Bock auf Secondhand-Klamotten in Mannheim?

Kauft ihr eure Klamotten gerne secondhand? In Mannheim gibt es eine große Auswahl an Vintage-Klamottenläden. Wir haben vier Stores für euch getestet.

Secondhand-Klamotten sind nachhaltig, günstiger als neue Kleidungsstücke und im besten Fall findet man richtige "special pieces", die sonst keiner im Kleiderschrank hängen hat. In Mannheim gibt es super viele Secondhand- und Vintage-Klamottenläden. Deshalb haben wir euch auf Instagram abstimmen lassen, welche vier Stores wir ausprobieren sollen - here we go:

Heartlight Vintagestore (Neckarstadt-West)

Wer besondere Vintageteile sucht, ist bei Heartlight genau richtig. Ob stylische Lederjacken oder Kleinigkeiten wie Scrunchies für die Haare - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Ein richtiger Vintage-Traum! Wer eine Shoppingpause braucht, kann dort auch einfach auf dem Sofa entspannen und den urbanen "Berlin-Vibe" aufsaugen. Eine Jeanshose findet ihr hier ab 25€.

Heartlight Vintage in der Neckarstadt-West DASDING

SecondPlus Secondhand Mannheim (Quadrate)

Bei SecondPlus gibt es alles und das auch noch sehr günstig. Eine Jeanshose findet man hier schon für 5€. In Mannheim gibt es eine kleine "Upcycling" und "Vintage" Abteilung, der Großteil der Klamotten ist aber unter der Rubrik "secondhand" zu finden. Vom Basic-Shirt bis hin zu Markenkleidung ist alles dabei.

Secondplus Secondhand in den Quadraten DASDING

STRIKE Vintage & Secondhand Store Mannheim (Q6Q7)

Wer Bock auf Streetwear und Skater-Style hat, ist bei STRIKE genau richtig. Auch wenn die beliebten Skaterklamotten am schnellsten weggehen, kann man hier im zweistöckigen Store auf jeden Fall fündig werden. Jeanshosen gibts hier ab 12€. Kleiner Tipp: Die Sale-Abteilung ist auch echt groß, stöbern lohnt sich.

STRIKE Vintage und Secondhand Store im Q6Q7 DASDING

Top Secret Couture (Schwetzingerstadt)

Der Name macht diesem Store alle Ehre. Für uns ein richtiger Geheimtipp, wenn man auf der Suche nach Luxusartikeln ist. Ob ein Versace-Kleid aus den 80ern, ein Gucci-Blazer oder eine Tasche von Louis Vuitton. Hier findet man richtige Schätze. Klar, für den kleinen Geldbeutel wirds auch trotz gebrauchter Artikel eng, die Preise finden wir bei diesen Designerteilen aber total angemessen. Eine Marken-Jeanshose findet ihr hier ab 40€.