie auf WhatsApp weitergeschickt und geteilt werden.

Für mich war das wahnsinnig überraschend [...]. Ich wache auf und sehe auf meinem Handy so viele Nachrichten von überall!

Die Videos vom Winzer Bu schaffen es bis nach Australien

Tim Poschmann bekommt sogar Nachrichten von ausgewanderten Pfälzer*innen in Australien, die seine Videos feiern. Das positive Feedback spornt ihn an, immer weiter zu mache. Tim stellt seine Videos auf Instagram, Facebook und YouTube. Mittlerweile haben seine Videos bis zu 80.000 Aufrufe.